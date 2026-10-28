Lucca Comics & Games 2026, inaugurate le mostre di Go Nagai e Claudio Castellini

Al Palazzo delle Esposizioni due percorsi tra manga, supereroi e grandi maestri del fumetto. In mostra anche sei disegni cinquecenteschi dalla Galleria degli Uffizi dedicati a Dante

Il mondo del fumetto incontra i suoi grandi maestri al Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca, dove, dopo il taglio del nastro e la cerimonia ufficiale di inaugurazione di questa mattina (28 ottobre), hanno aperto al pubblico due mostre inserite nel programma di Lucca Comics & Games 2026: Go Nagai: Sole, cuore e acciaio e Claudio Castellini: Tocchi da Maestro.

Due percorsi differenti, ma accomunati dalla capacità di raccontare l’evoluzione del fumetto e il suo impatto sull’immaginario collettivo. Da una parte l’universo visionario di Go Nagai, autore giapponese che ha rivoluzionato il mondo dei manga e degli anime; dall’altra l’arte di Claudio Castellini, disegnatore italiano di fama internazionale, capace di lasciare un segno riconoscibile nella storia del fumetto supereroistico. Le mostre sono visitabili gratuitamente fino al 1° novembre, ultimo giorno del festival.

Con Sole, cuore e acciaio, Lucca Comics & Games rende omaggio a uno degli autori che più hanno contribuito a trasformare il rapporto tra il pubblico e l’animazione giapponese. L’installazione esperienziale accompagna i visitatori nell’universo creativo di Go Nagai, attraverso personaggi e opere che hanno segnato intere generazioni.

Protagonisti sono soprattutto i giganti d’acciaio, a partire da Mazinga Z e Goldrake, figure centrali nell’evoluzione del genere mecha e diventate in Italia autentici simboli di un’epoca. Con il successo di Goldrake, arrivato sugli schermi italiani alla fine degli anni Settanta, gli anime giapponesi entrarono stabilmente nell’immaginario di bambini e ragazzi, aprendo la strada ad altri personaggi amatissimi come Jeeg Robot, il Grande Mazinga e Getter Robot.

Il percorso conduce poi a Devilman, una delle creazioni più significative e provocatorie del maestro giapponese, fino alla sua personale reinterpretazione della Divina Commedia di Dante Alighieri. Un’opera in cui la cultura pop incontra la grande letteratura, attraverso una rilettura audace del poema dantesco, ispirata anche alle celebri illustrazioni di GustaveDoré.

Proprio attorno a questo dialogo tra fumetto, arte e letteratura si inserisce una collaborazione culturale di particolare rilievo con le Gallerie degli Uffizi. In occasione della mostra, il grande museo fiorentino porta a Lucca sei disegni cinquecenteschi legati all’universo dantesco, offrendo ai visitatori un confronto tra linguaggi artistici e sensibilità lontane nel tempo. Si tratta di cinque illustrazioni della Divina Commedia, appartenenti alla serie realizzata tra il 1586 e il 1588 dal pittore fiorentino Federico Zuccari, celebre anche per gli affreschi della Cupola del Duomo di Firenze, e di una copia della celeberrima Anima dannata di Michelangelo Buonarroti, attribuita a Francesco Salviati, tra i maggiori esponenti del Manierismo.

Per la sua reinterpretazione del capolavoro dantesco, Go Nagai ha ricevuto nel 2025 il Pegaso per la Cultura, massimo riconoscimento della Regione Toscana, consegnatogli all’Expo di Osaka.

Dai mondi immaginari di Go Nagai alla straordinaria precisione del disegno supereroistico: Claudio Castellini: Tocchi da Maestro celebra una delle eccellenze italiane più apprezzate nel panorama internazionale del fumetto.

La mostra ripercorre le tappe fondamentali della carriera dell’artista romano, nato nel 1966, attraverso oltre 120 tavole originali, in gran parte selezionate dallo stesso autore. Un itinerario che parte dagli esordi con Sergio Bonelli Editore, passa per Dylan Dog e Nathan Never e arriva alle prestigiose collaborazioni con Marvel e DC Comics.

Castellini si è fatto conoscere dal pubblico italiano con due numeri di Dylan Dog, il 30 e il 48, per poi contribuire alla nascita visiva di Nathan Never, di cui è stato creatore grafico e primo copertinista. Nel 1993 ha iniziato la collaborazione con Marvel, realizzando copertine per Fantastic Four Unlimited e la graphic novel Silver Surfer: Dangerous Artifacts, scritta da Ron Marz e accolta con importanti riconoscimenti internazionali.

È stato il primo artista italiano a lavorare per Marvel USA, aprendo la strada a una presenza sempre più significativa dei disegnatori italiani nel mercato statunitense. Nel corso della sua carriera ha firmato lavori di rilievo per Marvel e DC, partecipando anche allo storico crossover Marvel vs. DC del 1996 e lavorando su personaggi come Spider-Man e Conan. Per Dark Horse ha inoltre realizzato Predator: Demon’s Gold, opera candidata agli Eisner Award.

La sua cifra stilistica è immediatamente riconoscibile: anatomie potenti, figure dalla forte plasticità e un uso del chiaroscuro minuzioso, che gli è valso la definizione di tratto michelangiolesco. La mostra al Palazzo delle Esposizioni offre l’occasione di osservare da vicino la costruzione delle sue tavole e la cura tecnica che ha contribuito a definire una parte dell’estetica del supereroismo moderno.

Uno spazio speciale è riservato anche al manifesto originale di Lucca Comics & Games 2026, il primo meta-poster del festival, realizzato proprio da Castellini e acquistato dalla Fondazione Banca del Monte dove entrerà a far parte della collezione permanente. Nell’immagine, i protagonisti di diverse generazioni e tradizioni dell’immaginario popolare si ritrovano in una composizione ricchissima di simbolismi, citazioni e dettagli nascosti, pensata per essere esplorata e ingrandita alla ricerca di nuovi particolari.