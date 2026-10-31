La consegna|
A Claudio Castellini la medaglia ufficiale di Lucca Comics and Games
L’autore del manifesto 2026 ha ricevuto l’opera del magister monetae Roberto Orlandi allo stand dell’Antica Zecca di Lucca
Un fuori programma molto apprezzato e che ha riempito di soddisfazione. Nel primo pomeriggio di oggi infatti si è svolta la consegna della medaglia ufficiale di Lucca Comics & Games edizione 2026 all’autore del poster della manifestazione di quest’anno, il maestro Claudio Castellini.
Un lavoro minuzioso quello del magister monetae Roberto Orlandi, perché tutti i personaggi della medaglia sono stati ridisegnati ispirandosi al manifesto originale con l’aggiunta della cortina delle Mura di Lucca dove spicca il campanile di San Martino. La medaglia è stata proposta dalla Fondazione Antica Zecca di Lucca e coniata dal Collegio dei Monetieri.
La consegna si è svolta nello stand della Fondazione Antica Zecca di Lucca in piazza del Giglio, alla presenza dello stesso Castellini, del presidente della Fondazione Antica Zecca di Lucca Alessandro Colombini e del magister monetae Roberto Orlandi. “Quando ci è stato detto che il maestro Castellini aveva visto la medaglia ed avrebbe avuto piacere ad incontrarci – commenta Colombini – , per noi è stato un regalo davvero inaspettato e bellissimo. È stato un onore per noi poterlo incontrare per consegnargli la medaglia ufficiale. Castellini ha apprezzato moltissimo l’opera del magister monetae Roberto Orlandi e lo ha ringraziato sinceramente per il dono che gli è stato fatto”.