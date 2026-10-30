In Sala Tobino il saggio di Michele Laurelli: cinque leggi sull’intelligenza artificiale

Un saggio scientifico sull’intelligenza artificiale entra nel programma di Lucca Comics & Games, che quest’anno celebra la sessantesima edizione. Domenica (1 novembre) in Sala Tobino dalle 10,30, nella giornata conclusiva del festival, Michele Laurelli, ricercatore, imprenditore e docente all’Università Vita-Salute San Raffaele, presenta per la prima volta in pubblico Le leggi fondamentali dell’Intelligenza Artificiale. Verso una nuova scienza (Tecniche Nuove). Il libro sostiene che il funzionamento dei sistemi di AI segua regolarità osservabili e misurabili, e le riassume in cinque leggi che riguardano la rappresentazione del mondo, l’incertezza, l’apprendimento, l’ottimizzazione e i limiti.

Il libro

Il punto di partenza è una constatazione. Le tre leggi della robotica di Asimov erano regole immaginate per macchine che ancora non esistevano, mentre i sistemi di oggi esistono e possono essere osservati, misurati e messi alla prova. Negli ultimi anni la ricerca ha documentato relazioni ricorrenti tra quantità di dati, potenza di calcolo e capacità dei modelli, insieme a limiti che non si superano aumentando le risorse. Laurelli propone di trattare queste regolarità come la fisica tratta le proprie, cioè come leggi da enunciare, verificare e insegnare.

Il volume è il primo della serie Fondamenti di Intelligenza Artificiale, un’opera in più volumi pensata per la formazione universitaria, e sarà adottato come testo nel corso di AI che l’autore tiene al San Raffaele. Esce senza note a piè di pagina, perché fonti e approfondimenti sono consultabili online su leggi.michelelaurelli.it attraverso un Qr code stampato nel libro. La prefazione è di Giovanni Landi, la postfazione di Gabriele Gobbo.

Le leggi fondamentali dell’Intelligenza artificiale. Verso una nuova scienza, Tecniche Nuove, collana Saggistica, 224 pagine, 24,90 euro, Isbn 978-88-481-8203-4. In libreria da novembre.

La dichiarazione dell’autore

“Chi lavora con l’intelligenza artificiale sa prevedere con buona approssimazione quanto migliorerà un modello aumentando dati e calcolo, ma questa conoscenza raramente viene presentata come un corpo di principi – spiega Laurelli – Il libro prova a farlo, distinguendo ciò che è stabilmente osservato da ciò che resta un’ipotesi. È una distinzione utile anche fuori dai laboratori, perché aiuta a valutare con più lucidità le promesse e i timori che accompagnano questa tecnologia. Discuterne a Lucca, dove la fantascienza ha immaginato per decenni le regole delle macchine, permette di mettere a confronto quelle storie con ciò che oggi sappiamo davvero.”

La presentazione

L’incontro ripercorre le cinque leggi dalle prime intuizioni storiche fino ai sistemi che usiamo ogni giorno, e si chiude con le domande del pubblico.

L’autore