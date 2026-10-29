Terzo giorno, si attende l’invasione. E il programma è degno di uno dei giorni clou

Fra gli altri è il giorno dell’anteprima di ‘Percy Jacskon e gli Dei dell’Olimpo – Stagione 3’. Serata fra stand up comedy, concerti e discoteca

Dove andare per il terzo giorno di Comics? Di sicuro, nonostante la folla, non è il caso di restare a casa. Anche perché gli eventi sono davvero tantissimi anche domani (30 ottobre).

Vediamo la consueta selezione di Lucca in Diretta.

Alle 9,30 al padiglione del baluardo San Paolino, all’avamposto di Feudalesimo e libertà, torna il Tour del pellegrino: collezione tutti i timbri agli avamposti indicati per ricevere in omaggio l’attestato imperiale. Feudalesimo e Libertà è una community italiana di satira politica, nata sui social nel dicembre del 2012 per poi costituirsi come associazione di promozione sociale con lo scopo, appunto, di promuovere in modo provocatorio un sano ritorno al feudalesimo medievale con i suoi stereotipi volutamente enfatizzati che diventano soluzioni perfette ai problemi moderni.

Al Suffragio alle 10 protagonisti Minalima in un viaggio unico dentro il processo creativo con cui Mira ed Eduardo trasformano i grandi classici della letteratura in esperienze visive, tattili e interattive. Attraverso immagini, bozzetti, prove tipografiche, prototipi e materiali inediti, il racconto di come nascono le loro reinterpretazioni di opere come Alice nel Paese delle Meraviglie, Pinocchio, Il meraviglioso mago di Oz, Peter Pan e Frankenstein. Una conversazione illustrata, moderata da Valentina Ghetti, per scoprire come una storia già conosciuta possa tornare a sorprendere.

Alle 10 uno degli eventi più attesi di giornata: al teatro del Giglio Disney + presenta Percy Jacskon e gli Dei dell’Olimpo – Stagione 3. Panel con gli attori: Walker Scobell, Leah Sava’ Jeffries, Aryan Simhadri, i produttori esecutivi Jonathan E. Steinberg e Dan Shotz. Modera Eva Carducci.

In San Girolamo alle 10,30 Caos e Ordine, ieri e oggi: Tanino Liberatore e Jesse Lonergan in dialogo. La distopia ha smesso di essere un’ipotesi e somiglia sempre più alla cronaca. Tanino Liberatore, con il suo Ranxerox ultraviolento e senza tabù, e Jesse Lonergan, vincitore dell’Eisner Award con Drome, ragionano sul potere della fantascienza di raccontare le contraddizioni del presente, tra guerre, ideologie e società in bilico.

Grande appuntamento anche alle 10,30 in San Romano. Go Nagai sarà in dialogo con tre ospiti d’eccezione: il maestro Claudio Castellini, uno dei maggiori disegnatori di fumetto italiani e autore del poster di Lucca60, il regista Gabriele Mainetti, autore tra l’altro del mitico Lo chiamavano Jeeg Robot, e Alessandro Apreda alias DocManhattan, scrittore, curatore e blogger. Modera Cristina Poccardi.

Alle 11 al Boccherini – Area Romantasy. Per il ciclo ‘Da grandi sentimenti derivano grandi…’ dedicato soprattutto a Young Adult e New Adult – Anche tu hai un superpotere. Puoi scegliere. Soprattutto in amore! Ogni storia d’amore nasce da una decisione. Tacere. Scappare. Aspettare. Voltarsi. Restare. I protagonisti dei romanzi vivono continuamente davanti a bivi che cambiano tutto. E tu? Avresti fatto la stessa scelta? Intervengono Daniele Nicastro (autore di Vespe nella testa, Einaudi Ragazzi), Gud (autore di Diecimila fermate per dirti che…, Mondadori), Massimo Vitali (autore de La squadra dei baci, Einaudi Ragazzi), Dott.ssa Ilaria Giannini, (Psicologa Psicoterapeuta, Responsabile Prevenzione associazione Acca Lucca Odv). Modera Carmelo Romano.

Alle 11,30 al Giardino degli Osservanti I 30 anni di Pokémon si festeggiano sul palco del Community Village.

La community Pokémon Italian Cosplay presenta un Light Cosplay Contest dedicato ai personaggi e alle creature più amate della saga. Tra costumi, sfilata e premi a tema per i vincitori, preparate le vostre Poké Ball: il divertimento vi aspetta.

Alla stessa ora, all’auditorium del Suffragio, Alex Bertani, direttore di Topolino, accompagna il pubblico alla scoperta dei nuovi progetti del settimanale, tra storie in lavorazione e volumi in anteprima. Assieme a lui, autori storici, nuove leve e ospiti d’eccezione si alterneranno sul palco per un incontro speciale. Con Silvia Ziche, Enrico Faccini, Simona Capovilla, Mario Ferracina, Paolo Barbieri e Michele Medda.

Al Real Collegio alle 11,45 lo scrittore Daniele Movarelli e l’illustratrice Cecilia Fasoli ci portano alla scoperta dell’albo I me dentro di me (Lapis Edizioni, 2026) attraverso un coinvolgente laboratorio dedicato ai tanti “me” che abitano dentro ciascuno di noi.

Un libro ed un laboratorio per esplorare in modo divertente e creativo la molteplicità di emozioni e comportamenti che ci caratterizzano, riconoscere le proprie diverse sfaccettature e quelle degli altri e la possibilità di sentirsi diversi a seconda delle situazioni.

L’albo I me dentro di me nasce dal Concorso Lucca Junior – Premio di Illustrazione editoriale Livio Sossi 2026, che Cecilia Fasoli ha vinto con il suo progetto illustrato.

Alle 12 al Cinema Centrale si presenta il documentario Frank Miller: American Genius di Silenn Thomas. Introduce la proiezione Frank Miller. Modera Andrea Bedeschi.

Stessa ora in Auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca si parla de Lo Speziale di Lucca: un incontro con Matteo Mantoani per scoprire la storia di Gottlob Kramer, mercante di rimedi prodigiosi che nel 1738 torna nei luoghi da cui era partito. Tra montagne, antichi segreti e avventure, l’autore ci accompagna alla scoperta della genesi del romanzo e dell’affascinante mondo dello speziale, raccontando come storia, folklore e invenzione si intrecciano nella costruzione di una storia ambientata nel Friuli del Settecento. Ma preparati, nessuno sfugge alle prove dello speziale. Modera Valentina Ghetti.

A Palazzo Guinigi alle 12 nella Sala Pro c’è il passaggio del testimone con il nuovo vincitore del premio Self Area con il Collettivo Ragdoll e Vespertiliu.

Si parla di Eternauta alle 12 in Sala Tobino. Nel solco tracciato nel passato dalla Targa Oesterheld, dopo quarant’anni torna a Lucca Comics & Games questo prestigioso riconoscimento, dedicato alla memoria di Héctor Germán Oesterheld, maestro del capolavoro L’Eternauta scomparso nella nebbia della dittatura militare argentina, insieme alle sue quattro figlie e agli altri 30mila desaparecidos. Un incontro tra Legacy e memoria, che parte dal 1977 e arriva fino a noi. Con Martin Oesterheld, Simonetta Gola (Emergency), Pier Luigi Gaspa e Luca Baldazzi (Coconino). Modera Yesim Tonga.

Alle 13 all’auditorium del Suffragio si parla del lato oscuro degli eroi. La luce ha avuto la sua occasione. Ora è arrivata la Mezzanotte. Con questo slogan, Marvel inaugura Midnight, una nuova linea editoriale che fonde il linguaggio dei supereroi con quello dell’horror, in una rilettura delle icone Marvel tra body horror, splatter e orrore cosmico. Ad aprire la linea sono Spider-Man, X-Men e Fantastic Four, pubblicati in Italia in contemporanea con l’uscita statunitense. Insieme a Jonathan Hickman, Philip Kennedy Johnson e C.B. Cebulski esploriamo la nascita di questo nuovo progetto editoriale, le sue ambizioni creative e il modo in cui l’orrore sta ridefinendo i confini del fumetto supereroistico. Modera Andrea Fornasiero.

Tempo di cosplayer alle 13,30 con il raduno e la sfilata di Assassin’s Creed Cosplay Italia da piazza San Michele al Giardino degli Osservanti. Alle 13,30 Joe Manganiello protagonista di un panel che mette in parallelo il recente libro di Joe Bloodlines, in cui racconta gli anni segnati dalla sua malattia autoimmune, e il progetto Death Saves, a partire dal significato stesso del titolo: i tiri salvezza di D&D che un personaggio morente deve effettuare per riuscire a sopravvivere. Il racconto del suo percorso personale, segnato da una lunga battaglia per la salute e da una serie di ‘tiri di dado’ che sembravano remargli contro, si intreccia così con l’universo di Death Saves, un mondo in cui i personaggi devono continuare a lottare per sopravvivere anche quando ogni speranza sembra perduta. Un confronto tra esperienza personale, sopravvivenza e creatività, che mostra come una storia di vita reale possa trasformarsi in un mondo fantasy.

Alle 15 si riparte al Boccherini con un incontro/confronto con i rappresentanti di Sergio Bonelli Editore e Star Comics insieme ai vincitori del Lucca Project Contest 2025 per scoprire cosa accade dopo la vittoria di un concorso e come trasformare un progetto creativo in un’opportunità professionale concreta. Con Michele Masiero, Bonelli Editore, Christian Posocco, Star Comics; Debora ed Erica Longo – vincitrici Manga 2025; Luca Peverelli e Chiara Milano – vincitori Fumetto 2025. Modera Igor Medved.

In Sala Ingellis al padiglione Carducci alle 16,15 si parla de Il dialogo come meccanica: dalla democrazia al gioco da tavolo con Factanza. Comunicazione, negoziazione e dialogo nei giochi da tavolo e in società. Una riflessione sul ruolo del dialogo, anche acceso, nelle dinamiche ludiche e sociali, con The Social Contract come caso di studio. Intervengono: Livia Viganò (Factanza ), Dario Massa (autore di The Social Contract ), Stefano de Carolis (Giochi Uniti ). Modera Matteo Cellerino di Factanza Discutere, convincere, cedere, trovare un accordo. Sono azioni che facciamo ogni giorno, nella vita pubblica come attorno a un tavolo da gioco. In questo panel, Factanza e Giochi Uniti si confrontano sul ruolo del dialogo, anche acceso, come motore delle dinamiche sociali e ludiche. Il punto di partenza è una domanda semplice: cosa succede quando la comunicazione smette di essere un contorno e diventa la regola principale? Nei giochi di negoziazione il confronto tra giocatori non accompagna la partita: è la partita. Ogni scelta passa da una trattativa, ogni alleanza va costruita parola per parola, ogni disaccordo pesa sul risultato finale. Le stesse dinamiche regolano il funzionamento di una democrazia: rappresentanza, mediazione, compromesso, conflitto. Il caso di studio è The Social Contract, gioco che porta al centro dell’esperienza la negoziazione e il confronto tra giocatori. A raccontarne la genesi sarà l’autore, Dario Massa, che spiegherà come si progetta un gioco in cui il dialogo è la meccanica stessa, come si bilanciano libertà di parola e struttura delle regole, e cosa insegna il tavolo da gioco sul modo in cui ci confrontiamo fuori dalla partita. Accanto a lui, Stefano de Carolis porterà il punto di vista dell’editore: perché pubblicare oggi un gioco che chiede ai giocatori di parlarsi, discutere e scendere a patti, e che ruolo può avere il gioco da tavolo come spazio di allenamento al confronto civile. Per Factanza interviene Livia Viganò, che porterà al tavolo la prospettiva di chi ogni giorno trasforma temi complessi come politica, diritti e partecipazione in contenuti comprensibili e condivisibili. Il suo contributo si concentrerà su come si costruisce un dialogo efficace, su cosa rende un confronto produttivo invece che sterile e su quanto le regole, scritte o implicite, influenzino il modo in cui le persone discutono, online come attorno a un tavolo. Modera Matteo Cellerino, content creator e podcaster di guiderà la conversazione e collegherà le dinamiche di gioco a quelle del dibattito pubblico. Un incontro per chi gioca, per chi progetta giochi e per chi vuole capire meglio come funziona il confronto tra persone, dentro e fuori dal tavolo.

Alle 16,30 Fandango Distribuzione presenta Blue Lock di Yusuke Taki (128’, Jp). Introduce la proiezione Gianluca De Angelis. Alla stessa ora Palazzo Blu incontra Palazzo Guinigi. C’è un sottile filo rosso che unisce questi due Palazzi. Uno è quello in cui svolge l’incontro, l’altro è apparentemente lontano, eppure ci sono diverse connessioni frutto della collaborazione in corso tra Lucca Comics & Games e Palazzo Blu dov’è in corso la mostra Piero Macola, paesaggi di vita fino all’8 novembre 2026. L’artista Piero Macola dialoga con il curatore della sua mostra a Palazzo Blu, Giorgio Bacci e con il curatore della mostra Valentina: tre decenni di Milano nello sguardo di un’icona a Palazzo Guinigi. Con Piero Macola, Mauro Bruni. Modera Giorgio Bacci.

Alle 16,30 all’auditorium della Fondazione Banca del Monte c’è Italian Legacy: tre generazioni di super eroi. difficile stimare quanti siano oggi i talenti creativi italiani al lavoro nel fumetto internazionale. Ed è forse impossibile misurare quanto dell’eredità artistica italiana sia ormai presente nel fumetto americano. Affrontiamo questo tema insieme ad alcuni degli autori che hanno contribuito a imporre il Made in Italy negli Stati Uniti, a partire da colui che per primo ha aperto la strada a quella che possiamo definire una vera e propria Italian Legacy: Claudio Castellini. Insieme a lui, leggende del calibro di Simone Bianchi, Gabriele Dell’Otto, Carmine Di Giandomenico e Marco Checchetto. Tre generazioni di autori italiani al servizio dei supereroi, per raccontare il passato, il presente e il futuro dell’influenza italiana nel fumetto americano. Modera Nicola Peruzzi.

Alle 17,30 si torna al cinema Astra. Sky presenta: Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883 . Episodio 5 ed in anteprima straordinaria l’episodio 6. Introducono la proiezione il regista Sydney Sibilia e gli attori Matteo Oscar Giuggioli e Elia Nuzzolo. Modera Ciak Club.

Stessa ora in Sala Ingellis al padiglione Carducci per la cerimonia finale dei concorsi per racconti fantastici organizzati dall’associazione RiLL Riflessi di Luce Lunare. Durante la cerimonia saranno anche presentate l’antologia Mondi Incantati del 2026 (che raccoglie i racconti premiati dell’annata) e Prima delle nubi, libro dedicato ai racconti fantastici di Marta Bonaventura (autrice pluri-premiata nei concorsi curati da RiLL).

Alle 17,45 la nostalgia si balla con Kiko&Niko al Community Village! Dj Kiko alla console e Niko al microfono guidano il pubblico in un viaggio musicale dagli anni ’90 a oggi, tra sigle tv, cartoni animati, K-pop, dance e rock. Una festa intergenerazionale fatta di ricordi, sorprese e cori da cantare a squarciagola.

Alle 18 al Lucca Games Cafè R.I.P. – Roast in Peace e Pose Mania con gli autori Marcello Bertocchi e Suitashi (giochi da tavolo di Studio Supernova). R.I.P. è il gioco ufficiale dell’omonimo show, in due modalità senza esclusione di colpi: si “arroastano” personaggi defunti immaginari, tra chi inventa il roast più tagliente (Arroasticini) e chi deve indovinare quale personaggio è stato “sepolto” dagli indizi degli altri (Indovina chi è morto). Pose Mania è un party game cooperativo di mimica: ci si alza dal tavolo e si riproducono le pose richieste, mentre il Modello, che non le conosce, può rispondere solo sì o no osservando i movimenti; il gioco produce foto, video e sticker da condividere. Alle 18 al Suffragio In occasione dei suoi 20 anni, J-Pop Manga festeggia con uno show speciale ispirato ai bunkasai, i vivaci festival scolastici giapponesi. Un appuntamento tra atmosfere di festa, annunci, sorprese e novità editoriali, per celebrare un catalogo che in vent’anni ha dato spazio a storie e generi molto diversi. Cinque tappe accompagneranno il pubblico alla scoperta delle tante sfaccettature del catalogo J-Pop Manga, tra grandi ritorni e nuove letture tutte da scoprire. Una festa dedicata ai manga e a chi, da vent’anni, condivide questa passione con J-Pop!

In San Romano alle 18 dialogo tra due grandi maestre del fumetto che, attraverso linguaggi e stili profondamente diversi, hanno saputo raccontare con sensibilità e intelligenza le contraddizioni del mondo contemporaneo. Dall’universo espressivo di Paru Itagaki, autrice di Beastars e Sanda, alle acute osservazioni sulla società di Silvia Ziche, creatrice di Lucrezia e storica firma Disney, un confronto tra due autrici capaci di leggere il presente con ironia, empatia e uno sguardo sempre originale. Modera Eva Carducci.

In Sala Pro di Palazzo Guinigi alle 18 si parla di preoccupazioni e ansie dei genitori di oggi raccontati a fumetti. Con Giacomo Keison Bevilacqua, Sergio Algozzino, Patrizia Fistesmaire psicoterapeuta Usl Toscana nord, Fabrizio Bertolino, università della Valle d’Aosta. Modera Simona Serina (pedagogista Comune di Lucca). Essere e tornare bambini oggi tra desideri, bisogni, fragilità, risorse intrecciando sguardi creativi, ironici e poetici. L’intervento a quattro voci propone una riflessione sugli sguardi reciproci degli adulti sui bambini e dei bambini sugli adulti. In particolar modo su come i fumetti con protagonisti Panda ed i suoi amici Calvin, Mafalda; Thathababy, Charlie Brown, Enriqueta, Liò, Titeuf… possano offrire uno sguardo originale e accattivante sul mondo adulto e dell’infanzia.

Alle 19,30 il concerto dei Finley in piazzale Verdi. “Se lo vuoi – si legge in presentazione – tutto è possibile: specialmente se a dirlo sono i Finley, dal vivo, con quelle chitarre e quei coretti che hanno trasformato il pop-punk italiano degli anni Duemila in una colonna sonora da cantare a memoria ancora oggi. Pedro, Ka, Dani e Ivan arrivano a Lucca con un live che attraversa due decenni di musica: dalle canzoni dell’album d’esordio – diventato doppio disco di platino – ai brani più recenti, passando per Adrenalina, Sole di settembre, Diventerai una star, Domani e tutti quei ritornelli capaci di riportarti indietro nel tempo. Non è solo nostalgia: è una grande festa fatta di leggerezza, salti, e nuovi ricordi. Se hai consumato Tutto è possibile nel 2006, canterai come se avessi ancora l’Mp3 player in tasca. Se invece nessuno ti ha mai detto “questi li devi sentire”, preparati a capire molto velocemente perché certi ritornelli non invecchiano mai”.

Alle 20 in San Romano per il terzo anno consecutivo, The Comedy Club porta la stand-up comedy a Lucca Comics. La sera del 30 ottobre nell’Auditorium San Romano alcuni dei comici della scuderia The Comedy Club si alternano sul palco per Stand-Up Comics: Endgame, un grande evento di pura stand-up comedy con Francesco Fanucchi, Sandro Cappai, Salvo Di Paola, Pietro Sparacino, Sandro Canori e Fill Pill. Ingresso gratuito senza prenotazione per i possessori di biglietto Lucca Comics & Games 2026.

Gran finale alle 21,30 al Giglio con il concerto dei Cavalieri del Re. Ci sono canzoni che non hanno bisogno di presentazioni: basta una manciata di note e, all’improvviso, ne stai già immaginando il ritornello. Lady Oscar, L’Uomo Tigre, Yattaman, Ransie la Strega, Gigi la Trottola, Devilman… in questa serata, al Teatro del Giglio Giacomo Puccini, quelle sigle tornano a risuonare dalle vere voci dal vivo di chi le ha create: I Cavalieri del Re. Ad accompagnarli, la band vocale AnimEniacs Corp. e quattro strumentisti dei La Mente di Tetsuya, formula perfetta per uno spettacolo che darà nuova ampiezza a canzoni entrate nell’immaginario – e nel cuore – di più generazioni. Melodie immortali e raffinati arrangiamenti incontreranno il calore di un teatro e l’energia di storie e personaggi capaci di attraversare il tempo. L’unico rischio sarà uscire dal concerto con moltissimi brani in testa e zero intenzione di liberarsene.