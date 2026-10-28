Non solo presidi ma anche protagonisti della manifestazione: forze dell’ordine a Lucca Comics & Games 2026

L’ Esercito Italiano , l’ Arma dei Carabinieri , la Guardia di Finanza ed il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco in Cortile degli svizzeri; la Polizia di Stato all’ingresso di porta San Pietro e Pompieropoli sul baluardo San Frediano, sulle mura urbane.

Oltre che essere impegnati nel presidiare la città, le forze dell’ordine sono anche protagoniste della sessantesima edizione di Lucca Comics & Games .

Spazi espositivo che offrono l’opportunità ai visitatori di toccare con mano le eccellenze operative, i veicoli d’epoca e di ultima generazione, e di interagire direttamente con il personale in divisa.

Polizia di Stato impegnata nel proporre iniziative legate alla cultura della legalità ed alla sicurezza stradale; mentre sul baluardo San Frediano l’allestimento di Pompieropoli: il percorso ludico-addestrativo curato dal personale e dai volontari dei Vigili del Fuoco di Lucca, dove i giovani aspiranti pompieri possono cimentarsi in prove di abilità e apprendere le prime nozioni di prevenzione e sicurezza divertendosi.