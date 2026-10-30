Lucca Comics and Games, è il giorno dell’assalto con l’incognita sciopero dei trasporti

Non è ancora scemata la eco di emozioni per il grande appuntamento delle premiazioni dei Lucca Comics and Games Awards di ieri sera (29 ottobre) al teatro del Giglio, che già è tutto pronto per incominciare la terza giornata della manifestazione.

Sarà ancora una giornata grandi firme in cui si inizierà a sentire la pressione di numeri ancora più importanti di presenze in città. Con un’incognita, quella dello sciopero generale in corso, proclamato dall’Usb, che potrebbe inficiare il funzionamento del trasporto pubblico locale, bus e treni in particolare.

Come detto sarà ancora un giorno importante per la programmazione in città. In particolare sarà il giorno dell’anteprima della terza stagione di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo, ma anche di Go Nagai in San Romano, del documentario di Frank Miller, delle prime parate a tema Cosplay in città, del concerto dei Cavalieri del Re al Giglio e chi più ne ha più ne metta.