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Cultura e Spettacoli
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La vita del medico Lippi Francesconi diventa un fumetto: presentato ai Comics ‘Gli Agitati’

31 ottobre 2026 | 13:17
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di Redazione

Redazione

L’opera di Rider Comics racconta la storia del direttore di Maggiano che sfidò il fascismo e rivoluzionò la cura psichiatrica a Lucca

È stato presentato in anteprima all’OFFSide di Lucca Comics & Games Gli Agitati, il nuovo volume di Rider Comics dedicato al medico che contribuì a rinnovare l’assistenza psichiatrica lucchese. L’uscita è avvenuta ieri (30 novembre).

La storia di Guglielmo Lippi Francesconi, medico e direttore dell’ospedale psichiatrico di Maggiano, arriva a Lucca Comics & Games attraverso il linguaggio del fumetto. Si è tenuta ieri (30 ottobre), presso l’OFFSide di Comics & Science, la presentazione in anteprima di Gli Agitati. Vita, quaderni e morte di Guglielmo Lippi Francesconi, psichiatra, la nuova pubblicazione della casa editrice lucchese Rider Comics, in uscita ieri.

Il volume, scritto da Luca Comincioli e disegnato da Alessandro Primerano, ripercorre la vicenda umana e professionale di Lippi Francesconi, figura significativa della storia della psichiatria lucchese, che promosse un approccio all’assistenza fondato anche sul riconoscimento della dignità e delle capacità espressive delle persone ricoverate.

Alla guida dell’ospedale di Maggiano, Lippi Francesconi promosse il lavoro, i laboratori e le attività artistiche come strumenti di cura e di valorizzazione delle capacità delle persone ricoverate. La sua vicenda si intreccia inoltre con gli anni della dittatura fascista e della seconda guerra mondiale, quando la difesa dell’autonomia della professione medica e della dignità dei pazienti lo portò a confrontarsi con le pressioni del regime.

L’opera nasce nell’ambito del progetto Il coraggio della mente, promosso dal Centro Studi e Ricerche Professor Guglielmo Lippi Francesconi con il contributo della Regione Toscana, nell’ambito del programma regionale dedicato all’80esimo anniversario della Liberazione. Il progetto è realizzato anche con i fondi dell’Otto per Mille Valdese e con il sostegno di Unicoop Firenze – Sezione Soci Lucca, e si avvale della collaborazione di Artespressa Aps, Isrec Lucca e Archimede Aps, con il patrocinio della Provincia di Lucca.

L’anteprima è stata presentata durante l’incontro Scelte che cambiano, che ha riunito gli autori insieme allo psichiatra Enrico Marchi, presidente del Centro Studi Lippi Francesconi, e a Micaela Lippi Francesconi. A moderare la conversazione è stato David Padovani, critico di fumetti e collaboratore della rivista Lo Spazio Bianco.

L’incontro ha offerto l’occasione per riportare l’attenzione su una pagina importante della storia locale e della psichiatria italiana, affrontando il rapporto tra memoria, salute mentale e dignità della persona. Accanto al racconto a fumetti, il progetto editoriale prevede contenuti di approfondimento che permetteranno ai lettori di conoscere meglio il contesto storico e l’attività di Lippi Francesconi.

Gli Agitati è stato pubblicato ieri e sarà al centro di successive iniziative di presentazione e divulgazione, con particolare attenzione al coinvolgimento delle scuole e alla trasmissione della memoria storica alle nuove generazioni.

Attraverso il fumetto, il Centro Studi Lippi Francesconi e Rider Comics intendono contribuire alla riscoperta di una figura legata alla storia di Lucca, rendendone la vicenda accessibile anche a un pubblico giovane e favorendo una riflessione sull’evoluzione della cura e sul contrasto allo stigma nei confronti della sofferenza psichica.

fumetto 'Gli Agitati' su Guglielmo Lippi Francesconi