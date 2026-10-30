Un gioco di ruolo e un volume a fumetti allo stand della polizia per i Comics

È tornato con il nono volume della serie ‘Il commissario Mascherpa’. Sarà possibile simulare un’indagine con un ispettore in carne e ossa

La Polizia di Stato torna al Lucca Comics& Games, in programma fino all’1 novembre con il Commissario Mascherpa, protagonista della fortunata graphic novel curata ed edita dalla rivista ufficiale, Poliziamoderna, sceneggiata da Luca Scornaienchi, docente nelle Accademie di belle arti di Reggio Calabria e di Venezia, e disegnata da Daniele Bigliardo, uno dei maestri del fumetto italiano e della scuderia Bonelli.

Come da tradizione, consolidata da otto anni, e grazie alla collaborazione della questura di Lucca, il nono volume della serie di Mascherpa, dal titolo Inganno ad Arte è stato lanciato in occasione dell’inaugurazione della kermesse lucchese che quest’anno festeggia il 60esimo anniversario. Allo stand della Polizia sarà possibile partecipare ad un gioco di ruolo ispirato alle indagini del nono volume Inganno ad arte.

I visitatori che intendono prendere parte al gioco interattivo troveranno un commissario Mascherpa in carne e ossa che li guiderà nelle varie fasi del gioco e sulla scena del crimine potranno indossare i panni degli investigatori, avvalendosi della collaborazione dei veri esperti della Polizia di Stato. Insieme alla scientifica, si procederà ai rilievi e successivamente, sempre indirizzati dal commissario Mascherpa, potranno avvalersi della polizia postale, della polizia Ferroviaria e stradale e di altre specialità presenti per lo sviluppo del gioco. Alla fine delle indagini il nostro commissario, dopo aver fatto il punto della situazione, tra interrogatori, sospettati e indizi svianti, inviterà i partecipanti a risolvere il caso. Al giocatore che per primo scoprirà il colpevole andrà un premio.

Sarà presente anche il pullman azzurro della polizia stradale e per la prima volta il truck della polizia postale, una vera e propria aula multimediale itinerante dedicata ai più giovani.

L’area game di Mascherpa e il corner di Poliziamoderna rimarranno attivi per tutta la durata della fiera per far giocare i visitatori e promuovere oltre al nono volume Inganno ad arte anche gli altri libri della serie: La rosa d’argento, Mare nero, Banditi, Onorata Sanità, Il ritorno dello Scorpione, Fuoco di Natale, L’Imboscata, Un Passato Amaro e al numero speciale Caccia Grossa.