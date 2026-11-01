Aperta con i Comics la nuova sede di Bernabò Home Gallery in via Santa Croce

Con l’inizio di Lucca Comics & Games 2026 arriva anche un’importante novità nel centro storico.

Ha aperto la nuova sede di Bernabò Home Gallery. Prende quindi vita la galleria dedicata all’arte moderna e contemporanea nello storico Palazzo Penitesi di via Santa Croce al civico 65.

Abbiamo incontrato nel neo spazio artistico Alfredo Provinciali, 31 anni che insieme a sua madre Laura Piangerelli ha fortemente voluto Bernabò Home Gallery nel cuore di Lucca. Insieme con lui era presente anche Sara Bello che è la direttrice della nuova galleria lucchese. I due hanno lasciato un pensiero a Lucca in Diretta per l’apertura dello spazio d’arte.

“Abbiamo cercato di valorizzare – spiegano Provinciali e Bello – gli ambienti dove ha luogo la galleria d’arte. Il fondo molto suggestivo, si compone di volte alte, pavimento in pietra serena ed elementi storico architettonici particolari. È stato fatto un intervento di restauro ad hoc ed a regola d’arte anche di tutta l’impiantistica del palazzo. Che si svilupperà anche in seguito in una parte inferiore. Diamo spazio – mettono in luce – in due grandi sale ad opere di grandi dimensioni e formato. In questo contesto si valorizzano sia le opere che l’architettura”.

La galleria ha anche una delle sue sale superiori con una vetrina che si affaccia su via Guinigi. “L’ambiente – mette in luce Alfredo Provinciali – parla da solo. Noi ci tenevamo a dare un segnale alla città. In questo momento di apertura e presenza. Nella nostra galleria ci sono dei punti fermi e poi essendo Lucca per noi una piazza nuova, l’ambiente sarà in continua evoluzione”.

Lucca Comics è un appuntamento attesissimo ogni anno per la città. Ormai consolidato. La scelta di aprire adesso le porte di Bernabò Home Gallery, dopo alcuni mesi di importanti restauri del fondo, non è stata casuale. “Per Lucca Comics – dice Alfredo Provinciali – si sta vedendo veramente già tanta gente. Molti turisti ma anche curiosi attesi e nello stesso tempo attratti dall’evento. Anche se il periodo non è prettamente dedicato a quello dell’arte moderna e contemporanea, abbiamo voluto aprire ora per proporci anche al grande afflusso di persone di Lucca Comics. Lucca è comunque una città aperta anche agli stranieri, a culture diverse. In occasione di Lucca Comics – prosegue – le persone vengono in città veramente da tutto il mondo e da ogni parte d’Italia. Non solo turisti ma anche stranieri provenienti da fuori. O persone ormai stanziali a Lucca che si possono così confrontare con la galleria. La nostra è una nuova avventura da proporre a tutti. Nostro obiettivo è di cercare sin da subito contatto con la città”.

Il lavoro che è stato fatto per il restauro del fondo e la creazione della galleria di arte moderna e contemporanea è stato veramente notevole e significativo. “Prima qui – dicono Alfredo Provinciali e Sara Bello – c’era un’attività di antiquariato. Ora il fondo ha tutto un altro aspetto. Innanzitutto c’è stata la sistemazione dell’ambiente che meritava di essere valorizzato. E poi la cura della collezione delle opere che abbiamo allestito. Che in questo momento è una collettiva ed una panoramica proposta dalla galleria dei nostri artisti. Abbiamo voluto proporre – mettono in luce – opere che si rifanno ad una cultura pop art contemporanea. Non soltanto pop art italiana storicizzata. In un dialogo significativo con la città. Partiamo anche con artisti toscani come il viareggino Alessandro Tofanelli di cui troviamo alcune opere sul territorio locale. Ci sono anche serigrafie originali del grande artista Mario Schifano. Piano piano – aggiungono – in seguito le proposte varieranno”.

Bernabò Home Gallery è così un ambiente che nelle intenzioni dei proprietari è soprattutto uno spazio commerciale d’arte. “Noi stessi – dice Alfredo Provinciali – vedremo dove ci porterà tutto quanto. Il nostro obiettivo è una scelta in più di un’offerta d’arte che portiamo a Lucca. Non tanto di far imparare un gusto artistico. La galleria ha tante possibilità e dopo la panoramica delle opere proposte a Lucca Comics valuteremo strada facendo cosa serve. Lucca ha una storia importante ma c’era un gap da colmare di dieci quindici anni. Dopo che nessuno praticamente ha portato avanti in città, una politica veramente a favore delle gallerie d’arte. Cerchiamo adesso di proporre nella maniera giusta la nostra proposta. Lucca uno spazio così se lo merita. L’inaugurazione vera e propria della galleria avverrà in seguito”.