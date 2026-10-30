Il Gruffalò si nasconde al Real Collegio. Storie e laboratori si incontrano al Family Palace

Sarà il Gruffalò in carne e ossa (e anche zanne tremende, artigli affilati, denti da mostro di bava bagnati e tutto, proprio tutto, il resto) l’ospite speciale di sabato 31 ottobre a Lucca Comics & Games 2026 al Real Collegio. Nel palazzo dedicato a famiglie e bambini, un intero pomeriggio si potrà trascorrere con la creatura nata dalla mente di un furbo topolino e diventata una collana non ancora chiusa, tanto che a Lucca, il Gruffalò presenta la nuova arrivata Nonna Gruffalò.

Tanti gli appuntamenti in programma dalle 14 e fino alle 18,30, per trascorrere un Halloween da paura. O forse no, visto che di certo il Gruffalò avrà già mangiato. Si potrà incontrare in due modi: grazie alle letture animate, ma anche di persona, incrociandolo mentre spunta da qualche angolo del Real Collegio.

Il Family Palace però, è anche tanto altro, ogni giorno, per ogni gusto e soprattutto per ogni età. Perché con la scusa dei piccoli, i genitori colorano, leggono, scoprono e si divertono. È il piano terra quello da vivere di più insieme, cercando tesori tra gli stand degli editori, che al Comics portano nuove storie, fumetti e personaggi ancora da conoscere.

Il primo piano, invece, è quello dei laboratori di Lucca Junior, dove costruire, disegnare, ma anche incontrare autori e illustratori e scoprire come un’idea possa diventare un racconto o tre cerchi su un foglio il prossimo eroe. Ci sono anche le associazioni impegnate nel sociale, che raccontano o fanno disegnare storie di bambini che meritano di più.