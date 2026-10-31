Lucca Comics and Games, il quarto giorno è il più ricco di eventi: a tutto Cosplay

Lucca Comics and Games, è il giorno dell’assalto. Si sfiorerà il sold out, dopo gli ottimi numeri dei primi tre giorni, per il sabato di vigilia della chiusura della manifestazione.

È il giorno dei cosplayer, delle parate e ancora una volta dei grandi ospiti, su tutti Alberto Angela, che sarà al Giglio per un incontro sul ‘suo’ Giulio Cesare.