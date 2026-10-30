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Bagno di folla al Moderno per il cast di ‘Percy Jacskon e gli dei dell’Olimpo’: anticipati i temi della terza stagione

30 ottobre 2026 | 12:12
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di Redazione

Redazione

Una vera e propria rivoluzione: si scoprirà il primo titano e ci sarà una grossa evoluzione nella dinamica romantica dei giovani protagonisti

La lunga attesa ha ripagato i tantissimi fan della serie tv Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo. Dopo un improvvisato spostamento della location dovuto all’astensione di parte dei lavoratori del Teatro del Giglio, che ha fatto slittare l’evento di quasi un’ora, ad ospitare l’incontro è stato il Cinema Moderno. Grandissimo entusiasmo per le prime anticipazioni sulla terza stagione della fortunata serie.
Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo - Il cast incontra il pubblico Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo - Il cast incontra il pubblico Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo - Il cast incontra il pubblico

Dopo una veloce passerella sul red carpet, dove hanno ricevuto il caloroso abbraccio della folla, i giovani protagonisti Walker Scobell (Percy Jackson), Leah Sava Jeffries (Annabeth Chase) e Aryan Simhadri (Grover Underwood), accompagnati dal co-creatore e produttore esecutivo Jonathan E. Steinberg e dal produttore esecutivo Dan Shotz, si sono spostati per l’atteso incontro con il pubblico, pronti a soddisfare le curiosità dei fan. A moderare l’evento è stata la giornalista Eva Carducci, firma de Il Messaggero, Cosmopolitan, Rolling Stone e di altre testate.

Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo - Il cast incontra il pubblico Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo - Il cast incontra il pubblico Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo - Il cast incontra il pubblico

La terza stagione si preannuncia come una vera e propria rivoluzione: si scoprirà il primo titano e ci sarà una grossa evoluzione anche nella dinamica romantica dei giovani protagonisti. Sarà una delle stagioni più ricche di colpi di scena, con mostri e dei, pensata soprattutto per esaltare il talento e la maturazione del cast.

Leah Jeffries ha anticipato che il suo personaggio esplorerà un lato inedito: “Inizierà a pensare di più a sé stessa rispetto alle altre stagioni, in cui pensava più ai suoi amici. Annabeth sarà più indipendente e cercherà di salvare sé stessa utilizzando la sua intelligenza”. Ha inoltre aggiunto: “All’inizio ho capito subito la grandezza del ruolo di Annabeth e spero di aver portato un personaggio nel mondo reale. La maturità e la saggezza di Annabeth riesco a comprenderle e rappresentarle. In questa stagione Annabeth ha comportamenti differenti crescendo e per la storia, un po’ come accaduto per i protagonisti di Harry Potter“.

Nel corso dell’incontro si è parlato anche degli altri personaggi: Grover troverà finalmente qualcuno che può capirlo e riuscirà a collaborare con le cacciatrici, mentre per Percy la figura di Thalia rappresenterà una sorta di specchio, creando strane connessioni e aprendo a nuovi scenari legati alla grande profezia, con il protagonista diviso tra la salvezza degli amici e quella dell’Olimpo. I produttori hanno inoltre sottolineato come la serie permetta di approfondire punti di vista inediti, raccontando cosa succede ad Annabeth quando viene catturata e spaziando oltre le pagine dei libri pur rimanendovi fedeli.

“Questo gruppo è fantastico perché si è creato un legame profondo tra di noi da quando eravamo ancora bambini ed è maturato nel tempo fino ad oggi”, hanno raccontato i giovani attori commentando la sintonia del cast. Sul fronte della trasposizione televisiva, i produttori hanno evidenziato: “C’è un modo in cui questi dei sono molto simili agli esseri umani. Abbiamo adattato queste storie per un pubblico diverso, abbiamo inserito nuovi personaggi e dei che si collegano perfettamente con la storia e i libri principali. In un film questa storia non viene rappresentata bene, invece attraverso una serie tv abbiamo trovato il format ideale per raccontarla“.
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