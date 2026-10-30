Universo Marvel: Jonathan Hickman per la prima volta in Italia a Lucca Comics 2026

Foto da Wikipedia

Tra gli ospiti più attesi di Lucca Comics & Games 2026, la superstar del fumetto contemporaneo Jonathan Hickman è approdato per la prima volta in Italia nel giorno d’esordio della manifestazione (28 ottobre) e vi sarà fino a domenica (1 novembre), grazie alla collaborazione tra Panini Comics e la manifestazione. Tra gli sceneggiatori più influenti del fumetto americano, dal 2009 è una figura di riferimento in Marvel, dove ha firmato celebri cicli di Fantastic Four, Avengers e X-Men, oltre a Secret Warriors e Secret Wars. Nel 2019 ha dato il via all’era krakoana degli X-Men, un ambizioso progetto narrativo che ha ridefinito il mondo mutante. È inoltre tra i protagonisti del rilancio dell’Universo Ultimate, con Ultimate Invasion e Ultimate Spider-Man, serie disegnata da Marco Checchetto, e a Lucca presenta Midnight, la nuova linea editoriale che fonde l’immaginario dei supereroi con le sfumature dell’horror.

In fiera saranno disponibili i primi due volumi della collezione Avengers di Jonathan Hickman Collection, raccolta in 18 volumi con costa componibile delle storie degli Avengers scritte da Jonathan Hickman, insieme agli eventi Infinity e Secret Wars. Il primo volume raccoglie l’inizio della saga: gli Avengers estendono la propria azione all’intero universo e Capitan America cerca nuovi alleati per affrontare minacce sempre più grandi. Un ciclo che ha cambiato il volto dell’Universo Marvel per sempre. Per un totale di 144 pagine e il costo di 15 euro, il primo volume sarà disponibile in fiera e, da giovedì (5 novembre), in libreria, fumetteria e su Panini.it.

In Doom – Artist Edition Jonathan Hickman si unisce al disegnatore Sanford Greene (Power Man & Iron Fist) per raccontare un viaggio fuori dall’ordinario. In un futuro prossimo, il Dottor Destino cerca un potere mai esercitato prima da un essere umano per impedire a Galactus di provocare la fine dell’universo. Il volume, composto da 120 pagine e al prezzo di 28 euro, sarà anch’esso disponibile in fiera e, da giovedì (5 novembre), in libreria, fumetteria e su Panini.it.

Wolverine: Vendetta Red Band – Artist Edition è ambientato in un futuro in cui un impulso elettromagnetico ha spento l’intero emisfero settentrionale. Per ripristinare la tecnologia serve l’aiuto della Confraternita dei Mutanti Malvagi, ma l’unico uomo in grado di riuscirci è Wolverine. La saga di Jonathan Hickman e Greg Capullo è presentata in formato gigante, con le matite originali di Capullo. Il volume, dal valore di 30 euro e da ben 144 pagine, sarà disponibile in fiera e, da giovedì (5 novembre), in libreria, fumetteria e su Panini.it.

Midnight: X-Men/Fantastici 4/Spider-Man – Artist Edition arriva in contemporanea con gli Stati Uniti e raccoglie in un unico volume in bianco e nero il primo numero delle tre serie della nuova linea Midnight, in uscita da marzo 2027. A New York si muovono vampiri e imperi mutanti: Peter Parker viene trasformato in un ibrido ragno dalla Oscorp Corporation, mentre uno scienziato ossessionato dai segreti dell’universo provoca trasformazioni inquietanti in sé e in altre tre persone. Con le sue 120 pagine, il volume da 25 euro sarà disponibile in fiera e, da giovedì (5 novembre), in libreria, fumetteria e su Panini.it.

Disponibile presso il Padiglione Panini anche il primo dei due volumi di Ultimate Spider-Man – Edizione Deluxe, che presenta il primo anno di avventure del nuovo Peter Parker dell’Universo Ultimate: un eroe più maturo, marito di Mary Jane e padre di due figli, chiamato a bilanciare le responsabilità familiari con quelle da supereroe. I testi sono di Jonathan Hickman e i disegni di Marco Checchetto. Composto da 320 pagine e al costo di 37 euro, anche questo volume sarà disponibile in fiera e, da (giovedì 5 novembre), in libreria, fumetteria e su Panini.it.

Durante Lucca Comics & Games, Jonathan Hickman è protagonista di incontri imperdibili. Tra questi, il panel Ultimate Spider-Man: riscrivere l’Icona, creare l’Universo, che si è svolto lo scorso mercoledì 28 ottobre nella Chiesa di San Francesco. L’incontro ha riunito per la prima volta sullo stesso palco gli artefici di una delle più grandi rivoluzioni Marvel degli ultimi anni: Jonathan Hickman, Marco Checchetto, David Messina e l’Editor-in-Chief C.B. Cebulski, con la moderazione di Eva Carducci. Un Peter Parker diverso da quello che conoscevamo, con una nuova vita e nuove responsabilità, è diventato in appena due anni uno dei più grandi successi editoriali della Marvel contemporanea. Gli autori hanno ripercorso la nascita del progetto, raccontando come sono riusciti a reinventare un’icona leggendaria e, allo stesso tempo, a gettare le fondamenta dell’intero nuovo Universo Ultimate.