L'evento|
Il cast di ‘Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo’ si immerge nella folla in San Michele
Walker Scobell, Leah Sava’ Jeffries e Aryan Simhadri fra autografi e l’iconico saluto dal balcone per raccogliere il calore dei fan
È del cast di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo il momento iconico di Lucca Comics and Games 2026.
Walker Scobell, Leah Sava’ Jeffries e Aryan Simhadri, attori della saga di cui ieri (31 ottobre) è stata presentata in anteprima al cinema Moderno la terza serie, si sono regalati, accompagnati dal direttore Emanuele Vietina, un bagno di folla in piazza San Michele.
Bagno di folla al Moderno per il cast di ‘Percy Jacskon e gli dei dell’Olimpo’: anticipati i temi della terza stagione
Prima la passerella con i fan a firmare autografi per i più fortunati, poi la salita sul balcone del palazzo della Banca Nazionale per un’altra dose di applausi e di foto.