Piccoli fumettisti crescono: la 4A della Pascoli vince il concorso nazionale ‘Testa tra le nuvole’

Hanno disegnato, inchiostrato, colorato e alla fine hanno vinto. La classe 4A della scuola primaria Pascoli si è aggiudicata il concorso nazionale Testa tra le nuvole categoria 7-8 anni, al quale hanno partecipato 185 scuole, suddivise in diverse categorie. Tre le classi della Pascoli arrivate in finale: le attuali 3A, 4A e 4B.

La scuola ha preso parte alla competizione con otto classi, coinvolte in Pascoli Comics, un percorso interdisciplinare guidato dall’illustratrice e vignettista satirica Virgina Cabras, in arte ‘Alagon’, che vanta numerosi riconoscimenti, tra cui la vittoria al 22 International Comics and Cartoons Festival in Kosovo e la Menzione Speciale ai World Humor Awards, nella categoria caricature.

Per i bambini è stato un vero viaggio dentro il mestiere del fumettista. Hanno imparato le basi del disegno e scoperto il linguaggio della regia e delle inquadrature, dalla figura intera al primo piano, e si sono confrontati con i trucchi del mestiere dei cameraman, per capire come un punto di vista diverso possa cambiare il senso di una scena. Hanno poi affrontato il passaggio più delicato, quello dal testo alla tavola: trasformare una storia scritta in una sequenza di vignette, decidendo cosa mostrare, cosa suggerire e come guidare lo sguardo del lettore, tramite la stesura di una sceneggiatura e uno storyboard.

Il lavoro è proseguito con un’alternanza di attività grafica su carta e utilizzo di strumenti digitali. Le tavole sono state realizzate prima a mano, su carta. Le fasi successive, cioè inchiostrazione, colore e aggiunta di luci e ombre, sono state eseguite con il tablet, così i piccoli autori si sono avvicinati anche agli strumenti con cui oggi lavorano molti professionisti dell’illustrazione.

Grazie al sostegno della dirigente Dora Pulina il percorso è stato arricchito con corsi pomeridiani di fumetto.

Il riconoscimento premia la creatività dei bambini e il lavoro di squadra di insegnanti e alunni. Dimostra inoltre che le competenze nell’ambito della scrittura, della creazione di immagini e dell’uso della tecnologia possono crescere insieme, quando un progetto sa metterle in dialogo.

La scuola desidera ringraziare Virginia Cabras e Lucca Manga School che, per quattro anni consecutivi, attraverso gli insegnamenti di Riccardo Pieruccini (in arte ‘Ruggine’) ha arricchito l’offerta curricolare della Pascoli con corsi sulla tecnica del disegno manga.