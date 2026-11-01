Il Cinema Centrale diventa il regno di One Piece con due episodi inediti doppiati in italiano

Una vera e propria marea di cappelli di paglia ha travolto il Lucca Comics & Games, trasformando il Cinema Centrale nel cuore pulsante della Grand Line di One Piece .

L’evento – nato dalla sinergia tra Mediaset Italia 2, Mediaset Infinity, Boing Spa e Toei Animation – ha regalato grandi emozioni a una community intergenerazionale. Dai nostalgici della prima ora ai giovanissimi appassionati, la platea ha accolto con entusiasmo il kit esclusivo per costruire il leggendario cappello di paglia che richiama quello indossato da Monkey D. Luffy, l’eroe nato dal genio di Eiichiro Oda, protagonista del celebre manga One Piece e dell’omonimo anime di successo in tutto il mondo, sulla tv italiana trasmesso in prima visione con il doppiaggio in italiano ogni lunedì alle 21 su Mediaset Italia 2.