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Dai concerti al gioco di ruolo dal vivo: ai Comics Lucca si è vissuta anche di notte

1 novembre 2026 | 13:34
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di Redazione

Redazione

Dai concerti al gioco di ruolo dal vivo: ai Comics Lucca si è vissuta anche di notte
Foto di Aurora Picchi

Aperture straordinarie anche per Torre Guinigi e Torre delle Ore. Games Cafè e ludoteca al padiglione Carducci attivi fino a mezzanotte

Lucca Comics and Games, in questi giorni, non si è fermato con la chiusura serale dei padiglioni espositivi fissata alle 19.
Anche per l’edizione 2026 il cuore di Lucca ha continuato a vivere dopo il tramonto grazie al ricco contenitore ufficiale LC&G By Night, che ha animato il centro storico con una proposta variegata di concerti, proiezioni cinematografiche, live show, giochi di ruolo e aperture straordinarie.
Tra gli appuntamenti più attesi i grandi concerti e gli spettacoli musicali a tema — che hanno visto protagonisti artisti come i Cavalieri del Re e i Grailknights —, affiancati dai Dj set e dagli eventi speciali ospitati nell’area di piazzale Verdi e alla discoteca al Foro Boario. Il programma culturale e d’intrattenimento si è sviluppato poi nelle sale cinematografiche del Cinema Centrale e del Cinema Astra, oltre che sul palcoscenico del Teatro del Giglio, perfetto per accogliere performance scenografiche di grande impatto.
Il fascino della notte lucchese si è unito poi alle ambientazioni fantasy e misteriose grazie ai giochi di ruolo dal vivo (Larp) e agli eventi in programma sul Baluardo San Regolo — tra cui Il testamento della carne e The Memory Remains —, che insieme al PalaGotham di Gotham Shadows trasformano le Mura urbane in un palcoscenico a cielo aperto, completati dalle attività della Lucca Games Cafè e della ludoteca all’interno del Padiglione Carducci, rimaste aperte fino a mezzanotte.
L’atmosfera unica del festival si è respirata nfine attraverso le aperture serali straordinarie dei monumenti e dei punti panoramici della città, come la Torre delle Ore e la Torre Guinigi.
Insomma, una città che ha vissuto anche la sera e la notte con eventi di altissimo livello e richiamo. Per la gioia anche di un pubblico più grande, che ha popolato la città magari alla fine di una giornata di lavoro.