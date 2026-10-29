Frank Miller abbraccia in fan all’auditorium San Romano e ripercorre la sua carriera fino all’evoluzione attuale del fumetto

Bagno di folla all’ auditorium di San Romano per l’incontro “Frank Miller: 40 anni dopo la Rivoluzione”. Il celebre fumettista statunitense, accompagnato sul palco dal direttore editoriale di Panini Comics, Marco Marcello Lupoi, ha ripercorso la sua straordinaria carriera concentrandosi sul nucleo centrale della sua poetica: la nascita, l’evoluzione e l’eredità di una vera e propria rivoluzione artistica.

I temi toccati di fronte al pubblico hanno spaziato dai primi passi mossi nel mondo dell’arte, fino all’ evoluzione attuale del fumetto. Particolare fulcro della testimonianza dell’autore è stato il 1986, un anno che ha cambiato per sempre il fumetto supereroistico e mondiale, con la pubblicazione di capolavori come “Batman: Il ritorno del Cavaliere Oscuro” e “Daredevil: Rinascita”.

Miller ha raccontato come sia nata l’esigenza di rompere gli schemi tradizionali per infondere atmosfere noir, profonde complessità psicologiche e un forte realismo urbano in personaggi fino ad allora più lineari. Il fumettista ha poi spiegato come i manga abbiano salvato il fumetto americano, evitando il collasso dell’ industria dei comics e la monotonia stagnate, prima del loro arrivo. Lui stesso ha cercato di assorbire nelle sue opere.