Il cast di ‘Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo’ si immerge nella folla in San Michele

È del cast di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo il momento iconico di Lucca Comics and Games 2026.

Walker Scobell, Leah Sava’ Jeffries e Aryan Simhadri, attori della saga di cui ieri (31 ottobre) è stata presentata in anteprima al cinema Moderno la terza serie, si sono regalati, accompagnati dal direttore Emanuele Vietina, un bagno di folla in piazza San Michele.