‘Dexter Resurrection’ conquista Lucca Comics: anteprima nazionale al Cinema Astra

Dexter Resurrection arriva a Lucca Comics & Games con l’anteprima nazionale della seconda stagione. Il Cinema Astra ha ospitato oggi (29 ottobre), un appuntamento dedicato alla serie con un panel di approfondimento e la proiezione del primo episodio del nuovo capitolo, in arrivo da domani, venerdì 30 ottobre, su Paramount+. Un evento che ha portato nel cuore del festival uno dei personaggi più iconici della serialità televisiva contemporanea, pronto a tornare sullo schermo con nuove storie e nuovi avversari.

L’incontro, in programma dalle 17 alle 19, è stato condotto da Cristina Scabbia, insieme a Chiara Maffioletti, giornalista del Corriere della Sera, e Fragullo, creator specializzato in serie televisive. A partecipare in collegamento è stato anche Michael C. Hall, l’attore che da anni interpreta Dexter Morgan, protagonista della serie. La sua presenza da remoto ha offerto al pubblico l’occasione di approfondire il nuovo capitolo e il percorso del personaggio, alla vigilia del debutto in streaming.

La seconda stagione riprende la storia di Dexter Morgan, riportando al centro le contraddizioni di un protagonista diviso tra la propria natura e i legami personali. Accanto a Michael C. Hall tornano Uma Thurman e altri volti già conosciuti, mentre tra le novità del cast figurano Brian Cox e Dan Stevens. La trama si sviluppa tra nuovi assassini, il rapporto con Harrison e una crisi personale destinata a mettere nuovamente alla prova Dexter, complicando gli equilibri che il protagonista cerca di mantenere.

L’appuntamento al Cinema Astra si inserisce nel programma di Lucca Comics & Games, dove la serie trova spazio anche fuori dalla sala. In piazza Anfiteatro è stato allestito un padiglione interamente dedicato a Dexter Resurrection, pensato per coinvolgere i fan attraverso giochi e attività a tema.

Presenti anche scenografie ricreate per permettere ai visitatori di scattare fotografie e immergersi nell’atmosfera della serie.

“Lui è in una crisi di mezza età – dice Michael C. Hall parlando di Dexter -. Incontra due killer nella prima stagione, ed è geloso di quello più giovane ma anche impaurito dall’altro che gli assomiglia, perché è un vecchio che non uccide più. Lui è nostalgico del suo passato quindi guarda questi due specchi e non sa come agire. Lui agisce per il sentimento di essere apprezzato. Dopo 20 anni lui è ancora misterioso per me. Da una parte è molto capace, brillante e dall’altra è brutale e incapace di capire emozioni e relazioni. Ciò che fa è moralmente discutibile e ciò nonostante le persone lo amano. Tutti abbiamo un lato oscuro e forse è per questo che lo amano. E nonostante tutto è molto ottimista e continua a guardare avanti. E vedere il mondo con i suoi occhi può essere entusiasmante. Rimane comunque un mistero per me nonostante sia in me. Non pensavo all’inizio che sarei arrivato a interpretare questo personaggio per 20 anni”.

Il rapporto col figlio nella seconda stagione. “Il figlio – prosegue l’attore sul personaggio – vede la madre morire, è circondato da oscurità dall’inizio. Hanno comunque la speranza di coesistere e condividere le esperienze padre figlio. Sicuramente ci saranno dei conflitti. Inoltre ci saranno due nuovi antagonisti, sono spettacolari. Lavorare con una Thurman è eccezionale, è un’attrice così grande e sono cresciuto vedendo i suoi film. Penso che le piaccia lo show, non ha mai fatto niente del genere e sicuramente abbiamo un bel rapporto”.

Sei mai stato in Italia? “Sono stato in Italia, a Roma due volte, e ne sono innamorato. Come americano la nostra storia non è così vecchia quindi ho adorato camminare per le vie della città. Trovi opere d’arte così girando semplicemente per una chiesa o per la città, è così strano”.