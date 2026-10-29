La casa editrice|
Il PalaBonelli preso d’assalto dal fan fra firmacopie e novità autunnali. E ora diventa anche podcast
Fra le novità la graphic novel ‘Montagna’ il crossover con Zagor, Martin Mystere e Nathan Never e Nazzi che racconta Dylan Dog
Piazza Antelminelli, da anni, significa Bonelli Editore. La storica casa editrice di fumetti nel suo padiglione in posizione strategica anche quest’anno ospita tutte le sue firme e presenta le novità in vista del prossimo anno.
E i suoi affezionati lettori rispondono presente, sia per lo shop sia per il merchandising, con lunghe code e attese per l’ingresso nel padiglione e per il firmacopie. Sintomo che Bonelli è ancora una garanzia di qualità per gli appassionati della nona arte.
Anche quest’anno Sergio Bonelli Editore ha messo in cantiere un ricco programma di incontri, firmacopie autori ed eventi speciali. Tra questi l’arrivo di Montagna, la graphic novel realizzata dai vincitori del Concorso Lucca Project Contest 2025, Luca Peverelli e Chiara Milano. E Odissea nel tempo, un appuntamento senza precedenti, un crossover destinato a rimanere nella storia con protagonisti Zagor, Martin Mystère e Nathan Never, fianco a fianco nell’affrontare un nemico capace di stravolgere il Tempo.
Non mancheranno i festeggiamenti per l’importante traguardo dei 40 anni di Dylan Dog, l’Indagatore dell’Incubo creato nel 1986 da Tiziano Sclavi, ai quali si unisce anche il giornalista e scrittore italiano specializzato in cronaca Stefano Nazzi, con uno speciale incontro che oggi lancia il nuovo podcast nato dalla collaborazione tra Sergio Bonelli Editore e Il Post.