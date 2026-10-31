Festa di Tutti i Santi e commemorazione dei defunti, gli appuntamenti con l’Arcivescovo

Comics, Halloween, ma soprattutt o memoria dei defunti e celebrazione di tutti i santi . In questi due giorni, sono molte le sante messe in programma in tutte le parrocchie dell’arcidiocesi, tre delle quale celebra te dall’arcivescovo Paolo Giulietti .

Domenica 1 novembre, festa di Tutti i Santi, monsignor Giulietti celebrerà la santa messa nella chiesa parrocchiale di Marlia alle 10,30. Oltre ai parroci della locale comunità, concelebrerà anche monsignor Papias Musengamana , vescovo di Byumba in Ruanda, che si trova a Lucca in questi giorni. Le due diocesi di Byumba e Lucca collaborano da oltre 50 anni sia attraverso progetti missionari che formativi, contribuendo a scambi di esperienze in particolare con i giovani.

Lunedì 2 novembre, giorno in cui si commemorano i defunti, l’Arcivescovo presiederà due sante messe: alle 11 al Cimitero della Misericordia a Viareggio e alle 15,30 al Cimitero urbano di Lucca. Mentre alle 17,30 Giulietti sarà di nuovo a Viareggio alla chiesa della Santissima Annunziata. Qui presiederà una preghiera per la pace cui seguirà la messa per i caduti di tutte le guerre. Quest’ultimo appuntamento dà il via al ciclo di preghiere per la pace che proseguirà su tutto il territorio diocesano nei prossimi mesi proposto dalla Commissione Giustizia e Pace della Diocesi, insieme all’Ufficio per la pastorale sociale e del lavoro e alla Caritas diocesana.