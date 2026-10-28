Un trittico di opere da camera per due voci e piccola orchestra al teatro Nieri di Ponte a Moriano

Il mese di novembre si apre con la stagione di opera da camera al teatro Nieri di Ponte a Moriano, un’anteprima della stagione lirica che prenderà il via con il nuovo anno.

“La programmazione della stagione di opera da camera al Teatro Nieri di Ponte a Moriano – afferma Giorgio Angelo Lazzarini, amministratore unico del Giglio – si inserisce nel più ampio impegno del Teatro del Giglio per la valorizzazione del patrimonio musicale e per la sua diffusione sul territorio. Attraverso un’offerta che affianca compositori significativi del Novecento, da Nino Rota a Gian Carlo Menotti, fino a Igor Stravinskij, il nostro teatro rinnova la propria attenzione alla pluralità dei linguaggi artistici e alla promozione della conoscenza musicale. Un percorso che testimonia la volontà di aprire a nuove occasioni di partecipazione culturale, in continuità con la missione di servizio pubblico del Teatro e in vista dell’avvio, nel mese di gennaio, della nuova stagione lirica”.

Domenica 8 novembre alle 18 andrà in scena Amore in tre tempi, un trittico di opere da camera per due voci e piccola orchestra composto da La scuola guida di Nino Rota, The Discussion di Danilo Comitini e Il telefono di Gian Carlo Menotti. L’Orchestra La Corelli sarà guidata dal maestro Jacopo Rivani, in scena Mariska Bordoni (soprano) e Gianandrea Navacchia (baritono), regia e scenografia Lorenzo Giossi.

Domenica (29 novembre) alle 18 sarà la volta de L’histoire du soldat di Igor Stravinskij: pensata per voce recitante e un ensemble di sette strumenti, combina una scrittura fortemente ritmica con elementi di ragtime, tango, valzer e musica popolare, attraverso poliritmie, cambi di metro e un uso estremamente caratterizzato dei timbri. La componente teatrale in questa messa in scena è affidata a Gea Rambelli, che darà voce all’intero universo narrativo dell’opera, interpretando i diversi personaggi attraverso cambi di registro, ritmo, intenzione e caratterizzazione. Un’unica interprete diventa così narratrice, soldato, Diavolo e figure della vicenda, creando un continuo gioco teatrale con i musicisti dell’Ensemble La Corelli diretto dal maestro Gabriele Fiorio.

Biglietti – intero 10 euro, ridotto 7 euro – in vendita alla biglietteria del teatro e online su TicketOne.it.