È all’Agorà il gotha del fumetto indipendente: la Self Area si rinnova con successo

Agli stand delle realtà editoriali è affiancata l’esposizione dei vincitori del premio 2025 e l’artwork originale di Vespertiliu

Il paradiso del fumetto non mainstream torna protagonista nel cuore della città, confermando per il quinto anno consecutivo la Self Area all’interno dello splendido chiostro della Biblioteca Civica Agorà, con ingresso rigorosamente libero per esplorare il vivace mondo delle autoproduzioni e delle realtà indipendenti.

Accanto allo spazio espositivo, l’offerta culturale si arricchisce anche in questa edizione con il ciclo di incontri Self Area Go nella chiesetta dell’Agorà. Dopo i primi appuntamenti di approfondimento dedicati ai videogiochi indipendenti con Fabio Viola e alle scuole specialistiche con la TheSign Academy e il collettivo InkCap, il programma nel corso del festival prevede un confronto di altissimo profilo tra le rappresentanti della Biblioteca Agorà e della Biblioteca centrale nazionale di Firenze, incentrato sulla fondamentale necessità di conservare e valorizzare anche le opere indipendenti.

Nel chiostro sono trentatré i collettivi e gli artisti singoli pronti ad accogliere gli appassionati: da RagDoll a Acid Free, passando per Amianto, Attaccapanni press, BangRang! Comics, BlekBord, Bad Moon Rising, Cabin Boy Studio, Cappuccino ExPress, Clinkers – Pastaacolazione, Cyrano Comics, Donuts Comics, DPS Comics!, Gli Ultracani – Fumetti Randagi, Kumishire, Lok Zine, Stepanda Goodies, Mismatched Comics, Nupress, Popcorn Project, Schiuma Fumetti, Scilla Produzioni, SlowComics, Sputnik Press, Storie Brute, Collettivo Midian Comics, Astrotorchia, Trincea Ibiza e Wallie Illustrator, affiancati dai quattro nuovi innesti Barzak, Collettivo Viscosa, Inkcap + Eleonora Marra e Wabbit Hunting Season.

Nella sala grande trovano spazio importanti realtà editoriali come la Fondazione Tuono Pettinato e la libreria indipendente Inuit di Bologna, che quest’anno ospita l’esordio in Self Area delle Edizioni Nuove Sido con la collana Tana e la presenza delle autrici Alice Fiorelli e Rebecca Valente (attese sabato 31 ottobre). Tornano inoltre il progetto sperimentale SituationShit, l’Associazione Autori di Immagini con le sessioni di portfolio review aperte a tutti e la presenza della TheSIGN – Comics & Arts Academy di Firenze.

Non mancano le mostre e i riconoscimenti: la sala grande ospita la terza edizione dell’esposizione dedicata ai vincitori del Premio Self Area 2025, firmata da Ragdoll – Fumetti Scomposti, mentre l’artwork originale dell’edizione 2026 porta la firma di Veronica Ciancarini, in arte Vespertiliu.