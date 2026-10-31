Non delude neanche il programma dell’ultimo giorno dei Comics: il clou è l’asta in Area Performance

Ancora un ultimo, entusiasmante giorno prima di salutare l’edizione Legacy di Lucca Comics & Games, con una domenica ancora ricca di appuntamenti e grandi ospiti. Ma per la community di appassionati la manifestazione non finisce l0novembre: prosegue nei ricordi, nelle immagini, negli incontri e nelle emozioni condivise e nella mostra Lucca Legacy, a Comics & Games story allestita a Palazzo Guinigi.

E prima che inizi questo nuovo viaggio, al festival sarà una giornata all’insegna di eventi, premiazioni, ospiti internazionali e l’attesissima asta di beneficenza.

La giornata ha inizio alle 10 all’auditorium San Romano con la fine del mondo: un anno dopo il lancio della rivista tuttofumetto La fine del mondo, un primo bilancio e uno sguardo verso il futuro insieme ai suoi autori e autrici: Zerocalcare, Maicol & Mirco, Martina Sarritzu, Paolo Bacilieri, Shintaro Kago, Manuele Fior, accompagnati da Chiara Cruciati, vice direttrice de Il manifesto.

Alle 10 iniziano gli incontri della domenica nella Sala Ingellis, con l’evento Novità nel mondo del Gioco di Ruolo: Matteo Curte Cortini e Eleonora Villanora Villani raccontano i loro universi, presentano le ultime novità editoriali e i progetti per il futuro.

Alle 10,30 l’Auditorium Fondazione Banca del Monte ospita l’evento Hyperversum: un finale alternativo per festeggiare 20 anni”ì. In occasione del ventennale dell’inizio della saga, un’immersione nel mondo di Hyperversum (Giunti) con Cecilia Randall per scoprire tutte le novità contenute nell’Edizione Deluxe, arricchita anche da un capitolo esclusivo What if…

Alle 11 in Japan Town si comincia con un incontro adatto a tutte le età, il laboratorio creativo per entrare nel magico mondo dello Studio Ghibli.

Al Teatro del Giglio Giacomo Puccini l’appuntamento è alle 11 con Deejay Adventures Live, in collaborazione con OnePodcast. Torna sul palco Francesco Lancia con la sua sgangherata di compagnia di eroi per una nuova avventura live. A giocare di ruolo con lui saranno delle vecchie conoscenze del suo podcast Dungeons&Deejay: Max Angioni, Michela Giraud, Federico Basso, Roberto Lipari, più la new entry Chiara Galeazzi.

Ad aprire la giornata movie sarà invece Crunchyroll con l’anteprima dei primi due episodi della terza stagione di Shangri-La Frontier (alle 11, Cinema Astra).

Alle 11,15 It’s Alive! 30 anni di cultura ed esperienze immersive a Lucca: dove sta andando oggi il Larp e quali nuove forme può assumere l’esperienza immersiva? Partendo dalle sperimentazioni più innovative del gioco di ruolo dal vivo, un viaggio tra passato, presente e futuro della cultura immersiva. Intervengono: Tiziano Antognozzi, Alessandro Giovannucci, Nicola Lucchesi, Dimitri Galli Rohl, Dario Cherubino.

Alle 11,30 il maxi showcase di Yuu Watase: il fantasy, il dramma e il romance prendono vita in uno spettacolare showcase che vede protagonista l’autrice di Fushigi Yuugi e Ayashi No Ceres, capolavori iconici degli anni Novanta che hanno conquistato intere generazioni grazie a un perfetto intreccio di folklore, avventura epica e profonde dinamiche personali, dove il destino dei protagonisti si scontra con forze oscure e sentimenti profondi. Durante l’evento, l’autrice mostrerà dal vivo il suo inconfondibile stile e la tecnica di disegno che hanno reso leggendarie le sue opere. Intervengono Cristian Posocco (Publishing Manager Star Comics) e Claudia Calzuola (Editor Star Comics).

Alle 12 in auditorium Fondazione Banca del Monte di Lucca l’evento Lucca, ultima frontiera: 60 anni di Star Trek: due universi, un anniversario leggendario. Nel 2026, Lucca Comics & Games e Star Trek celebrano entrambi 60 anni di storie, visioni e immaginazione. Due viaggi iniziati nel 1966 che, attraverso generazioni di autori e appassionati, continuano a esplorare nuove frontiere. Per celebrare questo doppio anniversario, Lucca accoglie Brian Michael Bendis e Angel Unzueta, protagonisti di un incontro realizzato in collaborazione con lo Star Trek Italian Club e dedicato all’eredità culturale di Star Trek e alla sua continua evoluzione. Una retrospettiva che ripercorre sei decenni di avventure, dalla serie televisiva originale alle successive incarnazioni sul piccolo e grande schermo, fino alle nuove esplorazioni dell’universo narrativo attraverso il fumetto. Un’occasione speciale anche per celebrare Star Trek: Speciale 60° anniversario deluxe, il volume celebrativo pubblicato in Italia da Mirage Comics, che riunisce storie e autori nel segno della grande tradizione della saga.

Un viaggio nel fumetto taiwanese all’evento Storia, ombre e incubi: il fumetto taiwanese incontra Lucca, che si terrà alle 12 in Sala Tobino. Taiwan Comics porta a Lucca un incontro per scoprire la vitalità del fumetto taiwanese contemporaneo. Karmarket, già pubblicato in Italia da Mondadori Oscar Ink con la raccolta horror Riposa in pezzi dialoga con due autori ancora inediti nel nostro Paese e tutti da scoprire: Li Lung-Chieh, maestro del bianco e nero e delle grandi scene corali, rilegge la storia di Taiwan con tratto vigoroso e umorismo nero e Lang-Chi, che esplora le zone grigie dell’esperienza quotidiana e le fragilità giovanili. Un’occasione per conoscere dal vivo tre autori molto diversi per stile e temi e per scoprire come il fumetto di Taiwan racconti storia, società e immaginario.

Alle 12 all’Auditorium del Suffragio Dante e il cosmo dell’immaginazione: Dante ha costruito uno dei più potenti universi fantastici della cultura occidentale, una gigantesca geografia dell’aldilà. Regole precise, mostri, guardiani, creature ibride, paesaggi impossibili, personaggi realmente esistiti trasformati in protagonisti e una guida. E poi ancora prove da superare, livelli sempre più pericolosi e soprattutto un immaginario talmente potente da continuare, oltre settecento anni dopo, a produrre libri, fumetti, cinema, videogiochi, illustrazione e nuovi mondi fantasy. Ne parleranno Daniel Knauf, Manlio Castagna, Paolo Barbieri ed Emilio Cozzi.

Alle 12,30 il p nella sala incontri della Japan Town, con la premiazione delle opere presentate per l’edizione 2026.

All’auditorium San Girolamo alle 13,30 il talk Ciò che il potere non vuole vedere: geopolitica dei comics: tre persone, tre geografie e un solo gesto, quello di mettere su carta ciò che altrove si preferisce tacere. Deniz Camp, Majid Bita ed Elena Mistrello tratteggiano insieme a Marco Rizzo e ad Ennio Bilancini – Imt Lucca un atlante alternativo in cui il fumetto fa da specchio del presente, tra geopolitica, società e storie umane.

Grande spazio anche all’animazione made in Japan. Sky e Now festeggiano i 40 anni de I Cavalieri dello Zodiaco con un incontro dedicato a una delle serie animate più amate da diverse generazioni. Jake La Furia, Maurizio Merluzzo e Giorgia Vecchini saranno protagonisti di un talk che ripercorrerà storia, mito e immaginario della saga, seguito dalla proiezione dei primi due episodi (13,30, Cinema Astra). Tutte le stagioni della serie sono disponibili su Sky e Now.

Alle 13,45 si svolgerà la premiazione del premio Remo Chiosso 2026, istituito per ricordare l’autore che ha svolto una eccezionale opera di divulgazione della cultura ludica in Italia, e quest’anno giunto alla sua diciassettesima edizione. La giuria del premio, composta da Andrea Angiolino, Giovanni Caron, Antonello Lotronto, Andrea Sbragia, Paolo Scattini e Mauro Teragnoli rivelerà i nomi dei vincitori delle rispettive sezioni nel corso della Premiazione.

Due voci tra le più riconosciute del fumetto nordamericano contemporaneo a confronto per Sotto la superficie del presente, alle 13,30 in Sala Tobino. Da Austin, la statunitense Tillie Walden (1996), esponente della Generazione Z e tra le più giovani vincitrici di un Eisner Award, a Lucca con Charity e Sylvia (Bao Publishing). Da Montréal, Boum (1985), che con il pluripremiato La medusa (Tunué) ha ottenuto un Eisner Award nel 2025. Un dialogo tra due generazioni che stanno ridefinendo il modo di raccontare per immagini i grandi temi del presente.

L’auditorium San Francesco ospiterà domani alle 14 il Lucca Cosplay Contest – 2026: al via la gara, aperta a tutti, che dal 1998 segna un momento di grande divertimento rivolto a tutti coloro che vogliono cimentarsi con l’arte cosplay. Tra le più diverse le categorie, tantissimi premi, dal miglior costume realizzato a quello più simpatico, chiunque può partecipare, dai più ai meno esperti e dai più grandi ai più piccoli.

Alle 15 in Sala Tobino La Luce prende forma, il live drawing con Marco Kohinata, la mangaka che ha conquistato i lettori e le lettrici di tutto il mondo con il suo tratto pittorico caldo e materico, per la prima volta in Italia in occasione di Lucca Comics & Games. L’autrice ci porterà alla scoperta del suo processo creativo e del ruolo della luce nelle sue opere: grazie al lavoro sinergico di Mangaverse, l’autrice presenterà in esclusiva l’artbook Light, una raccolta di illustrazioni policrome che catturano istantanee di vita giapponese.

Piazzale Verdi festeggia invece una lunga storia di sigle tv. Dopo il workshop dei Gens d’Ys a mezzogiorno e l’ultimo Secret Legacy Show di Univideo, alle 15 i Raggi Fotonici celebrano trent’anni di carriera. Mirko Fabbreschi, Laura Salamone e Dario Sgrò salgono sul palco con alcune grandi voci del doppiaggio italiano, per un concerto che va da Digimon alle Tartarughe Ninja.

In programma anche il documentario La mia anima ha fretta, opera prima di Giuseppe Contarino dedicata alla storia di Nicolas Gentile, che dopo una diagnosi capace di cambiare il suo rapporto con il tempo decide di trasformare un sogno in realtà: costruire in Abruzzo una vera Contea Hobbit ispirata all’universo di J.R.R. Tolkien. La proiezione sarà accompagnata da Nicolas Gentile, Giuseppe Contarino, Guido Fiandra, Blindur, Olga Totrova e Gianluca De Angelis (alle 15 in auditorium San Girolamo).

Alle 15 il momento più emozionante del Trofeo Grog, giunto quest’anno alla quarantesima edizione: saranno decretati i vincitori nelle varie categorie e soprattutto verrà assegnato il Best of Show, che sarà premiato, come da tradizione, con lo Scudo di Grog, quest’anno in versione XL.

Netflix torna a Lucca Comics & Games e lo fa proprio con un’esperienza interamente dedicata a K-Pop Demon Hunters, il fenomeno che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo a ritmo di musica. Nel pomeriggio di domenica una parata dei cosplayer attraverserà Lucca fino al Cinema Astra, dove andrà in scena la proiezione sing-along di KPop Demon Hunters: Canta con Noi (alle 15,30 al Cinema Astra).

Dalle 16 piazzale Verdi cambia atmosfera con Emerald Sounds, un pomeriggio di folk celtico-irlandese da ballare insieme. In sequenza si esibiscono i Gens d’Ys, I Santi Bevitori e Uncle Bard & The Dirty Bastards.

Alle 16,15 ai Games le premiazioni di Mensa Ludo e Mensa Ludo: Genesis, i premi ludici promossi da Mensa Italia dedicati, rispettivamente, ai migliori giochi da tavolo editi e alle più promettenti opere inedite. L’obiettivo del premio è selezionare e consigliare al pubblico titoli capaci di stimolare il pensiero logico e la visione strategica attraverso scelte di game design originali e brillanti.

Nel pomeriggio, alle 17, live alla Japan Town Dasinger Z, le migliori sigle giapponesi dagli anni 70 agli anni 2000 con David Ruoppolo aka Dasinger Z che, dopo l’incontro con il maestro Isao Sasaki e dopo aver cantato per Tetsuo Hara, è ancora più intenzionato a far rivivere le canzoni degli anime giapponesi in modo più intenso e passionale.

Alle 17,30 le Ruolimpiadi e il Torneo di Mastering giungono al termine con un’altra edizione da record. Più di 100 tavoli da gioco nei 5 giorni del Festival, ma solo una squadra sarà Vincitrice e solamente uno sarà il miglior Master di questa edizione. Appuntamento con Omar (MoMarOne), Lombardi (Ruolimpiadi) e Michele Marini (Mastering).

A chiudere ufficialmente il programma Movie sarà la proiezione speciale per i fan del film Hunger Games – L’alba sulla mietitura, il nuovo capitolo cinematografico della saga tratta dai romanzi di Suzanne Collins, nelle sale italiane dal 19 novembre distribuito da Notorious Pictures (alle 18 al Cinema Astra). Diretto da Francis Lawrence, il film riporta il pubblico indietro nella storia di Panem, con un cast che riunisce interpreti affermati e una nuova generazione di protagonisti. Per tutta la giornata il mondo di Panem uscirà inoltre dalla sala: Palazzo Sani ospiterà una mostra aperta al pubblico con i costumi di scena del film, mentre in piazza San Giusto proseguirà l’installazione dedicata alla saga.

Alle 19, la proposta dell’Area Music si chiude al Teatro del Giglio con Voci di Mezzo, lo spettacolo di Cristina Poccardi che riunisce le grandi voci del doppiaggio italiano attorno alle storie più amate.

L’area performance

Cuore di Lucca, celebrazione dell’Arte pura: l’Area Performance del Padiglione Carducci è l’Artist Playground di Lucca Comics & Games, che nei giorni del festival si riempie di opere realizzate e donate da artiste e dagli artisti per l’asta di beneficenza che si tiene ogni anno la domenica, giorno di chiusura. Un appuntamento human genereted immancabile, dove si ritrova il senso stesso della manifestazione e che ogni anno si rinnova con nuovi artisti che partecipano e soprattutto con nuovi progetti da finanziare. Tanti gli artisti più affezionati, tra i quali Paola Fiorentino, che si presenta all’Area Performance ogni anno da 14 anni, ma anche nuovi partecipanti, come Emanuele Ercolani, fumettista di grande esperienza.

Tra le bellissime realtà sostenute grazie alla generosità e al talento degli artisti, ad esempio, il reparto pediatrico dell’ospedale San Luca di Lucca per l’acquisto di una macchina per la risonanza magnetica o, uscendo dai confini nazionali, la costruzione di un ospedale in Uganda grazie ad Emergency. Poi ancora i progetti legati al Dynamo Camp e alla Comunità di Sant’Egidio e la borsa di studio The sign per aiutare la crescita di nuovi artisti.

Da quest’anno nuovo beneficiario dell’Area Performance è la Fondazione Monasterio, centro pubblico specialistico per la cura delle malattie del cuore ad ogni età, già presente al festival con tantissimi appuntamenti dedicati alle bambine e ai bambini del Real Collegio con le avventure di Aisha, mascotte del centro, nate grazie alla fantasia di Sandra von Borries e le illustrazioni di Frank Espinosa.

Il progetto finanziato dall’asta è la realizzazione di una nuova app dedicata ai piccoli pazienti e alle loro famiglie, per accompagnarli durante il percorso di cura e supportare il rientro a casa con esercizi di riabilitazione. Un progetto che mette la tecnologia al servizio dell’accoglienza e dei bisogni dei bambini.

Sarà messa all’asta anche una delle illustrazioni realizzate da Frank Espinosa per la nuova storia di Aisha, La partecipazione di Monasterio a Lucca Comics & Games si arricchisce così di un nuovo significato: accanto alla creatività e all’immaginazione, la manifestazione offre un’opportunità concreta per sostenere un progetto rivolto ai piccoli pazienti e alle loro famiglie.

Tante le collaborazioni nate proprio per arricchire la storica asta di beneficenza della domenica di festival: saranno battuti disegni ed etichette creati da Chris Riddell, la storica chitarra Eo Guitars Marco Polo T500e SO con Ciruelo, l’universo speciale costruito in mattoncini Lego nato dalla collaborazione con OrangeTeam, pensato proprio per celebrare la storia, i protagonisti e i momenti più iconici di Area Performance e Lucca Comics & Games. E poi Tracy Hickman, che passando davanti all’area ha notato due artiste creare un omaggio a Dragonlands, ha voluto entrare nell’Area per firmare i due pezzi e così partecipare all’asta.

Music

Al Giardino degli Osservanti, la mattina appartiene alle community, a partire dal Disney Animation Show. Seguono le sfilate di Bleach Italian Cosplay, Dc Cosplayers Italia e Cosplay Vintage, e trovano spazio anche Supereroi per l’ambiente e Fiabe dalla Costa della Spada. Nel primo pomeriggio torna Massimiliano Poggi con Le canzoncine di Lucca Comics. Poi il ritmo cresce con il K-pop Contest e con The Harmonics, che presentano Once Upon a Song. Alle 17,30 il palco saluta il festival con il Giga Party: DJ set, live, animazione e giochi per far rivivere a tutte le età l’energia degli anni ’90.

Al Warner Music Hall ospite dell’ultimo giorno di festival un pilastro della musica italiana: Vince Tempera, compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra, collaboratore dei più grandi cantautori italiani (da Guccini a Mina e Zucchero) che, negli anni Settanta, ha conquistato il grande pubblico con le storiche sigle dei cartoni animati e firmato iconiche colonne sonore per il cinema (tra cui Sette note in nero, rilanciata da Tarantino in Kill Bill).

Fantasy e narrativa

Al Boccherini, domani (1 novembre), debutterà Lucca60Love, un’intera giornata dedicata al romance, dal contemporaneo al queer romance, dal romantasy al dark. Un genere che negli ultimi anni ha conquistato un pubblico vastissimo e costruito comunità appassionate. Per raccontarlo, Lucca Comics & Games sceglie una formula partecipativa, che affianca ai panel tematici incontri ravvicinati con le autrici, firmacopie, giochi e laboratori. Tre sale al primo piano, Parlami, Ascoltami e Incontrami, accoglieranno appuntamenti paralleli, mentre al piano terra la Saletta Rossa ospiterà un palinsesto di attività per tutta la giornata. A orientare il pubblico sarà il passaporto Lucca60Love, da completare partecipando alle diverse esperienze.

Quanto hanno influenzato il nostro modo di amare le storie che abbiamo letto? E quanto pesano ancora i modelli sentimentali costruiti dalla narrativa, dal cinema e dalle serie televisive? Sono alcune delle domande che guideranno il programma, a cominciare da Tutta colpa del romance, domenica (1 novembre) alle 10,30 all’auditorium del Suffragio. Un processo immaginario al genere, presieduto da Matteo Bussola, con Manlio Castagna nel ruolo di avvocato difensore e le testimonianze di Claire Dee, autrice di Dark Swans (Sperling & Kupfer), Cordelia Evora, autrice di Wonderland (Sperling & Kupfer), e Sara Maria Serafini, autrice di Caos bellissimo (Edizioni El). Sarà il pubblico a emettere il verdetto, confrontandosi con i miti dell’amore romantico, dall’idealizzazione del partner al fascino della sofferenza. Il confronto sulle rappresentazioni sentimentali attraverserà anche i giorni precedenti: Romance new wave: da Dawson’s Creek a Off Campus esplorerà il rapporto tra narrativa e serialità televisiva con Eleonora Gaggero, Gabriella Giliberti, Eva Carducci, Sonia Serafini, Valentina Ariete e Andrea Amadio; sabato 31 ottobre Fandom my love #2, con Gabriella Giliberti, Rossana Soldano, Filippo Braschi e Licia Troisi, approfondirà invece il ruolo delle comunità di lettori nella fortuna e nella trasformazione delle storie.

La Saletta Rossa sarà il cuore del Romance Live Show una programmazione continua che alternerà conversazioni, letture, musica dal vivo a cura del Conservatorio e attività con il pubblico. Si comincerà con Il buongiorno si vede dal… sentimento!, un ciclo di letture per entrare nell’atmosfera della giornata, prima di “Scopri la storia giocando”, che vedrà protagoniste Rokia, autrice di Dangerous Love (Magazzini Salani), Jude Reynard, autrice di Senza volto (Il Castoro Off), e Lumira, autrice di Nythara (Tora Edizioni). Il pomeriggio sarà dedicato agli incontri A tu per tu con…: alle 14 Alessia Gazzola, che porterà in anteprima Miss Bee & l’inganno in prima classe (Longanesi), seguita alle 14.45 da Hazel Riley, autrice della saga Game of Gods, e Stefania S., autrice delle serie Love Me Love Me e Red (Sperling & Kupfer); alle 15m15 sarà la volta di Rossana Soldano, autrice di Hamartía (Mondadori). Le conversazioni lasceranno quindi spazio a I, Quiz… Romance, con Cordelia Evora, Sara Maria Serafini e Jude Reynard, e a un approfondimento sull’ispirazione tra media e letteratura con Rossana Soldano e Sophia Mazzoni, autrice di Mireille (Tora Edizioni). A chiudere il palinsesto sarà Sicuri di non voler giocare?, con Claire Dee, Chiara Giovannini, Cristina Calvagno e Gabriella Giliberti.

Per tutta la giornata, le tre sale del primo piano offriranno inoltre numerose occasioni per incontrare le scrittrici e partecipare ai firmacopie, da quelli con Hazel Riley e Stefania S., Alessia Gazzola e Rokia a quelli con Rossana Soldano, Cordelia Evora, Claire Dee, Jude Reynard e le autrici della collana Love & Fantasy di Tora Edizioni. Alcune delle protagoniste torneranno a disposizione del pubblico in una seconda sessione, la “2nd chance”. Accanto agli incontri, Rotte Narrative proporrà un laboratorio di line editing dedicato al romance, per scoprire da vicino il lavoro sui testi. A conclusione di Lucca60Love, alle 18, L’ora della passione porterà il pubblico a condividere i messaggi raccolti nel Calderone della giornata, prima dell’aperitivo mascherato delle 18.30, terzo appuntamento degli Incontri al tramonto: dietro maschere di cartone, autori e lettori si mescoleranno in un gioco di identità e conversazioni.

Games

Al Tavolo Spotlight si potrà giocare anche domenica tutto il giorno: da Ice Collector (Pendragon Game Studio), gioco di esplorazione e gestione in cui ogni giocatore guida una gilda che scava in una valle sepolta dal ghiaccio, alla ricerca dei resti della civiltà Nuuka; poi Cash a Catch (Ms Edizioni), gioco di aste al mercato del pesce; alle 12 si gioca a Nova Lectio: Status (MS Edizioni), del game designer Paolo Mori con le evocative illustrazioni di Alan D’Amico, che ha vinto la menzione Gioco che racconta l’attualità e alle 13 con Cozy Stickerville, di Corey Konieczka, edito in Italia da Asmodee, premiato con la menzione speciale del Gioco dell’Anno.

Nell’Area Eventi la mattina è dedicata a Nightfell (Mana Project): ambientazione horror-fantasy per D&D quinta edizione: in un mondo in cui il sole è morto, gli esploratori della notte affrontano non morti e antichi orrori.

Dalle 9 anche Kartomantik (Hollow Press), gioco di carte strategico legato alla divinazione: ogni mazzo rappresenta l’animo di chi lo gioca.

Il pomeriggio sarà la volta del torneo One Piece Card Game (Bandai): torneo del gioco di carte collezionabili di One Piece: ogni giocatore sceglie un Leader e mette insieme la propria ciurma per sfidare l’avversario.

Videogames

Domenica (1 novembre) ultima giornata del festival, si apre alle 10,30 con Fare videogiochi in Italia oggi, l’incontro tra Francesco Cydonia Cilurzo di Nara Studio e Cristina Nava e Gian Marco Zanna di Day 4 Night Productions sullo sviluppo di videogiochi nel panorama contemporaneo (10,30-11,30, auditorium San Francesco).

Yoshinori Kitase sarà protagonista del Community Q&A dedicato all’eredità di Final Fantasy VII e della serie Remake, mentre Charles Cecil terrà un talk esclusivo su Broken Sword – The Smoking Mirror: Reforged, seguito da una sessione di firmacopie.

Ultima occasione anche per visitare gli spazi fissi dell’area videogames: la lineup Sega e Atlus di Plaion alla casermetta San Paolino, il Bandai Namco Palace alla palestra ducale Maria Luisa, Indie Vault a Palazzo Guinigi, lo stand di Wonderful Neoran Valley in Sala Canova, il MediaWorld Celebration Village, Euronics al Baluardo Santa Croce e il Padiglione Multimarca videogames in Via Bacchettoni, oltre allo stand di Tora Edizioni al Padiglione Napoleone.

Cosplay

Alle 11 al Giardino degli Osservanti il primo raduno ufficiale del Punk Cosplay Group; alla stessa ora alla fontana di Porta San Pietro il raduno e la parata di Wings of Freedom Italia (Attack on Titan) che arriverà al Giardino per foto di gruppo e flashmob. Alle 11,30 arriva tra le strade di Lucca il mondo Disney con il raduno al Community Village, l’esibizione sul palco pensata per i 60 di festival e infine la parata che arriverà alla Chiesa di San Michele per incontrarsi con le altre associazioni che vorranno partecipare. Alle 12,30 il mondo di Bleach conquista il palco del Community Village. Con Bleach Italian Cosplay, gli scontri più emozionanti di Thousand-Year Blood War prendono vita attraverso interpretazioni e coreografie ispirate all’universo di Tite Kubo. Un omaggio alla Guerra dei Mille Anni tra azione, creatività e passione condivisa! E poi alle 13,10 è Il multiverso DCcComics ad arrivare al Community Village! Con Dc Cosplayers Italia, eroi e villain si ritrovano in un grande raduno che riunisce cosplayer da tutta Italia e oltre. Un appuntamento dedicato ai personaggi più amati, alla creatività dei costumi e alla passione di una community sempre più numerosa. Alle 16 al Giardino degli Osservanti Parata Avengers Infinity. Anche quest’anno, lo spazio espositivo di Avengers Infinity, offrirà un ampia mostra di oggetti di scena di altissima qualità provenienti dai più bei film di casa Marvel, riproduzioni fedeli ed incorniciate in un atmosfera a dir poco epica. Ospite speciale sarà il mitico Mjolnir, il martello che solo chi è degno può sollevare, con una prova speciale per testare le tue capacità: sarai in grado di impugnarlo?

Infine alle 17 partirà dal Real Collegio la fantastica ciurma di piccoli pirati di One Piece. Toei Animation Europe ha confermato in questa edizione la sua presenza due dei suoi titoli più amati: PreCure e One Piece, la cui casa è al Baluardo Santa Maria, che quest’anno rende omaggio alla saga di Elbaph. Il grande padiglione dedicato alla serie si è inoltre rinnovato con un’impostazione ancora più esperienziale: attività, speciali photo opportunity e il tradizionale shop per accompagnare i visitatori all’interno del mondo della ciurma di Cappello di Paglia.

Family

Tante occasioni di incontro con Aisha e Bumbùm della Fondazione Monasterio. Alle 10,30 al Real Collegio presenteranno in anteprima la loro nuova storia, Aisha e la Lava Incandescente, un nuovo viaggio con un personaggio inedito ispirato a un medico reale di Monasterio. Sandra von Borries accompagnerà i bambini in un incontro speciale di narrazione e musica, con la lettura della nuova avventura e l’ascolto delle canzoni originali. A seguire, spazio alla creatività con un laboratorio manuale ispirato al mondo di Aisha.