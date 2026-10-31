La Muffrina porta Camporgiano su Rai2

Nello studio Rai è stata presentata la ricetta del castagnaccio, necessario riferimento anche alla tradizione gastronomica locale. Manuela Villa, curatrice della trasmissione, ha intonato la popolare filastrocca Chicchirichi le tre formiche accompagnata dal ballo dei componenti de La Muffrina. Un’occasione preziosa per ricordare l’attento lavoro che il gruppo svolge anche con la scuola a tutela dell’identità territoriale. Il tutto grazie all’attenzione che la Federazione Italiana Tradizioni Popolari riserva a un gruppo che ha celebrato 70 anni di vita e che, da decenni, è sotto la guida della Federazione stessa.

Grande la soddisfazione della presidente Elena Bartolomasi e della direttrice artistica Manola Rocchiccioli: “La partecipazione ha permesso ai telespettatori italiani – hanno affermato – di ammirare suggestive immagini paesaggistiche del nostro territorio e soffermarsi a riflettere sulla tradizione del canto popolare e sulle espressioni dialettali che si tramandano di generazione in generazione”. Le congratulazioni arrivano anche dal sindaco di Camporgiano Francesco Pifferi Guasparini a nome di tutta l’amministrazione comunale: “Il Gruppo Folclorico La Muffrina è un’assoluta eccellenza del nostro territorio – ha dichiarato il primo cittadino -. Un’associazione culturale e folclorica che si impegna nel ricercare, custodire e tramandare il patrimonio di tradizioni popolari della Garfagnana portando alto il nome della nostra terra in Italia e nel mondo. Ci tengo a ringraziare sentitamente la presidente Elena Bartolomei, la direttrice artistica e tutto il Gruppo. Questa loro partecipazione ha offerto ancora una volta l’occasione per celebrare Camporgiano come Città del Folklore”.