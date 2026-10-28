L'evento|
Un trittico di opere da camera per due voci e piccola orchestra al teatro Nieri di Ponte a Moriano
Domenica 8 novembre ‘Amore in tre tempi’ come antipasto della stagione lirica dei teatri cittadini del 2027
Il mese di novembre si apre con la stagione di opera da camera al teatro Nieri di Ponte a Moriano, un’anteprima della stagione lirica che prenderà il via con il nuovo anno.
“La programmazione della stagione di opera da camera al Teatro Nieri di Ponte a Moriano – afferma Giorgio Angelo Lazzarini, amministratore unico del Giglio – si inserisce nel più ampio impegno del Teatro del Giglio per la valorizzazione del patrimonio musicale e per la sua diffusione sul territorio. Attraverso un’offerta che affianca compositori significativi del Novecento, da Nino Rota a Gian Carlo Menotti, fino a Igor Stravinskij, il nostro teatro rinnova la propria attenzione alla pluralità dei linguaggi artistici e alla promozione della conoscenza musicale. Un percorso che testimonia la volontà di aprire a nuove occasioni di partecipazione culturale, in continuità con la missione di servizio pubblico del Teatro e in vista dell’avvio, nel mese di gennaio, della nuova stagione lirica”.
Domenica 8 novembre alle 18 andrà in scena Amore in tre tempi, un trittico di opere da camera per due voci e piccola orchestra composto da La scuola guida di Nino Rota, The Discussion di Danilo Comitini e Il telefono di Gian Carlo Menotti. L’Orchestra La Corelli sarà guidata dal maestro Jacopo Rivani, in scena Mariska Bordoni (soprano) e Gianandrea Navacchia (baritono), regia e scenografia Lorenzo Giossi.
Domenica (29 novembre) alle 18 sarà la volta de L’histoire du soldat di Igor Stravinskij: pensata per voce recitante e un ensemble di sette strumenti, combina una scrittura fortemente ritmica con elementi di ragtime, tango, valzer e musica popolare, attraverso poliritmie, cambi di metro e un uso estremamente caratterizzato dei timbri. La componente teatrale in questa messa in scena è affidata a Gea Rambelli, che darà voce all’intero universo narrativo dell’opera, interpretando i diversi personaggi attraverso cambi di registro, ritmo, intenzione e caratterizzazione. Un’unica interprete diventa così narratrice, soldato, Diavolo e figure della vicenda, creando un continuo gioco teatrale con i musicisti dell’Ensemble La Corelli diretto dal maestro Gabriele Fiorio.
Biglietti – intero 10 euro, ridotto 7 euro – in vendita alla biglietteria del teatro e online su TicketOne.it.
Il Teatro del Giglio ringrazia tutti gli enti, gli sponsor e i mecenati che ne rendono possibile l’attività: in primis il Comune di Lucca, cui seguono Ministero della Cultura, Regione Toscana, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Unicoop Firenze, Chiocchetti Gioielleria, Fosber, Bper Banca, Lucar, Ristorante Giglio, Gruppo Esedra Leading Education, Lucca Crea, Toscotec.