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Non solo Fede e Fumetto: gli altri appuntamenti della Chiesa ai Comics
Da non perdere domani giovedì 29 ottobre
Nello stand dell’Ufficio Scolastico Territoriale in cortina Santa Maria, sulle Mura, si terrà la premiazione dei vincitori del concorso Fede e Fumetto. L’appuntamento è per domani, giovedì 29 ottobre, alle 12. Parteciperà anche l’arcivescovo di Lucca Paolo Giulietti.
Alle 16 invece, nella chiesa di San Salvatore, si inaugurerà ufficialmente la mostra Francigena. Una via mille racconti di Maria Pacini Fazzi Editore, mentre la chiesa di San Cristoforo ospiterà i laboratori pomeridiani per ragazzi (ore 15-18) con Nathalie Fourmy, autrice della graphic novel Nagasaki ‘45.
Infine, prenderanno il via gli incontri nel Salone del Palazzo Arcivescovile: proprio giovedì 29 ottobre, alle 17, verrà presentato il libro Francesco ha un cuore giovane di Giuseppe Scarlato, con postfazione di Antonia Salzano, madre di san Carlo Acutis. Sarà presente l’autore insieme a monsignor Giulietti.