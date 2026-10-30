‘Nico e Cice’ e ‘L’ultimo forte’, domenica all’OFFSide di Comics & Science le novità di Rider Comics

Dalle avventure per ragazzi alla fantascienza, passando per la valorizzazione della storia e la scoperta di nuovi talenti. Domenica (1 novembre), nell’ultima giornata di Lucca Comics & Games, la casa editrice lucchese Rider Comics propone due incontri dedicati a Nico e Cice. L’eredità del Nonno e L’ultimo forte, entrambi ospitati all’OFFSide di Comics & Science, in via delle Chiavi d’Oro 6.

Si comincia alle 10 con Il viaggio comincia là dove le storie si intrecciano, incontro dedicato a Nico e Cice. L’eredità del Nonno, scritto da Antonio De Rosa e disegnato da Riccardo Pieruccini. A moderare sarà Mansikawaii, content creator e divulgatrice specializzata in fumetti, manga, anime e cultura pop, che affianca all’attività sui social una recente collaborazione con Fumo di China, storica rivista italiana dedicata al fumetto.

Novità, Rider Comics

In uscita il 10 dicembre, il nuovo volume riporta i lettori alle origini delle avventure dei due protagonisti, approfondendo il mistero della scomparsa del nonno. Dopo le storie dedicate a Lucca e a Castruccio Castracani, L’eredità del Nonno segna un passaggio importante per la serie: costruisce la cornice narrativa che accompagnerà i prossimi capitoli, dedicati a città e personaggi della storia italiana. Ogni avventura potrà essere letta autonomamente, ma offrirà anche nuovi indizi per ricomporre un mistero più grande, dando ai bambini un motivo in più per scoprire la storia attraverso il fumetto.

Durante il festival sarà distribuita gratuitamente un’anteprima del volume. Alle avventure di Nico e Cice sono inoltre dedicate due mostre, alle casermette di San Martino e San Frediano, e laboratori per bambini realizzati con Artespressa Aps.

Alle 14, sempre all’OFFSide, sarà invece la volta di Costruire il futuro, incontro dedicato a L’ultimo forte, graphic novel scritta da Matteo Pellegrini e disegnata da Jonathan Zuanon, vincitrice del concorso nazionale NarrAzioni 2025, promosso da Artespressa APS. A moderare sarà Stefano Ascari, sceneggiatore e docente all’Università di Bologna, autore di graphic novel e progetti di divulgazione storica, che ha firmato anche la prefazione del volume.

Ambientato in un’Italia futura nella quale le guerre non esistono più, L’ultimo forte racconta di un gruppo di soldati che, su un’isola del Tirreno, continua a costruire armi apocalittiche destinate a non essere utilizzate. Un equilibrio apparentemente immutabile, messo in discussione dall’arrivo di una dottoressa e da una richiesta del Ministero della Difesa. Tra satira e fantascienza, il fumetto affronta il rapporto tra pace, sicurezza e costruzione del nemico.

La pubblicazione rappresenta il punto d’arrivo del percorso di NarrAzioni, il concorso di Artespressa Aps che ogni anno seleziona e accompagna alla pubblicazione nuovi progetti di fumetto. Al termine dell’incontro, dalle 15 alle 16, Matteo Pellegrini e Jonathan Zuanon incontreranno i lettori per una sessione di firmacopie.