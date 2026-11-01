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Cultura e Spettacoli
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A Frank Miller la medaglia d’oro della città di Lucca: gliel’ha consegnata il sindaco Pardini

1 novembre 2026 | 10:47
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di Redazione

Redazione

A Frank Miller la medaglia d&#8217;oro della città di Lucca: gliel&#8217;ha consegnata il sindaco Pardini

L’occasione è stata la presentazione in anteprima e la proiezione del documentario dedicato al fumettista ‘American Genius’

A Frank Miller la medaglia d’oro della città di Lucca. 

Frank Miller, medaglia d'oro, città di Lucca

A consegnare l’importante riconoscimento cittadino al fumettista e sceneggiatore statunitense, diventato ormai un habituée di Lucca Comics and Games è stato il sindaco di Lucca Mario Pardini. 

Frank Miller, medaglia d'oro, città di Lucca

L’occasione è stata la presentazione e proiezione del documentario a lui dedicato American Genius, presentato in anteprima in fiera.