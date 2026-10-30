L'evento|
Lucca Comics and Games, è il giorno dell’assalto con l’incognita sciopero dei trasporti
Bus e treni a rischio per arrivi e partenze. Una giornata ricca di eventi con ancora le emozioni forti della serata di premiazioni al Giglio
Non è ancora scemata la eco di emozioni per il grande appuntamento delle premiazioni dei Lucca Comics and Games Awards di ieri sera (29 ottobre) al teatro del Giglio, che già è tutto pronto per incominciare la terza giornata della manifestazione.
Grande serata di premiazioni per Comics e Games al teatro del Giglio: Go Nagai e Anna Brandoli Yellow Kid 2026
Sarà ancora una giornata grandi firme in cui si inizierà a sentire la pressione di numeri ancora più importanti di presenze in città. Con un’incognita, quella dello sciopero generale in corso, proclamato dall’Usb, che potrebbe inficiare il funzionamento del trasporto pubblico locale, bus e treni in particolare.
Per questo il Comune di Lucca, assieme a Lucca Plus, ha organizzato un importante piano eccezionale per i parcheggi, ampliando le aree di sosta a pagamento, con accordi anche con proprietari privati.
Come detto sarà ancora un giorno importante per la programmazione in città. In particolare sarà il giorno dell’anteprima della terza stagione di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo, ma anche di Go Nagai in San Romano, del documentario di Frank Miller, delle prime parate a tema Cosplay in città, del concerto dei Cavalieri del Re al Giglio e chi più ne ha più ne metta.
Non resta che tuffarsi nel day 3 della manifestazione, magari dando un occhio a Lucca in Diretta e alla sua guida ragionata agli aventi. Non solo sul sito ma anche su Facebook e Instagram, aggiornati costantenemente su tutto quanto accade di bello (e di brutto) in città, anche al di là del Comics.
Buon day 3 a tutit.