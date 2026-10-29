L’eterna lotta fra bene e male nelle parole del maestro Go Nagai: “I miei personaggi oggi? Farebbero qualcosa di buono”

L’attesa non è stata vana per l’incontro in Camera di Commercio con uno dei mangaka più famosi al mondo, Go Nagai.

Nella Sala dell’Oro della Camera di Commercio di Lucca è arrivato il celebre ideatore di saghe cult come Devilman, Mazinga e Ufo Robot Goldrake. Un autore unico direttamente dal Sol Levante che ha fatto la storia del fumetto e degli anime giapponesi.

Il maestro Kiyoshi Go Nagai, 81 anni, per la seconda volta a Lucca Comics & Games — la prima nel 1992 — in occasione dei sessant’anni della manifestazione, nei giorni scorsi è stato protagonista anche a Firenze, dove ha ricevuto un prestigioso riconoscimento per il suo fumetto dedicato all’Inferno di Dante.

L’autore, affiancato dal direttore generale di Lucca Crea Emanuele Vietina e dal giornalista Luca Corbò, in un’ora di intervista ha soddisfatto la curiosità della stampa e dei fan, parlando dei suoi esordi nel mondo del fumetto e di come ha realizzato Mazinga Z, vero e proprio apripista per la creazione dell’universo dei robottoni.

“All’inizio il mio pensiero era realizzare un’opera con i robot pilotati dagli uomini con una coscienza umana — ha raccontato il maestro —. Poi nella mia testa le idee hanno iniziato a realizzarsi, un produttore ha scoperto il potenziale e pensato a una o più serie anime, e io ho iniziato a ideare i personaggi. Da lì il processo è stato naturale”.

Il Sensei ha poi affrontato il tema delle influenze artistiche, comprese quelle legate alle opere disneyane: “Di sicuro da bambino mi piacevano molto le opere Disney come Bambi e Cenerentola. Non ho avuto un’influenza diretta, ma non è detto che non ne sia stato influenzato in maniera indiretta”.

Spazio anche ai celebri antagonisti, elementi fondamentali per il successo di un’opera: “Nella storia umana ci sono state tante storie di demoni e personaggi malvagi. Io ho ripreso aree e leggende cercando di farle funzionare nelle storie. Sono vecchi nemici che sono stati riarrangiati per entrare a pieno titolo nelle vicende. Sui demoni mi sono ispirato molto alle storie dantesche”.

Tra le curiosità più particolari, la risposta alla domanda su quali poteri avrebbe un suo ipotetico nuovo personaggio: “Più che forte fisicamente, creerei un personaggio di grande virtù in modo che sia di ispirazione spirituale”.

Il maestro si è poi soffermato sul profondo legame tra la musica e le sue storie: “Chiaramente sono molto contento. Io ho sempre scritto e disegnato le storie che a me piacevano, sperando che piacessero anche al pubblico. Mi fa piacere che fan e lettori abbiano ricevuto questo messaggio e sono felice che ancora siano nei cuori delle persone. Questi sentimenti diventano un messaggio universale che supera le differenze tra le persone”.

Interrogato sull’attualità del conflitto tra bene e male alla luce dei drammatici scenari di guerra nel mondo, Go Nagai ha riflettuto sul ruolo dei suoi protagonisti: “Nelle mie opere esiste il tema della guerra e i personaggi ne sono coinvolti, ma allo stesso tempo lo soffrono. Soffrono per i conflitti e hanno coscienza del dramma che si portano dietro. Se questi personaggi potessero influenzare le persone, sono sicuro che creerebbero qualcosa di buono”.

Riguardo al carattere spesso anticonformista dei suoi eroi, pronti a lottare contro il sistema, e alle proteste giovanili odierne, il mangaka ha osservato: “In molti paesi si creano delle proteste perché il mondo non funziona come dovrebbe. I giovani iniziano a protestare contro i governi ed è inevitabile che succeda. Io spero che si trovi un modo per esprimere ai governanti quello che non va nei modi giusti”.

Non è mancato un pensiero sul merchandising e sull’evoluzione tecnologica: “La prima volta che ho visto le mie opere in action figure sono stato molto contento, e sono ancora felice che tutti i fan del mondo abbiano trovato un’altra via oltre ai fumetti e agli anime”. Sulle nuove frontiere del disegno, ha aggiunto: “Da quando sono diventato mangaka a oggi, gli artisti sono trenta volte in più rispetto al mio tempo. Oggi ci sono nel mondo tanti artisti influenzati dalla tecnica manga. A me piace molto guardarli e osserverli; mi affascina che oggi si lavori in digitale, mentre al mio tempo si faceva su carta, anche se io non potrei farlo. Dell’intelligenza artificiale, conosco i pericoli e vedo che sta entrando nel processo di creazione in molte opere. Io non la conosco bene, chissà come sarà questa integrazione nel processo creativo. Vorrei capire come si evolverà la questione”.

Infine, una riflessione amara sull’attualità dei robot armati sui campi di battaglia: “È una cosa che mi rende triste. Quando creavo le mie opere pensavo a un futuro e non credevo potesse succedere così presto. Questo mi preoccupa e spero che non ci sia una degenerazione della situazione”.