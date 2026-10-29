Una forma ‘leggera’ per tramandare una memoria ‘pesante: la graphic novel su Guglielmo Lippi Francesconi

Una storia “pesante” raccontata in una forma leggera, per affezionarsi alla memoria, seguendo un esempio di umanità che oggi pare davvero eccezionale. Il Lucca Comics pare allora l’occasione ideal e per lanciare una graphic novel dedicata alla vita di un grande psichiatra: un me dico, uno scienziato, ma soprattutto un uomo dalla profonda umanità, che si oppose con fermezza al nazifascismo, difendendo la dignità e i diritti dei suoi pazienti.

Guglielmo Lippi Francesconi non era un partigiano, ma la sua scelta di coscienza lo rese testimone esemplare della Resistenza civile, anche se pagò il suo coraggio con la vita, insieme al figlio piccolo. Oggi la sua storia rivive in una graphic novel, per parlare alle nuove generazioni attraverso la forza delle immagini e del fumetto perché raccontare Guglielmo Lippi Francesconi significa custodire una memoria che appartiene a tutti: quella di un uomo che antepose la dignità umana alla propria sicurezza, fino all’estremo sacrificio.