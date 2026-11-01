Il riconoscimento|
Cultura e Spettacoli/
A Frank Miller la medaglia d’oro della città di Lucca: gliel’ha consegnata il sindaco Pardini
1 novembre 2026 | 10:47
L’occasione è stata la presentazione in anteprima e la proiezione del documentario dedicato al fumettista ‘American Genius’
A Frank Miller la medaglia d’oro della città di Lucca.
A consegnare l’importante riconoscimento cittadino al fumettista e sceneggiatore statunitense, diventato ormai un habituée di Lucca Comics and Games è stato il sindaco di Lucca Mario Pardini.
L’occasione è stata la presentazione e proiezione del documentario a lui dedicato American Genius, presentato in anteprima in fiera.