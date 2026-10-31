L'evento|
Lucca Comics and Games, il quarto giorno è il più ricco di eventi: a tutto Cosplay
Parate e contest dalla mattina alla sera in città e al giardino degli Osservanti. Attesa per il panel con Angela al Giglio, già sold out
Lucca Comics and Games, è il giorno dell’assalto. Si sfiorerà il sold out, dopo gli ottimi numeri dei primi tre giorni, per il sabato di vigilia della chiusura della manifestazione.
È il giorno dei cosplayer, delle parate e ancora una volta dei grandi ospiti, su tutti Alberto Angela, che sarà al Giglio per un incontro sul ‘suo’ Giulio Cesare.
La città è pronta alla pressione di un numero di persone che supererà, fra paganti e non pagati, le 100mila, in tutte le sue aree, con predilezione dei padiglioni più iconici, da Pokemon ai Bacchettoni alla Panini alla Cavallerizza, dagli Avengers all’antica Zecca fino ai tradizionali stand del fumetto in piazza Napoleone e del gioco all’ex Balilla.
Una giornata tutta da vivere e che si chiuderà giocando di ruolo al teatro del Giglio con un ospite di eccezione, Joe Manganiello, oppure al cinema con il primo film da regista di Federico Zampaglione e altre anteprime… horror.