Comics, verso il giorno più atteso: sabato di parate e Cosplay. Ma c’è anche Alberto Angela

Il quarto giorno dei Comics sarà quello dedicato, più degli altri, al mondo dei cosplayer e delle parate a tema, oltre che dei contest.

Ecco la nostra scelta sugli eventi di giornata.

Appuntamento alle 9,30 in San Girolamo con Licia Troisi che incontra Mel The Sketcher. A partire da Anatomia di me, il suo libro d’esordio, un’autobiografia viscerale in cui parole e disegni raccontano la convivenza con la malattia mentale, le due autrici si confrontano sul percorso di riappropriazione della propria storia e del diritto all’autorappresentazione attraverso il fumetto e l’illustrazione, per combattere lo stigma che colpisce le persone che convivono con una diagnosi psichiatrica. Un incontro per dare voce a ciò che spesso viene taciuto e riscoprire il valore di raccontarsi, senza filtri né vergogna.

Alle 10 per la prima volta in Italia, Yoko Kanno si racconta in un’intervista pubblica con Andrea Bernardini. L’autrice di epiche colonne sonore di cinema e animazione racconterà genesi e segreti di uno dei suoi più amati capolavori: Cowboy Bebop, la serie anime che ha segnato più di una generazione.

Alle 10,30 a Palazzo Guinigi Feyre, Nesta ed Elain saranno protagoniste della loro prima intervista dal vivo e senza filtri, condotta da Valentina Ghetti e per la prima volta ci faranno entrare nel mondo di Acotar 6: Una Corte di Armonia Infranta (Mondadori). Tra domande scomode, confessioni e giochi, il pubblico non sarà soltanto spettatore: avrà il potere di intervenire, votare e cambiare le carte in tavola.

Alle 10,30 all’Astra si proietta Kiki – Consegne a domicilio di Hayao Miyazaki.

Alle 11 alla fontana di porta San Pietro prenderà vita il primo raduno ufficiale di Hollow Knight a Lucca, tra passione, avventura e sfide epiche. In programma un mega quiz per mettere alla prova la vostra conoscenza di Hallownest e Pharloom, un contest cosplay per celebrare i costumi più amati e… premi speciali ideati dagli organizzatori, pronti ad aspettare i partecipanti più meritevoli. Un’occasione unica per ritrovarsi, condividere la propria passione e attraversare insieme i regni decaduti che hanno conquistato il cuore di migliaia di giocatori.

Stessa ora in San Girolamo con risate, giochi e colpi di scena: Pera Toons arriva a Lucca Comics & Games per presentare Miss Kappa, il suo nuovo libro. Un appuntamento dal vivo per scoprire curiosità e retroscena della nuova avventura, incontrare Pera Toons, giocare e divertirsi insieme con l’inconfondibile umorismo che ha conquistato milioni di lettori. Ma non è tutto: durante l’evento ci sarà anche un annuncio speciale a sorpresa. Di cosa si tratta? Per scoprirlo, non resta che esserci.

Alle 11,30 allo stand di 501 Italica e Rebel Legion in occasione del decimo anniversario della scomparsa di Carrie Fisher le Legioni dedicheranno un momento speciale alla principessa Leia. Sarà un piccolo panel dedicato a Carrie Fisher e al suo iconico personaggio, la Principessa Leia Organa, durante il quale si ricorderà insieme il personaggio e l’attrice che gli ha dato vita, condividendo ricordi, aneddoti e tutto ciò che Leia e Carrie hanno rappresentato e continuano a rappresentare per gli appassionati.

In San Francesco si presenta Mr Pogo – Il Drago Nascente. Con i Finley e Luca Giuliano. Modera Andrea Rock. Le mascotte sono sempre state tra noi. Negli stadi, sui palchi, nelle pubblicità. Ci fanno ridere, divertire e sanno risvegliare quel ragazzino racchiuso in ognuno di noi. Ma quella è soltanto la parte della loro vita che conosciamo. I Finley arrivano a Lucca Comics & Games con Mr. Pogo – Il Drago Nascente, volume 0 del progetto manga ideato e scritto dalla band e pubblicato da Randa Editore. Mr. Pogo ci porta oltre le quinte, in un’avventura senza regole, tra humor nero, irriverenza e atmosfere pulp, con un’attitudine punk.

In San Romano c’è Marvel Legacy, incontro fra Frank Miller e Peach Momoko. Modera Marco Rizzo. Due universi lontani, due generazioni di autori distanti, ma accomunate dalla curiosità creativa e dalla capacità di superare i confini culturali per reinventare il linguaggio del fumetto. Da una parte Frank Miller, autore rivoluzionario che ha portato per primo nei comics americani la dinamicità e la forza espressiva del manga. Dall’altra Peach Momoko, artista giapponese che ha introdotto nelle pagine Marvel una sensibilità visiva e narrativa profondamente radicata nella cultura asiatica. Al centro della conversazione, la loro recente collaborazione per Amazing Spider-Man #1000: un punto di incontro e di partenza per riflettere sull’evoluzione del linguaggio del fumetto, sul dialogo tra culture e sulle infinite possibilità di questo medium oggi.

Alle 12 Palazzo Guinigi alla Sala Pro incontro con Gianni Bono, studioso e storico del fumetto ed editore, ha donato la sua intera collezione dedicata al fumetto alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze. Il fondo Gianni Bono rappresenta un’eredità inestimabile per lo studio del fumetto ed entra a far parte del patrimonio del prestigioso ente fiorentino. Giovanna Lambroni, responsabile del settore periodici ed emeroteca della Biblioteca nazionale centrale di Firenze, insieme a Gianni Bono. Modera Michele Ginevra.

Alle 12 in Sala Tobino un panel showcase con Fumetti Brutti e Francesco Cattani. Raccontare se stessi, le proprie emozioni e relazioni attraverso il fumetto: cosa si mostra, cosa si tiene per sé e cosa succede quando poi migliaia di persone si riconoscono in una storia. Fumettibrutti e Francesco Cattani in un incontro tra confessione, ironia e identità.

Alla stessa ora al teatro del Giglio le Witch festeggiano 25 anni. Lodovica Comello – artista poliedrica cresciuta leggendo il mensile Witch – ci accompagna in un’esplorazione del suo romanzo originale Witch. Il cuore solo sa, Giunti editore con tante sorprese inedite. A partire dal What if? nella narrazione: magia, amicizia, crescita e nostalgia… E alcune protagoniste potrebbero essere presenti. Con Lodovica Comello e l’illustratore Paolo Campinoti. Modera Valentina Gessaroli.

Alle 12,30 all’Astra Sega e Plaion presentano Alien Isolation 2. Incontro con Al Hope e Ana Sopikova. Modera Eva Carducci. Al Hope, Creative Director del nuovo capitolo, torna nell’universo che aveva contribuito a definire come creative director dell’originale Alien: Isolation, premiato ai Bafta. Con lui Anastasia Sopikova, Project Art Director di Creative Assembly, impegnata nella definizione dell’identità visiva e della direzione artistica del sequel, dopo esperienze su titoli come Rainbow Six: Siege e Hogwarts Legacy.

Sempre alle 12,30 in Sala Ingellis si consegnano i premi per miglior librogioco italiano, miglior librogioco straniero, novità dell’anno e premio della critica.

Sempre alle 12,30 Mauro Repetto degli 883 sarà al Boccherini per il panel Quando il futuro aveva un altro aspetto. Dagli anni Novanta al 2067: come è cambiato il nostro modo di immaginare il domani. Dalla cultura pop italiana anni ’90 alla distopia ambientata nel 2067: un talk che vola tra passato, presente e futuro accompagnandoci tra i mitici anni Novanta e come immaginavamo il futuro, per arrivare all’oggi assieme agli sguardi sul futuro che abbiamo ottenuto fino al 2067: quale futuro immaginiamo? Scopriamo tra fiction, musica, televisione, internet, cellulari, videogiochi, Ai, identità digitale.

Alle 13 dialogo in auditorium San Romano per il dialogo L’amore dopo l’amore fra Paco Roca e Mario Natangelo. Gli affetti, le separazioni, la sofferenza maschile. Paco Roca e Mario Natangelo dialogano a partire dalle proprie storie personali, esplorando il modo in cui il fumetto può raccontare le emozioni più profonde, dare voce alla vulnerabilità e trasformare il dolore in narrazione.

Alle 13,30 all’auditorium San Francesco ci sono le selezioni italiane di Extreme Cosplay Gathering.

Trent’anni di sigle tv alle 14 al Japan Live, palco del Japan Town. Trent’anni di musica, colonne sonore e sigle tv indimenticabili che hanno accompagnato e continuano ad accompagnare intere generazioni: i Raggi Fotonici festeggiano tre decenni di attività ininterrotta a Lucca Comics & Games. Autori e interpreti per titoli iconici — da Digimon a Fairy Tail, passando per Guru Guru, Hot Wheels, Ronja, Tartarughe Ninja, Clarence, L’ApeMaia e Gumball — Mirko Fabbreschi, Laura Salamone e Dario Sgrò saranno i protagonisti di una speciale intervista-concerto condotta da Everynerd Italia. L’occasione perfetta per emozionarsi e per ripercorrere trent’anni di cultura pop, aneddoti dal dietro le quinte e, soprattutto, per cantare a squarciagola le canzoni che sono rimaste nel cuore di chi era bambino, di chi lo è oggi e di chi non ha mai smesso di esserlo!

Alle 14 alla Library Imt si presenta il premio Play4Change con Letizia Vaccarella, responsabile organizzativa del Play4Change 2027. Come ricercatrice e attivista si occupa di game design e gioco per il cambiamento sociale e Leonardo Boncinelli, rofessore ordinario di politica economica presso l’Università di Firenze dove dirige il centro di ricerca sul gioco per il cambiamento sociale GiX.

All’Astra alle 14 Warner Bros presenta Il Gatto col Cappello di Alessandro Carloni (91’, Usa). Anteprima nazionale. Introducono la proiezione i doppiatori Stefano Fresi e Herbert Ballerina .

Al teatro del Giglio evento in anteprima nazionale di Santa, I did something bad, il nuovo libro scritto a quattro mani da Hazel Riley e Stefania S, pubblicato da Sperling & Kupfer. Le autrici racconteranno il progetto e la storia, accompagnate da Valentina Ghetti e Andrea Amadio. Firmacopie a seguire.

Alle 14,15 al Real Collegio in occasione dell’uscita di Nonna Gruffalò, il nuovo libro di Julia Donaldson e Axel Scheffler, Emme Edizioni festeggia uno dei personaggi più amati dai bambini con una giornata speciale a Lucca Comics & Games, tra letture animate e tante occasioni per scattare una foto insieme. Sarà presente anche il Gruffalò, il celebre personaggio creato dall’autrice britannica Julia Donaldson e dall’illustratore tedesco Axel Scheffler. I piccoli fan avranno l’opportunità di incontrarlo dal vivo e scoprire la sua storia attraverso una speciale lettura animata.

Alle 14,30 in San Romano J-Pop Manga allo showcase di Saka Mikami, un appuntamento dedicato all’autrice di The Fragrant Flower Blooms with Dignity. Un’occasione speciale per entrare nel mondo della serie, scoprire retroscena, curiosità e segreti del processo creativo direttamente dalla sua autrice. Tra aneddoti e approfondimenti, Saka Mikami ci accompagnerà dietro le quinte della sua opera disegnando dal vivo, per un incontro imperdibile dedicato a una delle storie romantiche più amate del momento.

Alle 15 in Sala Ingellis si parla di come è cambiato il fenomeno Pokemon in Italia. In occasione del 30esimo anniversario del franchise, Denis Naccari e Maurizio Carlino di Pokémon Millennium, storica community italiana online dal 2001, accompagneranno il pubblico in un viaggio attraverso l’evoluzione di Pokémon in Italia. Tra ricordi, curiosità e momenti iconici, ripercorreremo le tappe che hanno contribuito a costruire questo fenomeno, osservando come siano cambiati i modi di vivere, condividere e coltivare la passione per il mondo Pokémon.

Alla stessa ora un grande appuntamento in sala Tobino per lo showcase di Claudio Castellini, autore del poster 2026 del sessantesimo anniversario di Lucca Comics & Games. Disegna dal vivo e racconta la sua lunga carriera. Modera Roberto Irace

Alle 15,30 incontro in piazza con gli attori di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo in piazza San Michele.

Alle 16 alla sala incontri del Japan Town c’è il panel divulgativo dedicato a Go Nagai, maestro del manga e dell’animazione giapponese, con un percorso tra le sue opere più celebri, le innovazioni narrative introdotte e il profondo impatto culturale esercitato sulla cultura pop mondiale. L’incontro alternerà approfondimento storico, materiali audiovisivi e confronto con il pubblico.

Alle 16 Alberto Angela grande protagonista, per la prima volta ai Comics. Una conversazione sulla forza del racconto e sul modo in cui la divulgazione può trasformare il sapere in un’esperienza coinvolgente e contemporanea, partendo da Cesare. La conquista dell’eternità, di Alberto Angela in dialogo con Gianluca Gazzoli. Un incontro pensato per attraversare mondi, epoche e immaginari diversi…

Alle 16,10 i Cor Veleno portano in piazzale Verdi a Lucca Comics & Games 2026 l’energia di oltre trent’anni di hip hop romano: rime incisive, narrazione di strada e sonorità che superano i confini del rap. Tra contaminazioni rock e attitudine underground, una delle formazioni storiche della scena italiana incontra il pubblico del festival con un live set dal carattere diretto e senza compromessi, che mette al centro la forza delle parole e l’impatto della musica.

A Palazzo Guinigi in Sala Pro alle 16,30 torna il consueto appuntamento con la Fondazione Tuono Pettinato a Lucca Comics, tra passato, presente e futuro. Si parlerà del festival Giorni di Tuono, della vorsa di studio all’Accademia di Belle Arti di Bologna e del progetto per le scuole Magnifici Lavativi, ma anche della nuova edizione del premio Tuono Pettinato, con alcuni dei 14 artisti selezionati, che saranno svelati proprio in questa occasione. Tanti gli ospiti, tra cui Natangelo, vincitore della scorsa edizione del Premio.

Alle 17 all’auditorium del Suffragio, si terrà Concerto in Arte. Una serata prodotta da Lucca Crea in collaborazione con il conservatorio di Musica Luigi Boccherini, in cui musica e immagine dialogheranno attraverso le colonne sonore che hanno alimentato l’immaginario di Paolo Barbieri. La selezione, curata dallo stesso Barbieri, spazierà tra cinema, animazione e grandi saghe: da Joe Hisaishi a John Williams, Hans Zimmer ed Ennio Morricone, fino ai temi di Star Blazers, Lupin III e Il Signore degli Anelli. Un evento immersivo attraverso immagini e suoni che rende omaggio a una carriera costruita nell’ambito dell’immaginario fantastico e in costante dialogo con Lucca.

Alla stessa ora al Giardino degli Osservanti l’anime vocal contest arriva alla sua finalissima. Cinque voci emergenti si sfidano per conquistare il titolo assoluto, tra sigle, atmosfere fiabesche e sonorità fantasy-pop. Un appuntamento che celebra il talento e la passione per la musica dell’universo anime e nerd.

Alle 17,30 in San Romano alla scoperta di Paru Itagaki, un’autrice dalla visione unica, che con il suo tratto graffiante riesce ad analizzare in profondità le contraddizioni della natura umana. Da Beastars a Sanda, Paru Itagaki ha costruito un immaginario capace di intrecciare desiderio e paura, identità e regole sociali, istinto e ragione. Un incontro dedicato a una delle voci più originali del manga contemporaneo. Modera Alessandra Marchioni

Alle 18 le nuove proposte del centro del fumetto Andrea Pazienza con Roberta Sakka Sacchi, Luana D’Alfonso, Luca Bertoletti, Miryam Di Capo, Alessandro Fusari, Michele Nazarri, Simone Riccardi e Alessandro Willow Soldi. La collana Schizzo Presenta si sviluppa in due nuove antologie. Graffi pubblicazione in bianco e nero, aperta alla sperimentazione del segno, e Kokoro, raccolta interamente a colori, dedicata ai segni giovani o mainstream. All’interno anche un ricordo dell’autrice Anna Merli, scomparsa lo scorso anno

Alle 18 a Palazzo Guinigi Chi decide cosa è vero: finzione e gioco di ruolo. Nel romanzo è l’autore a decidere cosa è vero; al tavolo di un gioco di ruolo la verità della finzione si costruisce giocando, tra master, dadi e discussioni. Il talk mostra come i giocatori istituiscono un mondo condiviso e perché ci coinvolge fino a farci emozionare per personaggi che non esistono. Protagonista Andrea Tortoreto , rofessore associato di filosofia del linguaggio all’Università Pegaso, membro del Gsrc. Studia finzione, mente, gioco e AI.

Alla stessa ora in Cappella Guinigi Quando l’immagine esce dallo schermo, secondo appuntamento sul lavoro di Stephen Bliss, focalizzato sulla visione artistica. Un’occasione per scoprire Stephen Bliss come artista crossmediale, oltre l’icona videoludica e dentro il più ampio paesaggio visivo del nostro tempo. Modera Luca Mazzocco

In auditorium della fondazione Bml alle 18,30 quattro autori attraverso immagini, creature e archetipi provenienti da epoche e immaginari differenti – Stan Manoukian, Benjamin Lacombe, Marco Mazzoni e Fiore Manni – esplorano ciò che rende un mostro inquietante, affascinante o persino irresistibile in Mostro, mostro delle mie brame.

Alle 18,30 per Notti Horror Plaion Pictures e Toho presentano Godzilla Minus Zero di Takashi Yamazaki (135’, Jp) in anteprima nazionale. con la proiezione in versione originale e sottotitoli in Italiano. Introduce Maurizio Merluzzo

Alle 18,40 Halloween si scatena sul palco del Community Village con DJ-V e Letizia Cosplay. Un dj set dalle atmosfere horror, tra ritmi coinvolgenti e tutta l’energia di un party da paura. Costumi, make-up e look mostruosi sono i benvenuti.

Alle 19 Brucia cosmo delle stelle! con Ivo De Palma (Pegasus), Luigi Rosa (Crystal), Andrea De Nisco (Andromeda) e Dania Cericola (Lady Isabel/la dea Atena). Modera Giorgia Vecchini. In occasione della celebrazione per il 40nnale dell’epica saga dei Saint Seiya ( I Cavalieri dello Zodiaco) dopo l’apprezzatissima mostra di Lucca Collezionando, Lucca Comics celebra l’epopea creata da Masami Kurumada con un panel dedicato all’anime che ha fatto sognare diverse generazioni. Protagonisti alcuni dei principali doppiatori della saga.

L’evento sarà anticipato dalla parata Saint Seiya The Gathering: alle 18, i cosplayer da tutta Italia, a tema Cavalieri dello Zodiaco, si ritroveranno in piazza San Michele fino all’auditorium San Romano dove si terrà il picchetto d’onore prima dell’entrata in sala per l’inizio dell’incontro.

Alle 20,30 per Notti Horror Filmclub Distribuzione e Minerva Pictures presentano The Nameless Ballad di Federico Zampaglione (87’, Ita) in anteprima. Introducono la proiezione il regista Federico Zampaglione, la sceneggiatrice Barbara Baraldi e l’attrice Giglia Marra. Modera Roberto De Feo

Stessa ora al Teatro del Giglio con Rpg Night Live: finale dal vivo con Joe Manganiello. Francesco Lancia e Zoltar guidano i sopravvissuti verso la resa dei conti finale: Gianandrea Muià, Sio, Claudio Di Biagio e Mery. Ma i colpi di scena non sono ancora finiti: sul palco arrivano Joe Manganiello e Bubbles, la Regina Dea Selvaggia.