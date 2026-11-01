Lucca Comics and Games, si chiude un’edizione da 345mila presenze. Appuntamento al 2027

Ottimi numeri dall’edizione Legacy e uno sguardo al futuro fra le date dell’anno prossimo e l’obiettivo mostra permanente e museo del fumetto

Cinque giorni all’insegna dell’energia e della celebrazione delle proprie passioni per una manifestazione che quest’anno ha coinvolto 345mila partecipanti unitisi a tutti i visitatori della città. Oltre 900 ospiti da tutto il mondo, 800 espositori, un programma fatto da più di 1500 appuntamenti e 14 mostre.

Lucca Comics & Games si conferma dopo 60 anni di storia il più grande community event dedicato alla cultura pop. Il patrimonio di storie, di valori e di sogni – la Legacy di Lucca Comics & Games – è già passato nelle mani delle nuove generazioni all’insegna del cambiamento e della metamorfosi, ma custodendo sempre i cinque valori identitari: Community, Inclusion, Discovery, Respect, Gratitude.

L’appuntamento per il prossimo anno è fissato da giovedì 28 ottobre a lunedì 1 novembre 2027.

La capitale mondiale della cultura dell’immaginazione è già proiettata verso il futuro: proprio durante il festival è stato firmato l’accordo di valorizzazione per la costituzione della Fondazione che darà vita al museo internazionale del fumetto di Lucca, siglato dal ministro della cultura Alessandro Giuli, dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e dal sindaco di Lucca Mario Pardini. Le porte del museo saranno aperte per celebrare il fumetto, l’illustrazione, il gioco, l’animazione, le opere multimediali e interattive, e tutti i linguaggi della cultura pop internazionale.

La Legacy di Lucca Comics & Games prosegue con due progetti, la mostra Lucca Legacy: a Comics & Games story e il videogame Luke & Clea – A Quest for Legacy, nati affinché lo spirito della manifestazione non finisca oggi ma possa accompagnare il suo pubblico per 365 giorni l’anno.

Allestita negli spazi di Palazzo Guinigi la mostra Lucca Legacy: a Comics and Games story sarà ancora aperta al pubblico fino al 24 settembre 2027. Il secondo piano dello storico palazzo lucchese diventa una piattaforma culturale permanente, pensata per evolvere nel tempo. Come nei giochi legacy, infatti, il pubblico potrà intervenire sulla mostra e lasciare il proprio segno. La mostra è stata ideata in collaborazione con il POLI.design di Milano, con la supervisione Scientifica di Disegs – Dipartimento di Studi socio-economici, gestionali e statistici dell’Università degli studi D’Annunzio di Chieti-Pescara e la partecipazione del Fondo Bono, Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Realizzata con il supporto del Comune di Lucca, grazie al contributo di Rai Teche, partner culturale, racconta la storia del festival non come un archivio, ma come un organismo vivo da attraversare e modificare insieme ai VisitAutori.

Luke & Clea – A Quest for Legacy è il pixel game in 16 bit che racchiude la storia della manifestazione, ricompone le sfaccettature di Lucca come quelle di un Diamante, e al contempo guarda al suo futuro: il 2026 è solo l’inizio, ogni anno, in occasione del festival, un nuovo livello sarà sbloccato.

Nato da un’idea di Emanuele Vietina, Francesco Bonturi e Sergio Algozzino, diretto e disegnato da Manuel Macchia (Game Director e Game Design), il gioco ha fatto già breccia tra gamer e appassionati entrando in meno di una settimana dal suo lancio nella Top 100 dei giochi più scaricati su iOS e Android, portando l’immaginario del festival nelle classifiche degli store online.