Gianni Bono dona alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze la sua collezione sui fumetti da 800mila pezzi

La Biblioteca nazionale centrale di Firenze – fondo da cui trae ispirazione anche la mostra tematica Lucca Legacy: a Comics & Games story del festival – è pronta ad accogliere la collezione di Giovanni Gianni Bono. Si tratta di circa 800mila pezzi tra raccolte seriali di fumetti, materiali di lavorazione e non solo che saranno raccolti, catalogati e messi a disposizione per diventare oggetto di studio. I materiali potranno poi essere consultati nella sala periodici della Biblioteca.

L’autore genovese è già conosciuto a Lucca per aver creato nel 2004 il Museo italiano del fumetto e dell’immagine, che ha chiuso nel settembre del 2014. Una fine silenziosa. Un cartello sul portone con scritto chiusura per inventario e nient’altro. Sembra che una serie di fattori amministrativi, economici e gestionali abbia poi portato a questo epilogo. Intanto, però, mentre è stato firmato l’atto per la costituzione di una fondazione, che dovrà essere creata entro fine marzo del 2027, che dovrà poi creare un nuovo museo del fumetto nella città della Pantera, il materiale fumettistico di Bono sarà a disposizione di tutti.

È stato annunciato questa mattina (31 ottobre), a palazzo Guinigi, da Gianni Bono, Elisabetta Sciarra, direttrice della Biblioteca, e da Giovanna Lambroni, direttrice sezione periodici dell’ente.

“Ho avuto varie fortune nella mia vita: la prima – rivela Bono – è quella che i miei zii leggevano fumetti e me li regalavano perché ero bravo a scuola, quando ero in prima elementare, e grazie a loro è nata la mia passione per i fumetti. Poi sono entrato nel mondo del lavoro ed ho creato un museo del fumetto e le tre giornate del fumetto a Genova. Queste sono state la seconda fortuna, che hanno un po’ svegliato Lucca ed è cambiata la manifestazione. Ho potuto incontrare e conoscere tanta gente. Tutto questo mi ha permesso di raccogliere fumetti, pellicole, corrispondenza e tanto altro. Nel mio fondo ci sono tante cose uniche e rare che possono essere un’occasione di studio. Poi abbiamo creato la prima Guida fumetto italiana, prima cartacea e poi online e lì si possono trovare tante informazioni. Dei fumetti mi hanno sempre colpito l’aspetto umoristico. Colosso è sicuramente uno dei personaggi che mi è piaciuto di più, come Grande Bleck di cui oggi sono editore e proprietario. Della mia collezione, tutte cose a cui io tengo tantissimo, non tengo nulla, dono tutto“.

“Gianni Bono – aggiunge Sciarra – ha avuto la lungimiranza di individuare una biblioteca che fa conservazione permanente e ne assicura la fruizione per il futuro. La sua collezione diventa patrimonio nazionale italiano. Ringrazio Giovanna Lambroni che ha saputo creare un rapporto fiduciario umano con Gianni Bono”.

“Noi siamo abituati a far vedere quello facciamo – continua Lambroni – e penso che sia nato tutto da questo. Quando Gianni è venuto in biblioteca dicendo che voleva donare la collezione a più biblioteche, io davvero gli ho detto tu sei matto. Perché le parti delle collezioni devono rimanere insieme e gli dissi che avremmo provato a prendere anche la sua. Adesso piano piano ci arriverà il materiale, lo catalogheremo e lo metteremo a disposizione”.

Il fondo Bono

La collezione che comporrà il fondo Bono alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze comprende l’archivio di persona e biblioteca d’autore; la raccolta di seriali (periodici e collane) di fumetti; materiali di lavorazione: soggetti e sceneggiature, impaginati, pellicole da stampa, prove di stampa, patinate, tavole originali, bozzetti, lay out, floppy e cd-rom, moke up; documenti d’archivio: foto, lettere di corrispondenza, documenti; originali d’autore (interni e copertine) italiani e stranieri; locandine e manifesti; monografie a fumetti e sul fumetto; seriali (prevalentemente periodici) è stimato in circa 18mila testate: fumetti in edizione italiana; fumetti in edizione originale, da cui è stata tratta la pubblicazione italiana, quando questa non sia stata ideata in Italia (a titolo esemplificativo: Batman, Battle Britton); fumetti in edizione straniera dalla quale è stata tradotta l’edizione originale italiana (a titolo esemplificativo: Tex, Diabolik, Grande Blek); e fumetti in edizioni straniere contenenti storie di personaggi non italiani, ma create in Italia (a titolo esemplificativo: Topolino, Braccio di Ferro).