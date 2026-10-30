‘Rift – Il futuro è in gioco’: Mediaset Infinity protagonista a Lucca Comics per l’uscita del docu-game

Il cambiamento climatico non è un nemico da fermare, ma una certezza con cui imparare a convivere. Da questa premessa nasce Rift – Il futuro è in gioco, l’innovativo docu-game diretto da Claudio Di Biagio, e prodotto da Infinity Lab, il laboratorio permanente di Mediaset Infinity che premia i talenti e le produzioni indipendenti.

Il progetto sarà presentato in anteprima al Lucca Comics & Games domani (31 ottobre) alle 11,30 al Cinema Centrale e in arrivo in esclusiva su Mediaset Infinity dal 15 novembre.

Il docu-game affronta il tema del cambiamento climatico riprendendo le dinamiche di un vero e proprio gioco di ruolo costruito su dati scientifici reali: 4 divulgatori e attivisti siedono a un tavolo e diventano agenti de Lo Sguardo, una società segreta che ha imparato ad attraversare gli squarci aperti nello spazio e nel tempo dall’impatto umano sul pianeta. La posta in gioco non è la sopravvivenza dei personaggi ma la qualità del futuro che riportano indietro. A guidarli, in qualità di master, è lo stesso Claudio Di Biagio, che apre gli scenari e conduce la partita.

Episodio dopo episodio, i protagonisti si troveranno ad affrontare quattro grandi crisi climatiche, con l’obiettivo comune di trovare soluzioni per rimanere al centro, dove si trova la ‘Barra del respiro’, indicatore di equilibrio esattamente a metà strada tra la negazione totale del problema e una natura che si riprende i suoi spazi cancellandoci.

“Il mondo sta cambiando a causa nostra, il cambiamento climatico è reale e noi non possiamo far altro che adattarci – spiega Claudio Di Biagio –. Non è la fine, è solo una ‘quest’ diversa da quella che ci aspettavamo. E allora giochiamo. Rift è questo, per me.”