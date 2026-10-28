L'evento|
Non solo presidi ma anche protagonisti della manifestazione: forze dell’ordine a Lucca Comics & Games 2026
Un’occasione di incontro e dialogo tra la cittadinanza, i fan della manifestazione e le istituzioni che ogni giorno lavorano per la tutela del Paese
L’Esercito Italiano, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza ed il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco in Cortile degli svizzeri; la Polizia di Stato all’ingresso di porta San Pietro e Pompieropoli sul baluardo San Frediano, sulle mura urbane.
Oltre che essere impegnati nel presidiare la città, le forze dell’ordine sono anche protagoniste della sessantesima edizione di Lucca Comics & Games.
Spazi espositivo che offrono l’opportunità ai visitatori di toccare con mano le eccellenze operative, i veicoli d’epoca e di ultima generazione, e di interagire direttamente con il personale in divisa.
Polizia di Stato impegnata nel proporre iniziative legate alla cultura della legalità ed alla sicurezza stradale; mentre sul baluardo San Frediano l’allestimento di Pompieropoli: il percorso ludico-addestrativo curato dal personale e dai volontari dei Vigili del Fuoco di Lucca, dove i giovani aspiranti pompieri possono cimentarsi in prove di abilità e apprendere le prime nozioni di prevenzione e sicurezza divertendosi.
L’evento si trasforma in un’occasione di incontro e dialogo tra la cittadinanza, i fan della manifestazione e le istituzioni che ogni giorno lavorano per la tutela del Paese.