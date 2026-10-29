Una capsula del tempo per raccontare alle future generazioni la magia di Lego: sarà custodita a Lucca

Cultura e Spettacoli

Scoperta nel padiglione di piazza San Romano la struttura in mattoncini che custodirà all’interno sei set iconici da riscoprire nel 2086

Una capsula del tempo che racconterà alle future generazioni la storia dei mattoncini più famosi della storia delle costruzioni. E questa capsula del tempo sarà custodita, per i prossimi 60 anni, a Palazzo Guinigi, sede del futuro Museo del Fumetto.

L’annuncio, e la scopertura della struttura fatta di 75mila mattoncini, è stato fatto nel padiglione Lego di piazza San Romano oggi (29 ottobre) da Anne Grably Besson, la nuova general manager di Lego Italia, accompagnata dal sindaco Mario Pardini, dall’amministratore unico di Lucca Crea Nicola Lucchesi e dal direttore generale Emanuele Vietina.

Quattro le chiavi che, nel 2086, apriranno la struttura. Una è stata consegnata al sindaco Pardini, una al direttore generale di Lucca Crea, Emanuele Vietina, una rimarrà alla Lego Italia e l’ultima è stata consegnata a una piccola bambina di 5 anni, a rappresentare la generazione che verrà.

All’interno ci saranno sei strutture in Lego scelte dalla community degli appassionati di mattoncini proprio nei giorni dei Comics.

Ideata e costruita interamente dal maestro Lego certified professional Riccardo Zangelmi, la capsula, infatti, è concepita per racchiudere e custodire al suo interno una selezione dei set Lego più amati dal pubblico: i modelli preferiti dai fan, capaci di evocare un ricordo speciale o un momento indimenticabile.

Al termine del festival, l’opera sarà sigillata e donata alla città, e custodita all’interno della mostra Lucca Legacy: a Comics & Games story con l’obiettivo di entrare a far parte della collezione del Museo del fumetto di Lucca.