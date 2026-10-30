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Il Gruffalò si nasconde al Real Collegio. Storie e laboratori si incontrano al Family Palace
Ricco il programma di eventi. Domani (31 ottobre) le letture animate a spasso con il mostro arricchiscono l’offerta di attività
Sarà il Gruffalò in carne e ossa (e anche zanne tremende, artigli affilati, denti da mostro di bava bagnati e tutto, proprio tutto, il resto) l’ospite speciale di sabato 31 ottobre a Lucca Comics & Games 2026 al Real Collegio. Nel palazzo dedicato a famiglie e bambini, un intero pomeriggio si potrà trascorrere con la creatura nata dalla mente di un furbo topolino e diventata una collana non ancora chiusa, tanto che a Lucca, il Gruffalò presenta la nuova arrivata Nonna Gruffalò.
Tanti gli appuntamenti in programma dalle 14 e fino alle 18,30, per trascorrere un Halloween da paura. O forse no, visto che di certo il Gruffalò avrà già mangiato. Si potrà incontrare in due modi: grazie alle letture animate, ma anche di persona, incrociandolo mentre spunta da qualche angolo del Real Collegio.
Il Family Palace però, è anche tanto altro, ogni giorno, per ogni gusto e soprattutto per ogni età. Perché con la scusa dei piccoli, i genitori colorano, leggono, scoprono e si divertono. È il piano terra quello da vivere di più insieme, cercando tesori tra gli stand degli editori, che al Comics portano nuove storie, fumetti e personaggi ancora da conoscere.
Il primo piano, invece, è quello dei laboratori di Lucca Junior, dove costruire, disegnare, ma anche incontrare autori e illustratori e scoprire come un’idea possa diventare un racconto o tre cerchi su un foglio il prossimo eroe. Ci sono anche le associazioni impegnate nel sociale, che raccontano o fanno disegnare storie di bambini che meritano di più.
In una specie di magia, lo spazio “mini” non si conclude tra le mura del Real Collegio ma sale sulle Mura urbane, dove diventare pompiere per un giorno con Pompieropoli, e conquista la piazza, per attraversare SpongeBob o volare sull’altalena. Prima di lanciarsi di nuovo in città, dove gli spazi per bambini di certo non mancano.