A Claudio Castellini la medaglia ufficiale di Lucca Comics and Games

Un lavoro minuzioso quello del magister monetae Roberto Orlandi , perché tutti i personaggi della medaglia sono stati ridisegnati ispirandosi al manifesto originale con l’aggiunta della cortina delle Mura di Lucca dove spicca il campanile di San Martino. La medaglia è stata proposta dalla Fondazione Antica Zecca di Lucca e coniata dal Collegio dei Monetieri .

La consegna si è svolta nello stand della Fondazione Antica Zecca di Lucca in piazza del Giglio, alla presenza dello stesso Castellini, del presidente della Fondazione Antica Zecca di Lucca Alessandro Colombini e del magister monetae Roberto Orlandi. “Quando ci è stato detto che il maestro Castellini aveva visto la medaglia ed avrebbe avuto piacere ad incontrarci – commenta Colombini – , per noi è stato un regalo davvero inaspettato e bellissimo. È stato un onore per noi poterlo incontrare per consegnargli la medaglia ufficiale. Castellini ha apprezzato moltissimo l’opera del magister monetae Roberto Orlandi e lo ha ringraziato sinceramente per il dono che gli è stato fatto”.