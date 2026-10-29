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Via al secondo giorno dei Comics dopo i record dell’esordio: gran finale con i premi al Giglio

29 ottobre 2026 | 08:20
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di Redazione

Redazione

Via al secondo giorno dei Comics dopo i record dell&#8217;esordio: gran finale con i premi al Giglio

Tanti eventi per gli appassionati del fumetto e del gioco intelligente fin dalle prime ore del mattino. Arriva il ministro Giuli

Inizia a brulicare di gente anche per la seconda giornata di Lucca Comics and Games il centro storico e la prima periferia. 

Superate le inevitabili criticità della prima giornata, in cui la macchina deve iniziare a oliare gli ingranaggi, ma con la soddisfazione della presenza in città di 6mila persone in più rispetto al primo giorno dello scorso anni, oggi si entra nel vivo della manifestazione.

Generico ottobre 2026
Foto di Aurora Picchi

Fin dalle prime ore del mattino è assalto agli stand e agli eventi in programma in tutta la città che iniziano di buon mattino. 

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Uno dei primi eventi in programma, alle 9,30, è l’inaugurazione della capsula del tempo, nel padiglione della Lega in piazza San Romano.

Dalla colazione con Castellini agli incubi di Dylan Dog con Nazzi fino alla serata premiazioni: un giovedì di grandi eventi per i Comics

Oggi sarà poi il giorno della firma dell’accordo verso la Fondazione che gestirà il futuro museo del fumetto con l’atteso arrivo del ministro Giuli in città, a Palazzo Guinigi, prima di una rapida visita delle mostre.

Un altro passo verso il Museo del Fumetto: si firma l’accordo per approdare alla Fondazione

Stasera al Giglio gran finale con i premi dei Comics, a partire dalle 19,30. 