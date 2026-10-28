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Cultura e Spettacoli
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Un altro passo verso il Museo del Fumetto: si firma l’accordo per approdare alla Fondazione

28 ottobre 2026 | 21:42
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di Redazione

Redazione

Un altro passo verso il Museo del Fumetto: si firma l&#8217;accordo per approdare alla Fondazione

Per l’occasione torna a Lucca il ministro Giuli che poi visiterà le mostre assieme al sindaco Pardini e al governatore Giani

La giornata di domani (29 ottobre) segnerà un passaggio di rilievo per il futuro della vita culturale cittadina e nazionale. A Palazzo Guinigi, si terrà la firma ufficiale dell’accordo di valorizzazione per la costituzione della Fondazione destinata a dare vita al nuovo Museo del Fumetto.

L’evento vedrà la partecipazione del ministro della cultura Alessandro Giuli — che rinnova la sua presenza a Lucca dopo la visita dell’anno passato —, del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, del sindaco di Lucca Mario Pardini, del direttore di Lucca Comics & Games Emanuele Vietina e dell’amministratore unico di Lucca Crea Nicola Lucchesi.

L’intesa sancirà la nascita di un polo museale permanente, pensato per valorizzare l’immenso patrimonio e la memoria della nona arte per ora all’interno dello storico palazzo lucchese.

Al termine della firma formale, la delegazione istituzionale si sposterà tra i padiglioni del centro storico per effettuare una visita guidata alle principali mostre allestite in occasione della manifestazione.