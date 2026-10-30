Japan Town preso d’assalto: lunghe code per entrare, ma l’offerta conquista il pubblico

Traffico intenso e attese per raggiungere il Polo Fiere, ma oltre cento espositori, mostre, manga, cosplay e cultura giapponese confermano il Japan tra le attrazioni più amate del festival

Il Japan Town si conferma una delle mete più amate di Lucca Comics & Games. Nella giornata del 2 novembre, quella tradizionalmente più affollata della manifestazione, il Polo Fiere di Sorbano è stato preso d’assalto da migliaia di visitatori, richiamati da un’offerta che quest’anno si presenta ancora più ricca e rinnovata.

A fare da contraltare all’entusiasmo del pubblico sono state però le difficoltà per raggiungere l’area. Nonostante il potenziamento del servizio navette predisposto da Lucca Crea, il traffico si è fatto intenso fin dalle prime ore del mattino. In molti hanno così preferito raggiungere il Polo Fiere a piedi, affrontando una passeggiata di circa 20-25 minuti, lungo un percorso messo in sicurezza anche nel tratto del cavalcavia autostradale. Una volta arrivati, tuttavia, l’attesa non era ancora finita: nelle prime ore della giornata le code per entrare nel padiglione hanno raggiunto i 45-60 minuti.

Un’attesa che, almeno per molti appassionati, è stata ripagata dall’offerta. Oltre cento espositori hanno animato il Japan Town con manga, anime, action figure, gadget, abiti tradizionali, videogiochi vintage e prodotti d’importazione, compresi articoli difficili da reperire in Italia. Accanto al mercato, ampio spazio alla cultura giapponese, tra workshop della Lucca Manga School, incontri, attività artistiche e un piccolo tempio shintoista dove ricevere i tradizionali omamori, gli amuleti portafortuna.

Tra le attrazioni principali spicca la mostra Spokon: sport, lacrime e vittoria!, un viaggio nella storia degli anime sportivi, da Holly e Benji a Slam Dunk, fino ai più recenti Haikyu!! e Blue Lock. Non mancano le attività interattive, come la Lupin Experience, gli spazi dedicati al collezionismo e il palco esterno, dove si alternano esibizioni di musica giapponese e K-pop, sempre più amato dal pubblico.