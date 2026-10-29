‘Da Dawson’s Creek a Off Campus’: l’evoluzione del romance raccontato a Lucca Comics

Questa mattina (29 ottobre) la Saletta Rossa del Conservatorio Luigi Boccherini ha ospitato un appuntamento chiave per comprendere le trasformazioni della narrativa sentimentale contemporanea. Alle 11,45 si è infatti tenuto il panel Romance new wave: da Dawson’s Creek a Off Campus, un momento di dibattito e analisi che ha riunito voci esperte del settore: la giornalista Sonia Serafini, la critica e scrittrice Gabriella Giliberti, l’editore Andrea Amadio e l’attrice Eleonora Gaggero.

Al centro del confronto, la transizione dai modelli narrativi dei classici teen drama televisivi a cavallo tra gli anni Novanta e Duemila — fatti di attese, dialoghi introspettivi e puntate settimanali — verso la new wave del genere romance e del college/new adult. Un passaggio che ha ridefinito il linguaggio del desiderio, la rappresentazione delle relazioni e il rapporto diretto con una community di lettori e lettrici sempre più attiva e partecipe.

Ma cosa è cambiato davvero nel modo di raccontare l’amore, le insicurezze della crescita e il desiderio di connessione?

“La mia prima serie è stata The O.C. – esordisce Andrea Amadio – e io sono assolutamente team Ryan: per me ha rappresentato davvero tutto. È una storia avvolgente, non avevo mai visto una serie che mi coinvolgesse a tal punto. Credo sia un tipo di trasporto emotivo tipico dell’adolescenza”.

“Io invece non ho nemmeno finito l’ultima stagione, sono sincera: quando è morto quel personaggio mi sono stufata, ho detto basta, non mi entusiasmava più – commenta Gaggero –. Però sono da sempre team Seth Cohen (Adam Brody), tanto che mi sono persino fatta regalare un cuscino con la sua faccia. Anche la saga di Off-Campus mi ha sorpreso molto. Diversamente da altre storie, è stata la prima serie che non fa passare il messaggio che il ‘bad boy’ sia per forza il ragazzo giusto; al contrario, promuove apertamente le green flags nelle relazioni“.

“Io invece voglio parlare di Dawson’s Creek – interviene Sonia Serafini –. A Dawson voglio bene, ma l’ho sempre odiato: sono da sempre team Pacey. Per me è stato un perenne ‘mai una gioia’. I protagonisti parlavano come se fossero dei quarantenni, affrontando temi enormi: il divorzio dei genitori, l’omosessualità, il futuro, l’infrangersi dei propri sogni. È stata una serie davvero complicata da guardare da giovani, ma in cui finisci per ritrovarvi ed empatizzare forse solo quando diventi più grande“.

Il dibattito si è poi spostato sull’evoluzione nell’approccio del pubblico di fronte alla narrazione, sia essa televisiva o letteraria.

“Oggi c’è senz’altro un’attenzione ben diversa rispetto al passato – spiega Amadio –: si tende ad andare molto più a fondo nella backstory, a scavare davvero nella psicologia dei personaggi e nei loro traumi. C’è una ricerca di introspezione decisamente più marcata. Basti pensare a una figura come Ryan in The O.C.: in apparenza è solo il ragazzo impulsivo che spacca tutto, ma dietro quella rabbia c’è un vissuto profondo che oggi il pubblico vuole comprendere e analizzare fino in fondo“.

“Non si cerca più semplicemente di giustificare certi comportamenti, ma si fa un vero lavoro di analisi e ricerca sul background – aggiunge Gabriella Giliberti –. Dopotutto, noi Millennials andiamo dallo psicologo per affrontare i traumi che ci hanno passato i nostri genitori: sono cambiati i tempi e siamo diventati molto più sensibili ai temi psicologici. Un tempo ci accontentavamo di quello che vedevamo sullo schermo o sulla pagina, mentre ora vogliamo di più. Vogliamo sì le coppie e il romanticismo, ma vogliamo soprattutto realismo: vogliamo vedere le loro routine quotidiane e poterci davvero identificare in loro. Oggi si cerca di stare molto attenti a questi aspetti. Prendiamo ad esempio un’opera come Heated Rivalry: vedere una coppia che si mette a nudo mostrando le proprie fragilità ti porta a empatizzare profondamente con loro e a sensibilizzarti verso la loro situazione personale, comprese le tragedie familiari e le difficoltà che affrontano”.

Il confronto ha poi toccato un altro aspetto chiave dell’evoluzione narrativa e visiva: il cambiamento radicale dell’estetica dei personaggi. “Anche sul piano estetico si è verificata una vera e propria rivoluzione culturale – spiega Eleonora Gaggero –. Un tempo vigeva un canone visivo quasi inaccessibile: per stare su uno schermo bisognava sembrare appena usciti dalla copertina di una rivista patinata, ed è esattamente il modello che abbiamo visto in serie come The O.C. Oggi, fortunatamente, il racconto si è riavvicinato alla realtà: vediamo e leggiamo di persone normali, con tutte le loro imperfezioni e autenticità. Quando scrivo, il mio obiettivo principale è proprio questo: vorrei che chi legge i miei libri cercasse nella vita reale qualcuno che sia in grado di offrire rispetto, comprensione e relazioni sane, prendendo le distanze da dinamiche tossiche o da modelli relazionali disfunzionali come quello incarnato da Hardin in After“.

Proprio a partire da questa riflessione sulla responsabilità di chi scrive e sul rapporto con chi legge, la giornalista Sonia Serafini ha voluto stuzzicare Eleonora sul suo processo creativo: “Da scrittrice dialoghi con il tuo pubblico? Ti capita di leggere i commenti sui forum o sui social per capire cosa pensano i lettori?”.

“Ovviamente sì – risponde Gaggero –, il confronto con la community è fondamentale. Dopotutto, un minimo di ‘enemies to lovers’ ci deve sempre essere. In un mio libro, ad esempio, sono presenti sia il bad boy sia il ‘bravo ragazzo’. Se dovessi scriverne un seguito, dovrei prima capire quale dei due destinare a un’uscita di scena, perché a un certo punto sarò chiamata a compiere una scelta. E per prendere una decisione del genere dovrò proprio ascoltare il mio pubblico e capire quale figura sia stata più compresa e apprezzata dai lettori“.

Il dibattito si è infine aperto al pubblico presente in sala, chiamato a intervenire su un tema caldissimo: il ruolo del ‘bad boy’ nella narrativa e le accuse rivolte a questo stereotipo di veicolare modelli relazionali sbagliati o pericolosi. Le risposte e le testimonianze raccolte hanno acceso una vivace discussione, mostrando punti di vista molto sfaccettati.

“Sono assolutamente contro la demonizzazione del ‘bad boy’ – afferma una ragazza –. Non sono d’accordo con chi sostiene che dia un’idea sbagliata, perché quando leggi un libro entra in gioco l’interpretazione personale. Ci si può immedesimare pur prendendo le distanze da ciò che non riterremmo mai incline alla nostra vita: si presuppone che un lettore sappia fare una distinzione tra finzione letteraria e scelte della quotidianità. Eliminare il bad boy non significa risolvere il problema o evitare che passino messaggi inopportuni. Alla fine siamo cresciuti con questi stereotipi, li conosciamo e dobbiamo essere capaci di prenderne le distanze. E poi, se nel mio tempo libero voglio leggere storie piene di drama, chi se ne frega? Anziché leggermi le solite storie tragiche e deprimenti”.

“Siamo tutti fatti di luce e tenebra, occorre trovare il giusto equilibrio – commenta un’altra –. Non è detto che tutto ciò che ci viene proposto dalla letteratura o dal cinema debba essere preso come un modello da imitare nella vita reale”.

“Paradossalmente, io nel romance cerco proprio il ‘bad boy’ – dichiara un’altra presente in sala –: avendo una vita sentimentale serena e solida, vado a ricercare dinamiche diverse tra le pagine dei libri che leggo”.

“Ho 30 anni e sono cresciuta in una famiglia disfunzionale, e guardando le serie di quel periodo ho avuto grosse difficoltà ad approcciarmi correttamente all’amore – aggiunge un ragazzo –. Provate a immaginare tutti quelli della mia generazione che, crescendo in contesti simili, non sono riusciti a separare ciò che leggevano (disfunzionalità e mito del ‘bad boy’) da ciò di cui avrebbero realmente avuto bisogno. La generazione di oggi, fortunatamente, sembra riuscire a fare una distinzione molto più netta”.

“Secondo me è soprattutto una questione di sensibilità emotiva – conclude una signora dal pubblico –: ci sono persone più giovani perfettamente in grado di identificare un malessere, ma ce ne sono altre con meno strumenti o più ‘infantili’, che tendono a replicare i modelli dei genitori e finiscono per prendere queste rappresentazioni letterarie per legge. I miei nipoti, ad esempio, hanno avuto svariate sventure in amore proprio perché hanno preso alla lettera queste narrazioni, spinte anche dal fatto che oggi la maggior parte dei libri mette al centro dinamiche ‘enemies to lovers'”.