Con Tralerighe Libri un albo illustrato ed un corto per la prevenzione del bullismo

l progetto è ideato da Rossella Baiocchi, autrice dell’albo illustrato da Silvia Masini e Elisabetta Benedetti ed è destinato anche alle scuole

Prende avvio, dall’idea di Rossella Baiocchi, il progetto Cuffie Blu che unisce un albo illustrato ad un corto, mettendo in primo piano attività educative, di promozione dell’inclusione, del valore dell’empatia e intorno al tema della prevenzione del bullismo. Rivolto a scuole, famiglie, associazioni e comunità, Cuffie blu offre occasioni di lettura, visione e confronto sui temi della neurodiversità e dell’autismo. Il percorso è plasmabile sulle diverse fasce d’età e può integrarsi nelle attività didattiche ed educative degli istituti e delle realtà territoriali, grazie agli strumenti messi in campo: un albo illustrato, un cortometraggio e un percorso educativo.

Il progetto è ideato da Rossella Baiocchi, autrice dell’albo illustrato da Silvia Masini e Elisabetta Benedetti pubblicato da Tralerighe editore di Lucca. Dal volume è stato sviluppato un cortometraggio con sceneggiatura di Rossella Baiocchi e Flavia Coffari che firma anche la regia. La produzione è affidata a Pathos Srl.

Cuffie Blu racconta una vicenda incentrata sull’importanza dell’ascolto, dell’empatia e della responsabilità individuale. Attraverso un linguaggio accessibile, il progetto invita bambini, ragazzi e adulti a riconoscere i segnali dell’emarginazione e a riflettere sulle conseguenze dell’indifferenza.

Il libro affronta temi come: neurodiversità e autismo; amicizia e solidarietà; rispetto delle differenze; prevenzione del bullismo; accoglienza e inclusione.

L’albo è pensato per la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e secondaria e per tutti i contesti educativi interessati a promuovere relazioni più consapevoli e inclusive, famiglie comprese.

Il cortometraggio, invece, sviluppa sul piano audiovisivo la storia e i temi del libro, trasformando la narrazione in uno strumento di riflessione e dialogo. Il film racconta un percorso di consapevolezza e riscatto, mostrando come anche una scelta individuale possa interrompere dinamiche di esclusione e contribuire a costruire una comunità più attenta e solidale.

L’opera si rivolge in particolare a scuole, famiglie, associazioni, biblioteche e realtà educative impegnate nella promozione dell’inclusione e nella prevenzione del bullismo.

Libro e cortometraggio possono essere utilizzati insieme all’interno di un percorso didattico dedicato all’educazione civica, alla cittadinanza, alla prevenzione del bullismo e alla valorizzazione delle differenze.

Le attività possono comprendere: letture collettive; incontri con l’autrice; proiezioni del cortometraggio; dibattiti guidati; laboratori di scrittura; esercizi teatrali e di interpretazione; attività sul linguaggio audiovisivo; elaborati individuali e di gruppo.

Gli incontri con Rossella Baiocchi possono essere adattati all’età degli studenti e alle esigenze degli istituti. L’autrice può presentare la genesi del libro, i temi della storia e il percorso che ha portato alla realizzazione del cortometraggio. L’obiettivo è coinvolgere studenti, insegnanti e famiglie, offrendo strumenti concreti per riconoscere le situazioni di esclusione e promuovere una cultura dell’ascolto e dell’accoglienza.

Con Cuffie Blu, Rossella Baiocchi unisce scrittura e impegno sociale per affrontare temi di forte attualità attraverso una narrazione rivolta a bambini, ragazzi e adulti.

Il progetto nasce con l’intento di trasformare una storia ispirata alla realtà in un’occasione di confronto. Al centro vi è l’idea che ogni persona possa contribuire a cambiare una situazione, anche attraverso un gesto semplice: ascoltare, intervenire, non restare indifferente.