Prima volta in Italia ai Comics per la sensei Paru Itagaki grazie a Panini Comics

L’aautrice presenta una ricca proposta di novità editoriali, tra cui il gran finale di Sanda e il debutto di Taika’s Reason e Ushimitsugao

Lucca Comics & Games 2026 accoglie una delle sue protagoniste assolute: la sensei Paru Itagaki arriva per la prima volta in Italia grazie a Panini Comics per incontrare il pubblico e celebrare un percorso artistico di straordinario successo. Conosciuta e amata a livello globale per la saga di Legoshi in Beastars, l’autrice presenta in fiera una ricca proposta di novità editoriali, tra cui il gran finale di Sanda, il debutto delle attesissime nuove serie Taika’s Reason e Ushimitsugao, oltre a preziosi volumi da collezione nati per omaggiare il suo talento unico.

A fare da apripista alle tante novità di Planet Manga è la Variant Exclusive Lucca 2026 del primo volume di Beastars, impreziosita da una copertina inedita realizzata dall’autrice appositamente per la sua prima storica visita in Italia. Questa speciale illustrazione richiama direttamente l’iconica copertina del volume d’esordio della saga: se nella versione originale Legoshi era ritratto frontalmente, qui lo ritroviamo di spalle, proponendo una prospettiva inedita sullo stesso personaggio. Si tratta di un poetico ed emozionante omaggio alle origini della serie e allo straordinario cammino umano e narrativo compiuto dal suo indimenticabile protagonista.

Accanto al grande classico che ha reso celebre l’autrice, un altro titolo da non perdere è Sanda, opera che giunge al suo attesissimo epilogo con il sedicesimo volume e che viene presentata a Lucca Comics & Games 2026 anche con un’inedita ed esclusiva Variant del primo e del sedicesimo numero. Ambientato in un Giappone del 2080 sfinito da drastici stravolgimenti climatici e da un drammatico calo delle nascite, il manga segue le vicende della giovane Shiori Fuyumura che, non rassegnandosi alla scomparsa e alla presunta morte della compagna di scuola Ono, decide di chiedere aiuto al collega rappresentante di classe Kazushige Sanda, intimamente convinta che il ragazzo sia in possesso di una capacità straordinaria necessaria per ritrovare l’amica.

Tra i debutti più attesi c’è Taika’s Reason 1, intensa riflessione sul tema della convivenza tra uomini e animali in un mondo spaccato dalla pet humanization, la pratica che permette di rendere umani gli animali domestici. La vita della liceale Ao e del suo pitbull Taika viene stravolta da un tragico incidente che cambierà per sempre il loro destino. Oltre all’edizione regular, il primo numero sarà disponibile a Lucca Comics & Games 2026 anche in versione Variant Exclusive con cover disegnata in esclusiva da Paru Itagaki.