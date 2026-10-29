Mezzi veri allo stand dell’esercito di Lucca Comics and Games. E c’è il simulatore di guida

Per il tredicesimo anno consecutivo, l’esercito partecipa al Lucca Comics & Games con uno spazio espositivo dedicato alla scoperta dell’innovazione tecnologica, dell’addestramento e delle prospettive professionali offerte dal mondo militare, con protagonisti dell’evento i militari delle forze speciali e della brigata paracadutisti Folgore.

I giovani potranno osservare i moderni equipaggiamenti e materiali, impiegati in ambienti operativi diversificati, dai militari del Comando delle forze speciali dell’Esercito. In particolare saranno presenti i materiali usati per la sicurezza e la difesa della collettività dagli Incursori del nono reggimento d’assalto Col Moschin , dagli acquisitori obiettivi del 185esimo reggimento paracadutisti R.A.O. Folgore e dai Ranger del quarto reggimento Alpini Paracadutisti. Inoltre, il pubblico potrà vedere da vicino il Gommone Zodiac Futura Commando 470 ed una moto elettrica Zero Fx del 185esimo reggimento paracadutisti Rao Folgore.

Agli Info Point , i militari del reggimento logistico Folgore saranno a disposizione dei giovani per fornire informazioni per illustrare le diverse fasi dei concorsi pubblici per l’accesso alla carriera militare oltre che testimoniare l’impegno quotidiano delle donne e uomini dell’esercito al servizio della collettività.

In particolare, l’iniziativa sarà anche un’occasione di orientamento per il concorso riguardante il primo blocco VFI 2027, offrendo ai giovani interessati un punto di riferimento per approfondire i requisiti e le modalità di partecipazione per presentare la propria candidatura.

Inoltre, sarà possibile abbonarsi e sfogliare i numeri della Rivista Militare, periodico dell’esercito Italiano, tra le più antiche pubblicazioni italiane ancora in stampa, che racconta l’attività dell’esercito e l’innovazione tecnologica.