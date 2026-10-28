Panini porta a Lucca Comics la nuova collezione di ‘Dungeons & Dragons: Ravenloft Darklord’s Quest’

Figurine Panini sbarca a Lucca Comics & Games con una grande novità dedicata agli appassionati di fantasy, giochi di ruolo e collezionismo. Da oggi (28 ottobre) a domenica (1 novembre), al Padiglione Panini (Ex Cavallerizza), i visitatori potranno scoprire Dungeons & Dragons: Ravenloft Darklord’s Quest , la nuova collezione che trasporta gli appassionati del celebre gioco di ruolo tra le nebbie dei leggendari Domini del Terrore. Una proposta che unisce il fascino dell’universo di Dungeons & Dragons al piacere di collezionare , tra figurine speciali, atmosfere misteriose e contenuti esclusivi.

Al centro della raccolta, una grande avventura inedita da completare attraverso 208 figurine , alla scoperta dei segreti di Strahd von Zarovich e dei più celebri Signori del Terrore . Un viaggio tra atmosfere gotiche, misteri e creature leggendarie che prende vita all’interno di un album di 64 pagine, impreziosito da una copertina originale realizzata da Alberto Dal Lago .

Per i fan più appassionati è disponibile anche un esclusivo cofanetto in edizione limitata, che rende omaggio alla storica copertina del modulo originale Ravenloft attraverso una spettacolare reinterpretazione firmata dal fumettista argentino Ariel Olivetti, ispirata all’opera di Clyde Caldwell. Al suo interno, una litografia da collezione, la versione cartonata dell’album, 10 bustine e 2 esclusivi Jolly Fuori Serie per il mazzo Tarokka. Un’edizione speciale che celebra uno degli scenari più affascinanti e iconici dell’universo di Dungeons & Dragons.