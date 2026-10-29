Lucca Comics & Games, giovani matite in mostra a San Salvatore con ‘Francigena’

Gli autori delle opere in esposizione sono Buonomo, Tedeschi, Nardi, Lancianese, Doghini, Pacini, Brandetti e Ricci

Torna anche quest’anno a Lucca l’iniziativa Fede e Fumetto, promossa dall’Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso, integrandosi nel ricco programma di Lucca Comics & Games. Cuore pulsante della manifestazione è la chiesa di San Salvatore, che per l’occasione ospita i lavori degli artisti under 23 partecipanti al concorso Fede e Fumetto e la mostra Francigena. Una via mille racconti. L’esposizione a cura di Maria Pacini Fazzi Editore rilegge il cammino attraverso la creatività giovanile.

La mostra offre un vero e proprio itinerario visivo: da un lato la tappa che va da Camaiore ad Altopascio, dall’altro le nuove tavole che coprono il percorso da Fucecchio fino a Siena. Gli autori delle opere in mostra sono i giovani talenti Pierfrancesco Buonomo, Laura Tedeschi, Tommaso Nardi, Debora Lancianese, Mattia Doghini, Lorenzo Pacini, Alessandro Brandetti e Alberto Ricci.

La giornata di oggi (29 ottobre) ha visto lo svolgimento di due momenti alla presenza dell’Arcivescovo Paolo Giulietti. Questa mattina, allo stand dell’Ufficio Scolastico Territoriale, si è tenuta la premiazione dei vincitori del concorso Fede e Fumetto. Alle 16 è stata inaugurata ufficialmente nella chiesa di San Salvatore la mostra dedicata alla Via Francigena.

Francesca Fazzi, editrice, ha aperto gli interventi ringraziando le istituzioni e i collaboratori: “Ringrazio Nicola Lucchesi, Moreno Bruni e naturalmente la Misericordia di Lucca per averci permesso di utilizzare questo spazio. Sono sempre contenta di rappresentare e sostenere queste iniziative così importanti per la città di Lucca.”

Moreno Bruni, assessore al patrimonio, ha sottolineato il valore dell’iniziativa: “È un nuovo modo per comunicare ai giovani attraverso un linguaggio diverso su un argomento importantissimo. L’amministrazione è in prima linea: abbiamo la chiesa aperta a Pontetetto per i pellegrini e la Casa del Boia, che attualmente ospita il museo della Via Francigena. L’obiettivo è mantenere lì un presidio permanente e allargarci agli altri cammini del territorio. La pace prima si trova dentro di noi e poi si espone verso gli altri”.

“Parlare di pellegrinaggio a Lucca è significativo – commenta l’Arcivescovo di Lucca Paolo Giulietti – Storicamente qui c’erano ben 30 ospitali e le confraternite svolgevano un ruolo fondamentale nell’accoglienza. Mi piace notare come le tavole raccontino i santi, che possiamo definire i supereroi dell’antichità. La Via Francigena è una via di santità, dove ogni tappa custodisce la memoria dei santi e mette in contatto con la vita spirituale. Lucca Comics & Games trasporta le persone in questo mondo in cui l’intuizione che la vita di ciascuno possa essere significativa acquista molte forme”.

“Siamo partiti nel 2016 con il fumettista Pier Francesco Buonomo guidati da un sogno – spiega Rugiada Salom dell’Associazione Città Matita -. Ho sempre avuto la passione per le leggende e il desiderio di raccontarle, ma non sapevo come fare. Abbiamo realizzato il primo volume insieme e poi la squadra si è allargata. La bellezza della matita sta nel fatto che si può sbagliare, cancellare e ricominciare”.