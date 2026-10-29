Seravezza, 400mila euro dalla Regione al Palazzo Mediceo

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha firmato il decr eto che approva l’accordo di programma tra Regione Toscana e Comune di Seravezza con il quale si destinano 400mila euro a d interventi sul Palazzo Mediceo .

I lavori serviranno per migliorare la sicurezza dello storico edificio e per adeguarlo alle prescrizioni di legge e alle esigenze di tutela, in particolare attuando una serie di opere edili e impiantistiche per potenziare i sistemi antincendio, di allarme, di illuminazione e di rilevazione delle emergenze.