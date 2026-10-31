Alberto Angela in versione Mandaloriano: applausi stellari al Giglio per il suo ‘Cesare’

A Lucca Comics & Games anche la storia può diventare una questione di Forza. E a dimostrarlo, nella quarta giornata del festival (oggi 31 ottobre), ci ha pensato Alberto Angela, arrivato al Teatro del Giglio in una veste decisamente inaspettata: quella di un Mandaloriano!

Ad accompagnarlo, una vera e propria parata di cosplayer dell’universo di Star Wars, che ha trasformato il suo arrivo in una piccola invasione galattica nel cuore di Lucca. Ma il momento più divertente è arrivato quando Angela si è staccato dal gruppo, si è tolto il casco e ha salutato il pubblico, svelando la sua identità. Altro che cacciatore di taglie: questa volta il Mandaloriano era pronto a conquistare il pubblico a colpi di storia e divulgazione.

L’occasione è la sua prima partecipazione a Lucca Comics & Games, dove sarà protagonista di un incontro al Teatro del Giglio insieme a Gianluca Gazzoli. Al centro del panel, la forza del racconto e la capacità della divulgazione di trasformare il sapere in un’esperienza coinvolgente e contemporanea, attraversando mondi, epoche e immaginari a partire dal suo ultimo libro, Cesare. La conquista dell’eternità, edito da Mondadori. Dopo l’incontro, spazio anche ai fan con il firmacopie del volume.

Insomma, dalla galassia lontana lontana all’antica Roma il passo, oggi, è stato davvero breve. E se la Forza è con i Jedi, a Lucca quella della divulgazione è decisamente con Alberto Angela.

Dopo l’acclamato passaggio sul red carpet, accolto da una folla di appassionati e curiosi, Alberto Angela è salito sul palco del Teatro del Giglio per presentare la sua ultima fatica letteraria, Cesare. La conquista dell’eternità.

A condurre l’incontro è stato Gianluca Gazzoli, voce radiofonica, volto televisivo e ideatore del celebre podcast The Basement. Nel corso della serata, lo youtuber e conduttore ha incalzato il paleontologo e divulgatore scientifico con una serie di domande che hanno permesso di approfondire la genesi dell’opera e la figura storica di Giulio Cesare, ripercorrendone le gesta e l’eredità che lo hanno reso un’icona immortale.

L’evento ha registrato il tutto esaurito, richiamando un pubblico numerosissimo ed entusiasta. Tra i presenti in platea non sono mancate le autorità cittadine e i vertici della manifestazione, tra cui il sindaco di Lucca, Mario Pardini, e l’amministratore unico di Lucca Crea, Nicola Lucchesi.

“Cesare aveva una capacità straordinaria di stare tra i suoi soldati: mangiava, beveva e dormiva con loro – racconta Angela –. Era un uomo di una forza impressionante, una figura complessa e dalle mille sfaccettature. Per realizzare questo libro non ho lavorato da solo: mi sono avvalso del supporto dei miei collaboratori e della consulenza dei massimi esperti di storia romana. Quando si raccoglie una tale quantità di dati, la sfida principale sta nel riordinarli secondo uno schema minuzioso. Ciò che non è storicamente verificato preferisco non affermarlo direttamente, ma talvolta scelgo di farlo raccontare dalla voce stessa di Cesare. In fondo, scrivere un libro può essere semplice se si hanno tre elementi chiave: l’idea di base, lo stile — che nel mio caso unisce il rigore del testo accademico al ritmo del romanzo — e quell’intuizione unica che rende l’opera davvero originale. Incoraggio tutti a coltivare la propria creatività: se avete un sogno nel cassetto, realizzatelo, altrimenti vi rimarrà sempre il rimpianto“.

Nel finale dell’incontro, c’è stato un inaspettato cambio di ruoli quando Alberto Angela ha preso l’iniziativa, rivolgendo a sua volta una domanda al conduttore: “Ora ti faccio io una domanda: se tu avessi ospite Giulio Cesare nelle tue interviste, cosa gli chiederesti?”.

“Gli chiederei qual è il momento della vita in cui ti accorgi di quale sia la tua vera direzione e capisci che tutto sta finalmente funzionando – risponde il conduttore –. E poi vorrei sapere cosa si prova a sentirsi quella persona sola al comando di cui tu, Alberto, hai parlato nel libro“.