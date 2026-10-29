Appuntamento con la storia|
Al polo Fermi Giorgi ritorna Marco Bertelli: l’autore parlerà del suo romanzo ‘Bronzo Assassino’
Lo scrittore pisano, già ospite dell’istituto lucchese nel 2025, incontrerà la classe II Bsp del Liceo Scientifico a indirizzo sportivo
Ricominciano gli incontri letterari al Polo Fermi Giorgi con il ritorno di Marco Bertoli. Il pluripremiato autore presenterà il suo giallo storico Bronzo assassino. Intrighi a Sparta (Nps Edizioni). Lo scrittore pisano, già ospite dell’istituto lucchese nel 2025, incontrerà la classe II Bsp del Liceo Scientifico a indirizzo sportivo Fermi mercoledì (4 novembre).
Parlerà del suo romanzo, letto dagli studenti con curiosità e interesse, e dell’importanza della Storia. In Bronzo assassino. Intrighi a Sparta, Marco Bertoli si è divertito a giocare con i personaggi dell’Iliade, poema epico solitamente letto dagli studenti nel biennio, calandoli nella dura realtà storica dell’età micenea, culla della successiva civiltà greca. Ecco allora che il principe Ettore, l’eroe per eccellenza della mitologia, si ritrova a dover sfruttare tutto il suo acume, per impedire che l’ambasciata da lui guidata alla corte di Menelao, re di Sparta, si tinga di sangue. In una lotta contro il tempo e la sete di vendetta dei bellicosi Achei, dovrà trovare le prove per scagionare il fratello Paride e suo cugino Enea dalle accuse di omicidio e salvarli così dalla condanna a morte.
Geologo in pensione, Marco Bertoli ha scritto oltre trecento racconti, pubblicati in riviste e antologie, cartacee e digitali, e una quindicina di romanzi, per lo più di ispirazione storica e mitologica. Bronzo assassino. Intrighi a Sparta ha riscosso, negli anni, grande consenso di critica, vincendo l’ottava edizione del premio Maria Mazzarino – Il Magnifico lettore, arrivando quarto al concorso Percorsi letterari. Dal golfo dei poeti Shelley e Byron e ottenendo il Diploma d’Onore al concorso letterario Argentario & Premio Caravaggio.
Per gli studenti del Fermi si preannuncia, quindi, un incontro interessante e istruttivo, nell’ambito di una scuola che produce cultura attiva: durante la mattinata, inoltre, l’autore recherà in dono alcuni libri alla biblioteca dell’istituto, messi a disposizione dall’associazione Nati per scrivere, di Viareggio. Il Polo Fermi-Giorgi ringrazia l’autore per il prezioso regalo.