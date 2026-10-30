L'incontro|
Bagno di folla al Moderno per il cast di ‘Percy Jacskon e gli dei dell’Olimpo’: anticipati i temi della terza stagione
Una vera e propria rivoluzione: si scoprirà il primo titano e ci sarà una grossa evoluzione nella dinamica romantica dei giovani protagonisti
Dopo una veloce passerella sul red carpet, dove hanno ricevuto il caloroso abbraccio della folla, i giovani protagonisti Walker Scobell (Percy Jackson), Leah Sava Jeffries (Annabeth Chase) e Aryan Simhadri (Grover Underwood), accompagnati dal co-creatore e produttore esecutivo Jonathan E. Steinberg e dal produttore esecutivo Dan Shotz, si sono spostati per l’atteso incontro con il pubblico, pronti a soddisfare le curiosità dei fan. A moderare l’evento è stata la giornalista Eva Carducci, firma de Il Messaggero, Cosmopolitan, Rolling Stone e di altre testate.
La terza stagione si preannuncia come una vera e propria rivoluzione: si scoprirà il primo titano e ci sarà una grossa evoluzione anche nella dinamica romantica dei giovani protagonisti. Sarà una delle stagioni più ricche di colpi di scena, con mostri e dei, pensata soprattutto per esaltare il talento e la maturazione del cast.
Nel corso dell’incontro si è parlato anche degli altri personaggi: Grover troverà finalmente qualcuno che può capirlo e riuscirà a collaborare con le cacciatrici, mentre per Percy la figura di Thalia rappresenterà una sorta di specchio, creando strane connessioni e aprendo a nuovi scenari legati alla grande profezia, con il protagonista diviso tra la salvezza degli amici e quella dell’Olimpo. I produttori hanno inoltre sottolineato come la serie permetta di approfondire punti di vista inediti, raccontando cosa succede ad Annabeth quando viene catturata e spaziando oltre le pagine dei libri pur rimanendovi fedeli.