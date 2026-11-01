Anche Zerocalcare e Shintaro Kago in San Romano per l’inserto de Il Manifesto, ‘La fine del mondo’

Compie un anno la rivista La fine del mondo, inserto de il Manifesto che ha visto la sua nascita con il numero zero presentato all’edizione di Lucca Comics & Games French Kiss. Grandi firme del fumetto, come Zerocalcare, Gipi e il maestro Shintaro Kago, assieme ad autori emergenti, hanno dato vita a questa rivista che è diventata un cult per il pubblico.

Oggi (1 novembre), nell’auditorium di San Romano assieme ad alcuni autori della rivista si è tenuto un panel per presentare la serie che esordirà sul numero di novembre, firmata da Paolo Bacilieri. Un’opera impensabile: la trasposizione integrale a fumetti de I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, che sviscererà a fumetti il primo romanzo sociale italiano. Tra i fumettisti presenti: Zerocalcare, Maicol & Mirco, Paolo Bacilieri, Martina Sarritzu, Manuele Fior, Shintaro Kago, Lise e Talami, Eliana Albertini.

Il sensei Shintaro Kago ha parlato di come funziona l’editoria del fumetto giapponese, dove negli esordi quasi la totalità degli autori trova spazio all’interno di riviste di settore, come Weekly Shōnen Jump che pubblicò le prime storie di Dragon Ball. Solo gli autori più seguiti possono permettersi di pubblicare in seguito un volume unico.

Michele Rech, in arte Zerocalcare, ha invece sottolineato di quanto sia differente il lavoro di pubblicazione delle storie per La fine del mondo rispetto ai suoi classici lavori.

“Molti personaggi che creo e su cui mi concentro, li utilizzo per sviluppare la storia di quel mese, ma poi me li perdo – spiega -. Non sempre tutti ritornano perché non sempre mi servono tutti in un preciso momento. Quindi se dovessi fare un volume unico dovrei utilizzare il doppio delle pagine, per cercare di richiudere tutti i fili. Però questa cosa mi consente una leggerezza diversa e la possibilità di andare avanti concentrandomi solo dove succedono le cose. Una cosa che non provo mai e per questo ne sono molto grato”.

Infatti non è prevista nessuna pubblicazione di raccolte delle storie presenti su La fine del mondo. Come ha dichiarato su domanda del pubblico Maicol & Mirco: “No non vorremmo trasformarci in editori, lo spirito della rivista è diverso, nasce per non contrapporsi a nessuno meccanismo del fumetto e per aiutare i fumettisti emergenti, che mantengono sempre i diritti dei loro lavori. Una rivista asettica e piena solo dei contenuti che riusciamo a metterci dentro, è questo che vogliamo fare”.

Una rivista piena di fumetti, molto diversi tra di loro, che non condividono trama e sono disegnati da vari autori, anche emergenti. È questo lo scopo de La fine del mondo, quella di far conoscere nuovi fumettisti, considerando che, molte volte il pubblico dei comics è molto settoriale e quando sceglie un autore preferito difficilmente si discosta dal genere che fa. In questo modo, attraverso una rivista è possibile spaziare e, perché no, conoscere nuovi spunti e trame a cui appassionarsi.