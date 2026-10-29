Al polo Fermi Giorgi ritorna Marco Bertelli: l’autore parlerà del suo romanzo ‘Bronzo Assassino’

Parlerà del suo romanzo, letto dagli studenti con curiosità e interesse, e dell’importanza della Storia. In Bronzo assassino. Intrighi a Sparta , Marco Bertoli si è divertito a giocare con i personaggi dell’ Iliade , poema epico solitamente letto dagli studenti nel biennio, calandoli nella dura realtà storica dell’età micenea, culla della successiva civiltà greca. Ecco allora che il principe Ettore, l’eroe per eccellenza della mitologia, si ritrova a dover sfruttare tutto il suo acume, per impedire che l’ambasciata da lui guidata alla corte di Menelao, re di Sparta, si tinga di sangue. In una lotta contro il tempo e la sete di vendetta dei bellicosi Achei, dovrà trovare le prove per scagionare il fratello Paride e suo cugino Enea dalle accuse di omicidio e salvarli così dalla condanna a morte.

Geologo in pensione, Marco Bertoli ha scritto oltre trecento racconti, pubblicati in riviste e antologie, cartacee e digitali, e una quindicina di romanzi, per lo più di ispirazione storica e mitologica. Bronzo assassino. Intrighi a Sparta ha riscosso, negli anni, grande consenso di critica, vincendo l’ottava edizione del premio Maria Mazzarino – Il Magnifico lettore, arrivando quarto al concorso Percorsi letterari. Dal golfo dei poeti Shelley e Byron e ottenendo il Diploma d’Onore al concorso letterario Argentario & Premio Caravaggio.