Foodmetti torna a Lucca Comics & Games: Cristiano Tomei protagonista tra cucina e fumetti

La quinta edizione si sposta allo Spazio delle Carrozze e celebra l’incontro tra gastronomia e cultura pop, con appuntamenti, degustazioni e ospiti fino al 31 ottobre

A Lucca Comics & Games 2026 torna Foodmetti – Artisti delle Tavole, giunto alla sua quinta edizione e ormai appuntamento di riferimento per chi ama le contaminazioni tra fumetto ed enogastronomia. Per questa edizione, la manifestazione si trasferisce allo Spazio delle Carrozze, in via Di Mezzo 15, una location suggestiva ricavata dagli antichi lavaggi delle carrozze di fine Ottocento, oggi restaurati e trasformati in uno spazio dedicato agli incontri, alla cucina e alla convivialità.

Al centro del progetto c’è ancora una volta lo chef Cristiano Tomei, anima gastronomica di Foodmetti e protagonista di una delle collaborazioni più significative di questa edizione: Spider-Man: Meals to Astonish – Cucina Da Eroi, l’antologia Marvel presentata in anteprima a Lucca Comics & Games da Panini Comics, che porta la cucina d’autore nell’universo dei supereroi.

Un’edizione che si racconta anche attraverso le sue immagini. La locandina ufficiale, firmata da Sergio Gerasi, unisce elementi botanici e strumenti della mixology in un elegante bianco e nero. A questa si affianca una seconda illustrazione firmata da Peach Momoko, dedicata proprio a Cristiano Tomei e utilizzata anche per la copertina dell’antologia Marvel. Il dialogo tra arte, cucina e cultura pop si sviluppa così attraverso incontri con autori, presentazioni editoriali, degustazioni e appuntamenti speciali.

Foodmetti mantiene inoltre la propria identità gastronomica grazie al business lunch firmato da Tomei, proposto durante i giorni del festival con tre portate tratte dal suo repertorio. Il servizio è previsto dalle 12,30 alle 14, con soli dodici posti disponibili e prenotazione obbligatoria al numero 329 0843180.

“Siamo rinnovati in questa nuova location qui allo Spazio delle Carrozze, un posto bellissimo – dichiara lo chef Tomei -. E’ diventata una sorta di lounge dove facciamo degli incontri e abbiamo presentato questa pubblicazione della Panini con Marvel dove io divento un supereroe, mi sono messo a piangere dall’emozione. Ho ricevuto un affetto straordinario e poi ci divertiamo parlando naturalmente di fumetti e di cibo come è nella nostra natura. Io voglio esortare tutti a prendere questi giorni esclusivamente con un sorriso enorme che c’è tanto tanto bisogno, viva la vita“.

Il programma di Foodmetti prosegue con incontri dedicati al benessere alimentare, alle contaminazioni tra fumetto e gastronomia, all’arte e alla cultura giapponese.

Gli appuntamenti

Giovedì 29 ottobre, ore 18 – Tiziano Scarparo presenta Nulla è vietato. In collaborazione con Mondadori, Foodmetti ospita Tiziano Scarparo, medico, nutrizionista e divulgatore seguito da una community di quattro milioni di persone sui social. L’incontro parte dal suo libro Nulla è vietato, che propone un percorso di sette settimane per costruire abitudini alimentari più consapevoli, senza ricorrere a diete punitive o alla logica del tutto o niente. Dalla gestione della fame nervosa alla varietà alimentare, il volume offre indicazioni pratiche per migliorare il proprio rapporto con il cibo nel lungo periodo.

Venerdì 30 ottobre, ore 11,30 – Tavole a tavola. Cibo e bevande nel mondo dei fumetti. Luca Fassina presenta per Oligo Editore il saggio dedicato al ruolo del cibo nella storia del fumetto. Con lui saranno presenti Cristiano Tomei e Giuseppe Camuncoli, coinvolti anche nella realizzazione del volume. Attraverso tre secoli di storia, il libro racconta come alimenti e bevande possano diventare strumenti narrativi capaci di definire personaggi, riflettere trasformazioni sociali e contribuire allo sviluppo delle storie: dagli spinaci di Braccio di Ferro alla pizza delle Tartarughe Ninja, fino al ramen di Naruto.

Venerdì 30 ottobre, ore 14,30 – Alessi All Star. Torna il live painting di beneficenza realizzato in collaborazione con Alessi e organizzato con il contributo di Massimo Giacon. Protagonisti saranno Fernando Proietti, Lorenzo Palloni, Carmine Di Giandomenico, Sergio Gerasi e Margherita “La Tram” Tramutoli, che decoreranno dal vivo piatti e tazzine da caffè. Le opere realizzate saranno poi vendute all’asta e il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.

Venerdì 30 ottobre, ore 17 – Art Sake Vol. 1 – Peach Momoko Junmai Daiginjo. In collaborazione con Sake Company, Foodmetti presenta un’edizione da collezione che mette in dialogo arte contemporanea, cultura pop e tradizione giapponese. Il progetto coinvolge l’artista Peach Momoko e la sakagura Ninki-Ichi, con un sake Junmai Daiginjo proposto in due versioni illustrate: una regular rossa e una variant azzurra, quest’ultima in edizione limitata e numerata. La presentazione sarà accompagnata da una degustazione e da una sessione di firma delle bottiglie da parte dell’artista.