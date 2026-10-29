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L’arcivescovo di Nagasaki a Lucca per i Comics
Fino a domenica 1 novembre, nella chiesa di San Cristoforo c’è Nagasaki ’45. Tutti i prossimi appuntamenti
Fino a domenica 1 novembre, nella chiesa di San Cristoforo c’è Nagasaki ’45 e in San Salvatore Via Francigena e Fede e Fumetto. Tanti, però, gli appuntamenti nel Salone del Palazzo arcivescovile.
venerdì 30 ottobre alle 16 sarà presentato il volume Un prof di nome Gesù di Andrea Manetti, sabato 31 ottobre alle 18 incontro su Perché Lucifer ci sta più simpatico di Dio? insieme a Salesalato, blogger specializzato in apologetica cristiana; domenica 1 novembre alle 15 appuntamento con One piece. Un manga da Dio a cura dell’associazione Cattonerd.
Intanto nella prima giornata di LCG26, la Diocesi di Lucca ha ospitato l’arcivescovo di Nagasaki Peter Michiaki Nakamura. Nella memoria del lucchese beato Angelo Orsucci, martirizzato proprio a Nagasaki nel 1622, Giulietti e Nakamura da alcuni anni collaborano per far conoscere al più largo pubblico possibile la storia della piccola comunità cristiana giapponese.